Rockstar dévoile une édition spéciale de "GTA 6" à 400 dollars – sans le jeu

Rockstar Grand Theft Auto VI
PS5, DE
Pour 385 francs, vous pouvez dès maintenant précommander l'édition spéciale "The Goodtime State" de "GTA 6". Mais attention : le jeu n'est pas inclus.
«GTA 6» sera toujours disponible uniquement en version numérique et non sur disque. Si, au-delà de la boîte en plastique vide, vous avez envie de quelque chose de physique, la «The Goodtime State – Vice City Collection» pourrait vous intéresser, à condition d'avoir 385 francs ou 400 euros à dépenser.
À une époque où les éditions spéciales de jeux sont rares, la version de Rockstar se distingue pour plusieurs raisons. Le prix est élevé, mais vous en avez pour votre argent.
Le tout est présenté dans une boîte noire dépliable. Le contenu est impressionnant, mais le prix est vivement critiqué par les fans. Et le plus important manque à l'appel : le jeu lui-même. Pour ceux qui ont déjà précommandé, ce n'est probablement pas très grave. Cependant, à ce prix-là, on aurait pu s'y attendre, ou peut-être pas. Rockstar n'est pas connu pour sa générosité.
La «The Goodtime State – Vice City Collection» peut être précommandée directement chez Rockstar. Il n'est pas encore clair si Digitec Galaxus la proposera également. Si j'en sais plus, je mettrai l'article à jour.
Enfant, je n’avais pas le droit d’avoir de console. Ce n’est qu’avec l’arrivée du PC familial 486 que le monde magique des jeux vidéo s’est ouvert à moi. Aujourd’hui, je compense largement ce manque : seuls le temps et l’argent m’empêchent d’essayer tous les jeux qui existent et de remplir mon étagère de consoles rétro rares.
Du nouvel iPhone à la résurrection de la mode des années 80. La rédaction fait le tri.Tout afficher