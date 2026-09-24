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Qualcomm annonce le support de Debian et Ubuntu pour le Snapdragon X2

Jan Johannsen Traduction : traduction automatique 24/9/2026

Le choix de matériel pour Linux s'élargit. Le Snapdragon X2 devrait prendre en charge la première distribution Linux d'ici la fin de l'année.

Lors du Snapdragon Summit 2026, Qualcomm a annoncé que le Snapdragon X2 prendrait bientôt en charge Linux. Une version préliminaire pour les développeurs est disponible dès maintenant et Debian devrait fonctionner sur les ordinateurs portables équipés de cette puce ARM d'ici la fin de l'année 2026. Ubuntu suivra en 2027 et les premiers fabricants d'ordinateurs portables ont déjà promis du matériel compatible.

Debian et Ubuntu sont les premières distributions prises en charge

Qualcomm propose des puces Snapdragon pour PC depuis trois ans. Jusqu'à présent, elles ne fonctionnaient qu'avec Windows, et depuis cette semaine, également avec Googlebook OS. Toutes les tentatives pour faire fonctionner Linux sur ces puces avaient échoué. Qualcomm change désormais la donne. Depuis un an, son équipe Linux interne travaille à rendre la série Snapdragon X2 compatible avec le système d'exploitation open source. Une version préliminaire pour les développeurs est disponible dès maintenant. Il n'y aura cependant pas de prise en charge rétroactive pour la première génération de Snapdragon.

Debian fonctionnera d'abord sur les Snapdragon X2 Plus, X2 Elite et X2 Elite Extreme. D'ici la fin de l'année, le support Linux devrait être accessible à tous les utilisateurs. Après Debian, Qualcomm se consacrera à Ubuntu. En collaboration avec Canonical, le support Snapdragon devrait être prêt au cours du premier semestre 2027.

Les pilotes et les descriptions matérielles nécessaires au fonctionnement de Linux seront intégrés au noyau. À long terme, il ne devrait y avoir aucune dépendance vis-à-vis de correctifs externes. De plus, le fabricant souhaite rendre la NPU du Snapdragon X2 utilisable pour l'IA sous Linux. Pour l'instant, Linux ne fonctionnera que sur les ordinateurs portables Snapdragon. Aucune prise en charge pour les PC de bureau n'est prévue.

Avec Asus, HP et le nouveau venu Humain, trois fabricants d'ordinateurs portables ont déjà annoncé qu'ils adapteraient leurs appareils pour le support Linux ou qu'ils proposeraient des modèles adaptés à partir de 2027.

Photo d’en-tête : Qualcomm

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