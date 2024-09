RingConn Gen 2 : la batterie de cette bague intelligente dure jusqu'à 12 jours

Lors du salon technologique IFA, RingConn a présenté pour la première fois en Europe la dernière version de sa bague intelligente. Elle est plus fine, plus légère et pourtant plus endurante que la première génération.

Pour commencer, je dois dissiper un malentendu. En effet, le nom de produit "Gen 2" pour la deuxième génération est en fait inapproprié. Le nouveau Smartring de RingConn est bien plus une version Pro ou Ultra de la première génération. La première génération continuera à être produite et vendue - comme un modèle d'entrée de gamme un peu moins cher.

L'anneau Gen 2 devrait coûter environ 50 à 100 francs de plus lorsqu'il sera commercialisé chez nous à la fin de l'année. Elle devrait donc coûter entre 320 et 370 francs. Les premières bagues sont actuellement en cours de fabrication et seront livrées aux plus de 16 000 personnes qui ont soutenu la campagne Kickstarter.

La nouvelle bague Gen 2 est disponible en quatre couleurs et en tailles de 6 à 14.

Source : Lorenz Keller

Trois différences importantes

Taille et poids

La nouvelle bague est la plus fine et la plus légère du marché, affirme le fabricant. Au lieu de 2,6 millimètres, elle ne fait plus que deux millimètres. La différence n'est pas énorme au premier coup d'œil, mais elle est tout à fait visible en y regardant de plus près. Quant au poids, il est passé de trois à deux grammes. Les deux sont très légers, la différence n'est pas perceptible au doigt.

La première bague en noir comparée aux nouvelles bagues plus fines.

Source : Lorenz Keller

L'autonomie de la batterie

L'augmentation de l'autonomie de la batterie sera certainement plus visible au quotidien. Au lieu de sept jours, elle devrait être de dix à douze jours. C'est une annonce claire et, au moins sur le papier, la plus grande endurance parmi les concurrents directs d'Ultrahuman, Oura ou Samsung.

Détection de l'apnée

En ce qui concerne le logiciel, une fonction d'intelligence artificielle qui n'existait pas jusqu'à présent vient s'ajouter. A savoir la mesure de l'apnée. Il s'agit d'une maladie du sommeil dans laquelle la respiration s'arrête trop souvent et trop longtemps pendant la nuit, ce qui stresse le corps.

Avec une précision de plus de 90 pour cent selon le fabricant, la bague est censée détecter les risques pour la santé. Cependant, cette mesure médicale doit encore être approuvée par les autorités sanitaires de chaque pays.

L'apnée semble d'ailleurs être le prochain grand thème du suivi de la santé. Apple vient d'ailleurs d'annoncer cette fonction pour ses montres intelligentes.