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Rockstar Games publie la bande-annonce de lancement de « GTA 6 »

Domagoj Belancic Traduction : traduction automatique 15/10/2026

Rockstar Games nous offre un nouvel aperçu du jeu de tous les jeux avec une bande-annonce de lancement.

Plus que quelques semaines avant que le monde ne s'arrête et que tout le monde ne joue à «Grand Theft Auto 6». Rockstar lance la phase finale juste avant la sortie avec une bande-annonce de lancement. Profitez-en :

Ce qui attire l'attention

La musique («Flower In A Hurricane») provient du duo électro français Justice, avec la participation de Tame Impala, SZA, King Gizzard & the Lizard Wizard. La chanson a été composée pour «GTA 6». L'album de la bande originale du jeu sortira le 19 novembre.

Jason parle de son passage dans l'armée – et du fait qu'il ne s'est pas séparé de l'armée en bons termes. Quelles seront les conséquences des expériences militaires de Jason sur l'histoire et le gameplay ?

Malgré son aversion pour l'armée, Jason porte un t-shirt de l'US Army. Cette tenue fait-elle partie d'une mission ?

Jason avec une tenue militaire.

Source : Rockstar Games

J'adore ce plan de Vice City. La ville semble incroyablement dense et remplie. Oh mon Dieu, je vais passer de nombreuses heures ici.

Il y a du monde ici.

Source : Rockstar Games

Rockstar se vante une fois de plus de ses modèles d'animaux. Dans «GTA 6», il y aura plus de 170 espèces animales. Ici, nous voyons un iguane incroyablement détaillé.

Jö.

Source : Rockstar Games

Dans une bande-annonce précédente, la grande roue avait suscité des discussions – elle ne se reflétait pas dans l'eau. La réflexion manque également dans la bande-annonce de lancement. Désolé, chers fans de la grande roue. Rockstar ne vous a pas écoutés.

Au diable les reflets.

Source : Rockstar Games

Ubisoft ne veut pas nous donner un nouveau «Splinter Cell» ? Alors c'est Rockstar qui s'en charge.

Quel plan génial.

Source : Rockstar Games

Jason et Lucia ont une relation sexuelle sous la douche – avec un bracelet électronique.

Grâce aux fuites, nous savons que nous les verrons aussi nus, giggity, giggity.

Source : Rockstar Games

Jason et Lucia sont-ils dans un sous-marin ici ?

La claustrophobie frappe.

Source : Rockstar Games

Qu'est-ce qui se passe ici, bon sang ?

Est-ce une publicité pour KFC ?!

Source : Rockstar Games

Dans ce plan, Rockstar se vante des reflets en ray tracing. Regardez le reflet de l'hélicoptère dans la lunette du fusil de précision de Jason.

Les reflets, c'est génial.

Source : Rockstar Games

Qu'avez-vous remarqué d'autre ? Partagez votre travail de détective dans les commentaires.

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