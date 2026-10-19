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« Rien n'est impossible » : un moddeur porte l'intégralité du DLSS sur les cartes AMD

Kevin Hofer Traduction : traduction automatique 19/10/2026

Qui veut le DLSS a besoin d'une carte Nvidia, et qui veut le dernier FSR, d'une Radeon récente. Telle était jusqu'à présent la position des fabricants. Un moddeur montre aujourd'hui qu'il est possible de faire autrement. Et ce, tout seul.

Daniel Blanco a considérablement développé son projet «DLSS-NR on AMD». En septembre, cela ne permettait initialement que le «DLSS 5 Neural Rendering» sur les cartes Radeon. La version alpha 0.8.0, publiée le 17 octobre, apporte désormais la quasi-totalité de la pile DLSS sur les GPU AMD : DLSS 4.5 Super Resolution, Ray Reconstruction et Frame Generation avec jusqu'à quatre fois la génération multi-images. De plus, FSR 4.1.1 est inclus afin que le mod ne dépende pas du pilote. L'installation s'effectue via le nouveau gestionnaire de mods NeuralHub, qui détecte automatiquement les jeux.

Important à savoir : il ne s'agit pas du code de Nvidia sur du matériel AMD. Selon le développeur, il a réimplémenté les runtimes DLSS à partir de zéro avec ses propres noyaux HIP, c'est-à-dire nativement sans couche de traduction. Cependant, vous devez fournir vous-même les DLL de Nvidia.

Trois générations de Radeon sont prises en charge. RDNA 4 et RDNA 3 bénéficient de l'ensemble des fonctionnalités, tandis que pour RDNA 2, la prise en charge est encore expérimentale et limitée au Neural Rendering. L'objectif du développeur est ambitieux : à terme, une RX 9070 XT devrait atteindre les performances DLSS d'une RTX 5070 Ti.

Selon Blanco, la qualité d'image devrait être très proche de celle du DLSS sur les cartes Nvidia, mais «certains effets» ne fonctionnent pas encore à 100 %. Les rapports d'expérience jusqu'à présent sont mitigés. Un utilisateur Reddit affirme n'avoir mesuré aucune perte de performance dans Cyberpunk 2077 avec le path tracing en 1440p sur une RX 9070 XT. D'autres perdent jusqu'à 25 % de FPS. De plus, le mod ne fonctionne que dans les jeux DirectX 12 sous Windows 11. Les logiciels anti-triche le bloquent.

Il reste à voir si le projet quittera un jour le stade alpha. Cependant, il montre que les limites matérielles des fonctionnalités d'upscaling ne sont pas aussi strictes que les fabricants aiment le présenter. Le fait qu'un seul développeur suffise pour cela ne devrait pas être particulièrement bien accueilli, ni chez Nvidia ni chez AMD.

Photo d’en-tête : Hardware Unboxed

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