Roblox récompense également les enfants et les adolescents pour leur consommation de publicité

Debora Pape Traduction: traduction automatique 3/4/2025

De nombreuses personnes bloquent les publicités ou les ignorent. La plateforme de jeux Roblox, principalement utilisée par les enfants et les adolescents, a annoncé une autre approche : les utilisateurs sont récompensés pour avoir regardé des publicités.

La plateforme de jeux Roblox fait parler d'elle avec un nouveau modèle publicitaire controversé. Les joueurs qui regardent des publicités dans les jeux Roblox sont récompensés par des objets in-game. C'est ce qu'a annoncé Roblox le 1er avril dans un communiqué de presse. Il ne s'agit toutefois pas d'un poisson d'avril. Une grande partie des utilisateurs sont des enfants et des adolescents. Si vous n'avez pas d'enfants et que vous ne connaissez pas Roblox : vous en apprendrez plus ci-dessous.

Comment fonctionne la nouvelle forme de publicité de récompense?

En principe, Roblox annonce le format "vidéos publicitaires récompensées" en même temps qu'un nouveau partenariat avec Google. Ce partenariat devrait permettre de diffuser plus facilement et plus rapidement les nouvelles publicités. Il devrait également permettre aux publicités immersives de se développer plus facilement.

Les publicités immersives sont directement intégrées dans le jeu Roblox.

Les utilisateurs sont incités à regarder les nombreuses nouvelles publicités grâce aux récompenses qu'ils reçoivent. Lorsqu'ils regardent les publicités en plein écran, qui peuvent durer jusqu'à 30 secondes, ils reçoivent des récompenses ingame pour le jeu dans lequel ils se trouvent. Les premiers essais auraient montré que les utilisateurs participants regardent plus de 80 pour cent de la durée totale des vidéos publicitaires.

Roblox indique que la publicité immersive permet aux annonceurs d'atteindre facilement leur "cible clé, y compris les dizaines de millions d'utilisateurs Gen-Z actifs chaque jour". Roblox fournit également des chiffres à ce sujet : plus de 61 pour cent des utilisateurs actifs chaque jour, soit environ 50 millions d'utilisateurs, ont plus de 13 ans et sont "autorisés à regarder des publicités". Inversement, cela signifie que 39 pour cent n'ont pas encore 13 ans. Roblox est officiellement autorisé à partir de 12 ans.

Il y a quelques jours à peine, l'UE avait annoncé de nouvelles directives visant à lutter contre les pratiques de manipulation qui incitent notamment les mineurs à dépenser de l'argent. Vous pouvez lire l'article de mon collègue Florian ici :

Qu'est-ce que Roblox?

Roblox se décrit comme une "plateforme immersive" où chaque jour "des millions de personnes se retrouvent pour jouer, créer et interagir ensemble [...]". Il s'agit d'un écosystème qui propose des jeux (appelés expériences), une place de marché et des fonctionnalités de médias sociaux.

Selon les estimations, à la fin de l'année 2024, environ 380 millions d'utilisateurs par mois sont actifs sur Roblox. A titre de comparaison, la plus grande plateforme de jeu, Steam, n'attire "que" 40 millions d'utilisateurs mensuels environ, selon SteamDB. Fortnite compte 110 millions de fans par mois.

De nombreux jeux disponibles sur Roblox ont été développés par des particuliers : Vous pouvez créer vos propres jeux et les mettre à la disposition des autres à l'aide de Roblox Studio. Selon le site web de Roblox, 2,8 millions de développeurs sont actifs sur la plateforme, dont beaucoup sont mineurs. Roblox est régulièrement critiqué pour exploiter les jeunes développeurs. Il est reproché aux mineurs de créer du contenu qui permet à la plateforme de gagner de l'argent. De plus, il n'est pas facile de se faire payer en monnaie réelle l'argent gagné.

Si un jeu atteint une certaine popularité, Roblox offre aux développeuses des possibilités de monétisation et en tire des revenus.

Une plateforme gigantesque pour des gains gigantesques

La monétisation est un mot clé important : Roblox a généré un chiffre d'affaires de 3,6 milliards de dollars US en 2024. L'accent est mis sur la monnaie ingame "Robux". Elle sert de moyen de paiement pour les services les plus divers dans l'écosystème Roblox. Vous achetez des Robux avec de l'argent réel. Il existe également un abonnement premium payant qui vous donne également droit à des Robux et à d'autres avantages. Sur toutes les transactions effectuées dans l'écosystème Roblox, l'entreprise américaine "Roblox Corporation" en garde 30 pour cent pour elle.

La publicité joue également un rôle de plus en plus important. La "publicité immersive" existe déjà depuis 2023. Roblox entend par là des publicités qui s'affichent à l'intérieur des jeux, par exemple sur des panneaux publicitaires le long d'une rue virtuelle.

