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Révolution graphique ou "flop de l'IA" ? Le DLSS 5 de Nvidia divise les esprits

Domagoj Belancic Traduction : traduction automatique 17/3/2026

Nvidia présente la prochaine étape de développement de sa technologie d'upscaling. DLSS 5 doit permettre d'obtenir des graphiques photoréalistes. Le résultat fait l'objet de controverses.

Nvidia veut révolutionner le monde du jeu avec DLSS 5. La dernière version de la technologie d'upscaling en temps réel serait «la percée la plus importante de l'entreprise dans le domaine de l'infographie depuis l'introduction du ray tracing en temps réel». Elle devrait être disponible dès la fin 2026 pour une sélection de cartes graphiques Nvidia

Qu'est-ce que le DLSS? DLSS signifie «Deep Learning Super Sampling». Il s'agit d'une technologie d'upscaling en temps réel développée par Nvidia. Elle utilise des algorithmes d'intelligence artificielle pour augmenter l'échelle des images en basse résolution. Ainsi, les jeux à faible résolution interne peuvent être affichés en haute résolution sans perte de qualité notable. Les versions plus récentes de DLSS offrent des fonctionnalités plus avancées telles que la génération multi-images. Avec cette fonctionnalité, jusqu'à trois images intermédiaires générées par l'IA sont créées pour chaque image calculée en mode natif. Cela rend l'expérience de jeu beaucoup plus fluide.

Dans un communiqué de presse, la société écrit : «DLSS 5 introduit un modèle de rendu neuronal en temps réel qui enrichit les pixels avec un éclairage et des matériaux photoréalistes.» Ce nouveau modèle devrait combler l'écart entre la réalité et le rendu et permettre aux studios de développement de créer des effets visuels de niveau hollywoodien. Jensen Huang, PDG de Nvidia, déclare : " «25 ans après que Nvidia a inventé le shader programmable, nous réinventons l'infographie. DLSS 5 est le moment GPT pour le graphisme.»

Le nouveau modèle d'IA est entraîné pour comprendre des sémantiques de scène complexes telles que les personnages, les cheveux, les tissus, la peau translucide et les conditions d'éclairage. Grâce à cette compréhension, DLSS 5 devrait représenter correctement des effets complexes - tels que la diffusion de volume sur la peau, la fine brillance des tissus et autres matériaux ou les interactions dynamiques entre la lumière et les cheveux.

Nvidia veut donner aux développeurs un contrôle total sur l'intensité, la correction des couleurs et le masquage des effets. Les studios pourront ainsi déterminer avec précision où et comment les améliorations de l'IA seront appliquées afin de préserver le look individuel de leur jeu.

Certains des plus grands éditeurs et studios prendront en charge DLSS 5 dès sa sortie. Parmi eux : Capcom, Hotta Studio, NetEase, NCSoft, S-Game, Tencent, Ubisoft et Warner Bros. Games. Todd Howard de Bethesda est également enthousiaste : «Avec DLSS 5, le style artistique et la richesse des détails s'expriment pleinement, sans les limites traditionnelles du rendu en temps réel. Nous sommes impatients de travailler avec cette nouvelle technologie et d'apporter DLSS 5 à Starfield ainsi qu'aux futurs titres de Bethesda.»

Nos confrères de Digital Foundry sont également impressionnés par les premières démonstrations qu'ils ont vues à la Game Developers Conference de San Francisco :

«DLSS 5 off» vs. «DLSS 5 on» - les différences en détail

Dans le cadre de cette annonce, Nvidia publie une série d'images comparatives de différents jeux. Elles vous permettront de vous faire une idée des différences.

En haut, la version sans DLSS 5. En bas, la version avec DLSS 5.

«Resident Evil : Requiem»

«Resident Evil : Requiem» avec DLSS 5.

Source : Nvidia

«Resident Evil : Requiem» avec DLSS 5.

Source : Nvidia

«Resident Evil : Requiem» avec DLSS 5.

Source : Nvidia

«EA Sports FC 26» sans DLSS 5.

Source : Nvidia

«EA Sports FC 26» avec DLSS 5.

Source : Nvidia

«EA Sports FC 26» sans DLSS 5.

Source : Nvidia

Evaluation: Même si cela semble être le cas au premier abord, DLSS 5 ne change rien aux modèles de personnages. Les modèles de Grace et de Leon sont identiques dans les deux versions. Seul le rendu des textures, des matériaux, de la peau et de l'éclairage est drastiquement modifié. Pour moi, le compte n'y est pas. Les captures d'écran de Grace, en particulier, me font penser à un contenu généré par l'IA et non à une représentation hyperréaliste de la scène. De plus, Grace ne ressemble plus à Grace. DLSS 5 va un peu trop loin et détruit complètement le look de l'original.

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Critique « Resident Evil Requiem », le chef-d’œuvre horrifique tant espéré par Domagoj Belancic

«EA Sports FC 26»

«EA Sports FC 26» avec DLSS 5.

