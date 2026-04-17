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Reed Hastings quitte Netflix : la fin d'une époque

Luca Fontana Traduction : traduction automatique 17/4/2026

Il a fait du streaming un phénomène de masse, a conduit Blockbuster Video à la faillite et a changé à jamais la façon dont nous consommons les séries et les films. Aujourd'hui, Reed Hastings, co-fondateur de Netflix, quitte définitivement l'entreprise.

Tout a commencé avec 40 dollars - et une amende. Lorsqu'en 1997, Reed Hastings a dû payer un DVD de «Apollo 13» rendu en retard au distributeur de vidéos Blockbuster, il s'est tellement énervé qu'il a rapidement fondé Netflix avec Marc Randolph. Un géant du streaming qui compte aujourd'hui plus de 300 millions d'abonnés dans le monde - né d'un pur entêtement.

Pas mal du tout.

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C'est maintenant terminé. Comme Netflix l'a annoncé dans le cadre de ses chiffres trimestriels du premier trimestre, Hastings ne se représentera pas au conseil d'administration en juin 2026 et quittera donc complètement l'entreprise après presque 30 ans. Il avait déjà pris sa retraite de PDG en 2023 et repris le poste de président du conseil d'administration - un départ en deux actes, en douceur mais symboliquement important.

L'homme qui a enterré les blockbusters

«Mon véritable article chez Netflix n'était pas une décision unique», se laisse-t-il citer https://deadline.com/2026/04/reed-hastings-exits-netflix-1236863466/, «mais l'accent mis sur le plaisir des membres, la construction d'une culture dont les autres peuvent hériter et développer, et la construction d'une entreprise qui peut être à la fois aimée et prospère à travers les générations.»

Que reste-t-il ? Beaucoup de choses. Hastings n'a pas seulement modelé Netflix, il a aussi labouré toute l'industrie du divertissement. Le modèle d'abonnement qu'il a un jour imaginé en réaction aux bus de blockbusters excessifs est aujourd'hui la norme. Et les algorithmes de recommandation que Netflix a développés sous la direction de Hastings influencent ce que nous regardons aujourd'hui, que nous le voulions ou non.

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Son successeur au poste de PDG, Ted Sarandos, dirige l'entreprise depuis 2023 avec Greg Peters. Les deux hommes doivent maintenant démontrer seuls que Netflix peut fonctionner sans son père fondateur, et ce à un moment où le groupe met les bouchées doubles : Il prévoit notamment des flux vidéo verticaux, davantage de contenu en direct, des podcasts vidéo et une refonte de l'appareil mobile qui devrait être déployée ce mois-ci.

Que le départ de Hastings modifie sensiblement l'entreprise est une autre question. Après tout, il n'était de toute façon plus patron opérationnel depuis 2023 ; les décisions stratégiques étaient depuis longtemps prises par d'autres. Et pourtant, un fondateur au conseil d'administration n'est pas simplement une fonction. Il est aussi un correctif, une mémoire institutionnelle, une sorte d'autorité morale. Sarandos et Peters devront maintenant déterminer s'ils en ont besoin.

Le premier trimestre 2026 a en tout cas été solide sur le plan financier : le géant a réalisé un chiffre d'affaires de 12,25 milliards de dollars, soit une hausse de 16,2 pour cent par rapport à l'année précédente. Hastings ne quitte définitivement pas le navire en pleine tempête, mais plutôt par mer calme et toutes voiles dehors.

Reed Hastings, fondateur de Netflix et PDG de longue date, quittera l'entreprise en juin 2026.

Source : Wikimedia Commons / CC BY-SA 2.0

Qu'est-ce qu'il compte faire à l'avenir ? La philanthropie et «autres projets», communique Netflix de manière lapidaire. Celui qui a mené Blockbuster Video à la ruine trouvera certainement, même à la retraite, quelque chose qui l'agace - et en fera sa prochaine idée.

Photo d’en-tête : Luca Fontana

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