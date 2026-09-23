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Protection contre les regards indiscrets : le Xiaomi 18 Pro Max présenté avec un écran de confidentialité

Jan Johannsen Traduction : traduction automatique 23/9/2026

L'écran du Xiaomi 18 Pro Max protège des regards indiscrets. De plus, le smartphone dispose d'un autre écran au dos. Pour les appareils photo, le fabricant poursuit sa collaboration avec Leica.

Xiaomi a présenté son 18 Pro Max et le plus petit 18 Pro en Chine, mais a immédiatement annoncé qu'ils seraient également disponibles à l'échelle mondiale. Pour le grand écran situé à l'avant, le fabricant mise sur une fonction de confidentialité, similaire à celle du Galaxy S26 Ultra. Celle-ci est censée protéger des regards indiscrets. L'écran situé à l'arrière sert quant à lui d'affichage pour des informations ou d'élément de design.

Un écran pour protéger des regards indiscrets, l'autre peut rester allumé en permanence

Xiaomi utilise pour l'écran de confidentialité une technologie similaire à celle de Samsung sur le Galaxy S26 Ultra. Le Xiaomi 18 Pro Max offre toutefois quelques astuces supplémentaires. Lorsque vous sélectionnez la protection de la vie privée pour une application, l'écran de 6,9 pouces ne se contente pas de restreindre l'angle de vision lorsque l'application est ouverte. Il masque également les notifications, les pop-ups ou l'application dans les vues en écran partagé, sans affecter le reste de l'écran.

L'écran de confidentialité peut rendre certaines zones de l'écran plus difficiles à distinguer de manière ciblée.

Source : Xiaomi

L'écran de confidentialité peut également être activé ou désactivé via les données de localisation. Ainsi, il reste par exemple éteint au bureau ou à la maison et s'active dans des lieux comme les gares ou les aéroports. La caméra selfie est censée pouvoir détecter si quelqu'un regarde par-dessus votre épaule et le Xiaomi 18 Pro Max suggère alors d'activer le mode confidentialité.

L'écran situé à l'arrière sert d'affichage polyvalent.

Source : Xiaomi

Le petit écran de 2,9 pouces situé à l'arrière encadre les caméras sur son côté gauche. Il sert principalement à afficher des informations ou de viseur pour les selfies avec l'appareil photo principal, et non à utiliser le smartphone. Mais toutes les applications ne peuvent pas l'utiliser aussi facilement. De plus, Xiaomi l'utilise pour vous permettre une personnalisation visuelle du 18 Pro Max avec des images et des graphiques.

Leica continue de jouer un rôle dans les appareils photo

Pour le système de caméra du 18 Pro Max, Xiaomi poursuit sa collaboration avec Leica. Le fabricant d'appareils photo basé à Wetzlar, en Hesse, apporte son expertise dans la conception des objectifs et dans différents modes de prise de vue.

Les caméras se trouvent dans l'écran arrière.

Source : Xiaomi

Pour l'appareil photo principal, Xiaomi utilise le Light Fusion 960L comme capteur d'image. Il a une surface de 1/1,28 pouce et une résolution de 200 mégapixels. La distance focale de l'appareil photo est de 23 millimètres (équivalent plein format) et son ouverture est de f/1,67. S'y ajoute un téléobjectif également de 200 mégapixels avec un capteur d'image plus petit de 1/1,56 pouce. La distance focale correspond à un zoom 3,2x par rapport à l'appareil photo principal, ce qui devrait correspondre à environ 75 millimètres, mais Xiaomi évite de donner cette précision. L'appareil photo ultra grand-angle avec une distance focale de 17 millimètres utilise un capteur de 50 mégapixels.

Aperçu des principales caractéristiques du Xiaomi 18 Pro Max :

Écran : 6,9 pouces AMOLED, 2624 × 1208 pixels, 120 Hertz

Écran (arrière) : 2,9 pouces AMOLED, 976 × 596 pixels, 120 Hertz

Processeur : Snapdragon 8 Elite Gen 6

Mémoire vive : 12 ou 16 Go

Stockage de données : 256 ou 512 Go ou 1 To

Batterie et charge : 8500 mAh, 100 watts, 50 watts sans fil, 27 watts inversée

Avec le Xiaomi 18 Pro, le fabricant propose également une variante plus petite du smartphone. Il se distingue du Pro Max principalement par son écran avant de seulement 6,4 pouces. Cela rend l'ensemble du boîtier plus petit et l'écran arrière ne mesure que 6,4 pouces. La batterie est plus petite avec 7000 mAh et l'appareil photo principal utilise le Light Fusion 960, sans le L, mais avec les mêmes caractéristiques techniques. Les autres entrées de la fiche technique sont identiques pour les deux smartphones.

Prix et disponibilité

Le Xiaomi 18 Pro Max (et le 18 Pro) devraient sortir dans le monde entier. Le fabricant n'avait proposé le modèle précédent, le 17 Pro, qu'en Chine. Chez nous, seules les variantes Standard et Ultra sont disponibles, lesquelles n'ont pas encore été présentées pour la série 18.

On ignore pour l'instant si toutes les variantes de couleurs seront commercialisées à l'échelle mondiale.

Source : Xiaomi

Le fabricant ne révélera que plus tard quand, dans quelles versions et à quels prix le Xiaomi 18 Pro (Max) sera disponible en dehors de la Chine.

Photo d’en-tête : Xiaomi

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