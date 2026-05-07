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Une pile bouton Energizer à l'épreuve des enfants pour éviter les accidents mortels

Samuel Buchmann Traduction : traduction automatique 7/5/2026

Les jeunes enfants avalent plusieurs milliers de piles boutons par an dans le monde. Les conséquences peuvent être des brûlures fatales. Energizer veut prévenir cela grâce à une nouvelle chimie des piles.

Energizer lance une nouvelle génération de piles boutons conçue pour éliminer le risque de brûlures graves en cas d'ingestion. Le site «Ultimate Child Shield» sera bientôt disponible pour les piles de taille CR2032, CR2025 et CR2016. De telles piles se trouvent dans de nombreux appareils quotidiens tels que les télécommandes, les clés de voiture ou les AirTags. Selon le fabricant, une technologie de protection intégrée empêche la formation d'ions hydroxydes corrosifs dans l'œsophage ou l'estomac.

Les autorités sanitaires mettent en garde depuis des années contre les conséquences de tels accidents. L'institut allemand Bundesinstitut für Risikobewertung et l'organisation américaine National Capital Poison Center font état de plusieurs milliers de cas par an, principalement chez des enfants en bas âge. Les tissus peuvent être endommagés en l'espace de 15 minutes seulement et des blessures mortelles peuvent survenir au bout de deux heures environ, même si la pile est retirée ultérieurement.

Avertissement de couleur et substances amères

Ultimate Child Shield combine la chimie modifiée des cellules avec d'autres niveaux de protection. Un revêtement colore la bouche en bleu en quelques secondes au contact de la salive, afin d'alerter les personnes qui s'en occupent d'un éventuel incident. Le colorant alimentaire utilisé n'est pas toxique. De plus, les cellules sont recouvertes d'une substance amère destinée à dissuader les enfants et les animaux domestiques. Un emballage sous blister à l'épreuve des enfants rend également l'accès aux piles difficile.

La publicité officielle pour les piles boutons à l'épreuve des enfants.

Source : Energizer

Le nombre d'incidents signalés avec des piles bouton au lithium a considérablement augmenté au cours des dernières décennies. La raison en est l'utilisation croissante de ces piles dans les jouets, les appareils de maison intelligents et les trackers. D'autres fabricants ont également développé des cellules avec des revêtements amers et des emballages améliorés au cours des dernières années.

Lors de leur lancement, les AirTags ont été critiqués pour leur facilité d'ouverture par les enfants. Des batteries à l'épreuve des enfants seraient une mesure de sécurité judicieuse. Cependant, Apple avertit depuis 2021 que les cellules CR2032 avec un revêtement d'amertume peuvent causer des problèmes de contact selon leur orientation. Aucun essai indépendant n'a encore été réalisé à ce sujet.

Photo d’en-tête : Shutterstock

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