L'Apple Watch Series 10 devient plus fine et plus grande

Pour son dixième anniversaire, Apple offre à sa smartwatch un nouveau design, un écran plus lisible et la détection d'apnée. Etonnant : les Watch Ultra et SE restent inchangées.

Le 9 septembre 2014, Tim Cook, CEO d'Apple, présentait la première Apple Watch. Dix ans plus tard, jour pour jour, la Series 10 a été lancée - sans grand feu d'artifice, comme l'un des nombreux produits présentés lors de la grande keynote de lundi soir.

C'est la première fois depuis la Series 7 de 2021 que la petite fille fête son anniversaire avec un changement de design majeur. Le mot "grand" est bien choisi : l'Apple Watch Series 10 a grandi. Le boîtier mesure désormais 42 millimètres au lieu de 41 - et 46 millimètres au lieu de 45 dans la version la plus grande. Il est à noter que l'écran de la Series 10 est désormais plus grand que celui de l'Apple Watch Ultra 2.

Bien sûr, ceux qui n'aiment pas porter des montres imposantes ne se réjouiront que modérément de ce changement. Il en va autrement du deuxième changement : La Series 10 ne mesure plus que 9,7 millimètres d'épaisseur. Le modèle précédent mesurait 10,7 millimètres et l'Ultra 2 14,4 millimètres. La Series 10 est également un peu plus légère, de deux à dix grammes environ selon les variantes.

La nouvelle série 10 a un écran encore plus grand.

Source : Apple

L'écran est plus lisible, l'autonomie de la batterie reste la même

L'écran n'est pas seulement plus grand, il est aussi plus lisible, surtout si on le regarde sous un angle oblique. Il est censé être 40 pour cent plus lumineux dans cette situation grâce à la technologie "Wide-Angle-OLED"

Le nouvel écran est également plus économique. Sans compromettre l'autonomie de la batterie, l'Apple Watch peut désormais se permettre de rafraîchir l'écran toutes les secondes en mode Always On Screen, et non plus toutes les minutes comme auparavant. Ainsi, il est désormais possible d'afficher des cadrans avec une trotteuse en mode Always-On-Screen.

Dans l'ensemble, l'autonomie de la batterie reste la même qu'auparavant : Apple parle de 18 heures et de 36 heures en mode économie d'énergie. Si la montre doit être placée sur le dock, elle se charge désormais plus rapidement. De 0 à 80 pour cent, elle passe en 30 minutes au lieu de 45 auparavant.

Détection de l'apnée : si cela fonctionne, cela prolonge la vie

Au moins 150 000 personnes en Suisse sont touchées par l'apnée. 9 hommes sur 100 souffrent d'un syndrome d'apnée du sommeil modéré ou sévère et environ 4 femmes sur 100. Apple évoque par ailleurs dans sa keynote le fait que 80 pour cent de ces pathologies ne sont pas diagnostiquées.

C'est inquiétant, car l'apnée réduit la qualité de vie et augmente le risque de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral. En cas d'apnée, la respiration s'arrête plusieurs fois pendant la nuit sans que l'on s'en rende compte, parfois pendant plusieurs minutes. Le corps est soumis à un stress permanent et ne peut pas se rétablir.

L'Apple Watch utilise des capteurs de mouvement et des mesures d'oxygène dans le sang pour détecter ces arrêts et affiche un avertissement au bout de quelques nuits, en invitant à faire examiner la situation par un médecin. Si cela fonctionne bien, c'est doublement précieux avec tant de cas non détectés. La mesure de l'apnée sera d'ailleurs également disponible pour l'Apple Watch Ultra 2.

Si l'Apple Watch mesure trop d'arrêts respiratoires au cours d'une nuit, elle affiche un avertissement.

Source : Apple

La date exacte à laquelle la détection d'apnée sera livrée sous forme de mise à jour pour les montres n'est pas encore claire et variera selon les pays. Apple parle de "ce mois-ci", mais dans quelques régions, ce sera plus tard dans l'année. La Suisse et l'UE font partie des 150 pays dans lesquels la fonctionnalité est prévue.

Pour en savoir plus sur les nouvelles fonctionnalités logicielles de WatchOS 11, cliquez ici:

Les haut-parleurs bruyants - à oublier tout de suite

Personne ne le souhaitait, mais Apple l'a quand même fait. Le nouveau haut-parleur de la Series 10 serait si bon qu'Apple l'a approuvé pour la lecture de médias. Donc, si bientôt des morceaux de musique ou des podcasts se mettent à vrombir depuis votre poignet, c'est la faute de Tim Cook.

Vous ne pouvez toujours pas utiliser l'Apple Watch normale pour la plongée, seulement pour la natation ou la plongée en apnée. Au moins, elle aura des fonctionnalités supplémentaires pour les fans de sports aquatiques : par exemple, un profondimètre jusqu'à six mètres et un capteur de température de l'eau.

La Series 10 mesure la profondeur jusqu'à six mètres et la température de l'eau.

Source : Apple

Le boîtier est disponible en deux matériaux : aluminium et titane. Le titane remplace l'acier inoxydable utilisé jusqu'à présent. La version en aluminium sera disponible aux prix de vente officiels à partir de 399 francs ou 449 euros à partir du 20 septembre. Pour le boîtier en titane, il vous faudra débourser au moins 749 francs.

L'Ultra et le SE restent inchangés

Les deux autres séries de modèles de l'Apple Watch restent inchangées. L'Apple Watch SE est vendue sans changement depuis 2022. L'Ultra 2 reçoit certes une deuxième couleur de boîtier avec le noir, mais elle est dépassée par la Series 10 en ce qui concerne la taille de l'écran et le processeur. Le produit phare Ultra reste en vente avec le processeur S9, tandis que la Series 10 intègre le nouveau S10. J'aurais aimé un peu plus pour cet anniversaire.