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Snapdragon C promet des ordinateurs portables à 300 dollars US

Jan Johannsen Traduction : traduction automatique 28/5/2026

Le nouveau processeur Snapdragon C devrait rendre les ordinateurs portables moins chers. Qualcomm vise 300 dollars US pour les versions les moins chères.

Un changement agréable par rapport aux innombrables hausses de prix de ces derniers mois : Qualcomm a dévoilé le Snapdragon C, un nouveau chipset destiné aux ordinateurs portables à bas prix https://www.qualcomm.com/news/releases/2026/05/introducing-snapdragon-c--designed-to-revolutionize-entry-tier-l. Il ne manque plus que les appareils qui seront présentés plus tard dans l'année.

Qualcomm laisse beaucoup de place aux conjectures en ce qui concerne les détails

Le Snapdragon C, comme ses homologues plus puissants X est un chipset ARM. De par sa conception, il correspond aux processeurs de smartphones et non aux puces x86 classiques d'Intel ou d'AMD. Lors de l'annonce, Qualcomm n'a pas encore donné de détails techniques tels que le nombre ou le type de cœurs de calcul. Cela ouvre la voie aux spéculations.

C'est ainsi que certains supposent qu'il s'agit d'un processeur de smartphone rebaptisé, que Qualcomm propose également sous le label Snapdragon. Apple fait de même avec le MacBook Neo et intègre une puce iPhone dans son ordinateur portable avec le A18.

vidéo Test de produit MacBook Neo : du haut de gamme à petit prix Samuel Buchmann 169 138

Le prix abordable visé laisse penser que l'ancienne architecture Kryo sera utilisée plutôt que la nouvelle architecture Oryon. Le Snapdragon C dispose certes d'un NPU pour les applications d'intelligence artificielle, mais la fourchette de prix mentionnée laisse supposer que les appareils ne disposeront guère de plus de huit gigaoctets de mémoire vive. Le copilote serait donc éliminé en tant qu'IA sur les ordinateurs portables. Microsoft exige pour lui au moins 16 gigaoctets de RAM.

Les ordinateurs portables équipés d'un Snapdragon C devraient être adaptés à la navigation sur Internet, au streaming vidéo et aux tâches productives. Mais il s'agirait plutôt d'e-mails et de documents texte que d'un traitement vidéo de grande envergure. Acer, HP et Lenovo, entre autres, devraient présenter des ordinateurs portables équipés du nouveau chipset plus tard dans l'année. L'IFA début septembre ou le Qualcomm Summit à l'automne seraient des occasions appropriées.

Photo d’en-tête : Qualcomm

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