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Rockstar dévoile une édition spéciale de "GTA 6" à 400 dollars – sans le jeu

Philipp Rüegg Traduction : traduction automatique 25/9/2026

Pour 385 francs, vous pouvez dès maintenant précommander l'édition spéciale "The Goodtime State" de "GTA 6". Mais attention : le jeu n'est pas inclus.

«GTA 6» sera toujours disponible uniquement en version numérique et non sur disque. Si, au-delà de la boîte en plastique vide, vous avez envie de quelque chose de physique, la «The Goodtime State – Vice City Collection» pourrait vous intéresser, à condition d'avoir 385 francs ou 400 euros à dépenser.

À une époque où les éditions spéciales de jeux sont rares, la version de Rockstar se distingue pour plusieurs raisons. Le prix est élevé, mais vous en avez pour votre argent.

Figurine «Macca the Gator»

Lunettes de soleil Oakley

Sac à bandoulière

Casquette New Era

Miroir magnétique

Verre à shot avec «Chunkee the Manatee»

Cuillère à glace

Porte-clés en forme de lame de rasoir

Set de pins

Set d'autocollants

Poster double face de Leonida et de la carte

Macca, le crocodile, est l'une des nouvelles mascottes.

Source : Rockstar

Le tout est présenté dans une boîte noire dépliable. Le contenu est impressionnant, mais le prix est vivement critiqué par les fans. Et le plus important manque à l'appel : le jeu lui-même. Pour ceux qui ont déjà précommandé, ce n'est probablement pas très grave. Cependant, à ce prix-là, on aurait pu s'y attendre, ou peut-être pas. Rockstar n'est pas connu pour sa générosité.

Beaucoup de compartiments, mais vous ne trouverez le jeu dans aucun d'entre eux.

Source : Rockstar

La «The Goodtime State – Vice City Collection» peut être précommandée directement chez Rockstar. Il n'est pas encore clair si Digitec Galaxus la proposera également. Si j'en sais plus, je mettrai l'article à jour.

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