Source : Nvidia

«Starfield» sans DLSS 5.

Source : Nvidia

«Starfield» avec DLSS 5.

Source : Nvidia

«Starfield» sans DLSS 5.

Source : Nvidia

Evaluation: Ici, DLSS 5 fonctionne beaucoup mieux. L'éclairage semble plus réaliste, plus naturel. Les détails sur les visages des footballeurs ressortent beaucoup mieux. La première comparaison de captures d'écran en particulier semble impressionnante - presque comme s'il s'agissait de deux générations de matériel différentes. J'imagine que DLSS 5 fonctionnera bien pour les jeux sans vision artistique et qui prétendent à l'hyperréalisme.

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«Starfield»

«Starfield» avec DLSS 5.

Source : Nvidia

«Starfield» sans DLSS 5.

Source : Nvidia

«Starfield» avec DLSS 5.

Source : Nvidia

«Starfield» sans DLSS 5.

Source : Nvidia

«Starfield» avec DLSS 5.

Source : Nvidia

«Hogwarts Legacy» sans DLSS 5.

Source : Nvidia

«Hogwarts Legacy» avec DLSS 5.

Source : Nvidia

«Hogwarts Legacy» avec DLSS 5.

Source : Nvidia

Evaluation: Certains changements sont convaincants, d'autres donnent l'impression d'être faux. Les modèles de personnages ont soudain l'air sacrément détaillés. Cela fait que «Starfield» se trouve parfois dans «Uncanny Valley» sur les captures d'écran - mais je suis aussi parfois complètement convaincu par les nouveaux visages. Je ne peux pas croire qu'il ne s'agit pas de nouveaux modèles. Je trouve la deuxième comparaison de captures d'écran tout à fait horrible - les deux personnages semblent avoir été ajoutés, accentués et éclaircis par Photoshop. En revanche, j'aime bien la représentation retravaillée des matériaux.

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«Hogwarts Legacy»

«Hogwarts Legacy» avec DLSS 5.

Source : Nvidia

«Zorah» sans DLSS 5.

Source : Nvidia

«Zorah» avec DLSS 5.

Source : Nvidia

«Zorah» sans DLSS 5.

Source : Nvidia

«Zorah» avec DLSS 5.

Source : Nvidia

«Zorah» sans DLSS 5.

Source : Nvidia

Evaluation: Les personnages ont une apparence horrible. Pourquoi le personnage s'illumine-t-il dans la première comparaison ? Pourquoi les rides sont-elles exagérées dans la troisième comparaison ? L'éclairage ambiant dans la deuxième paire de captures d'écran semble... différent. Je ne sais pas si c'est mieux ou moins bien. Simplement différent.

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«Zorah»

«Zorah» avec DLSS 5.

Source : Nvidia

«Zorah» sans DLSS 5.

Source : Nvidia

«Zorah» avec DLSS 5.

Source : Nvidia

«Zorah» sans DLSS 5.

Source : Nvidia

«Zorah» avec DLSS 5.

Source : Nvidia

@OfficialPCMR / X

@Okami13_ / X

@OfficialPCMR / X

@Okami13_ / X

«Zorah» avec DLSS 5. Nvidia

Evaluation: Nvidia présente également sa démo de pathtracing «Zorah» dans le nouvel éclat de DLSS 5. Il me semble que l'upscaler est utilisé ici de manière plus conservatrice. J'aime particulièrement l'éclairage de certaines captures d'écran. Cependant, d'autres comparaisons semblent simplement un peu plus lumineuses que sans DLSS 5.

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Plus de réactions négatives en ligne

Sur les vidéos comparatives et les médias sociaux, les réactions au dernier upscaler IA de Nvidia sont majoritairement négatives. Les utilisateurs se plaignent que les jeux avec DLSS 5 ressemblent à des vidéos générées par l'IA. Au lieu d'une révolution graphique, Nvidia produit un «IA-slop sans âme» qui détruit l'intention artistique originale des jeux.

L'apparence des personnages est particulièrement critiquée. «Le visage de Grace dans Resident Evil : Requeim» fait penser à un mauvais «sexy Fan Mod», dans lequel les personnages féminins «sont rendus plus attrayants». DLSS 5 est une version "real life" du mème «Hire Fans», dans lequel les personnages du jeu sont remplacés par des modèles exagérément maquillés. Un filtre de beauté glorifié par l'IA.

En parlant de mèmes, il y a au moins de quoi rire avec toute cette controverse :

@OfficialPCMR / X @Okami13_ / X @OfficialPCMR / X @Okami13_ / X

Qu'en pensez-vous ? DLSS 5 est-il la révolution graphique vantée par Nvidia ou le naufrage de l'IA dans l'industrie du jeu ? Ou peut-être que la vérité est quelque part entre les deux?

Photo d’en-tête : Nvidia

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