« Princesse Mononoke » en IMAX : quand la force de la nature envahit le cinéma

Luca Fontana Traduction: traduction automatique 20/8/2025

Une netteté exceptionnelle, une taille impressionnante et des émotions fortes : le 27 août, le film « Princesse Mononoke » de Hayao Miyazaki sera projeté pour la première fois en Suisse en IMAX, en exclusivité au Pathé Balexert à Genève. Une sortie en Suisse alémanique est également prévue.

Il y a des films que l’on voit et des films que l’on vit. Princess Mononoke appartient à la seconde catégorie. L’épopée naturelle de Hayao Miyazaki est une référence du cinéma d’animation depuis 1997. Une danse sauvage et visuellement puissante entre l’homme et la nature, la beauté et la destruction, l’amour et la guerre. Aujourd'hui, il est de retour comme vous ne l’avez jamais vu : en IMAX.

Le 27 août, « Princess Mononoke » sera projeté au Pathé Balexert à Genève. Il devient ainsi le premier film du maître du Studio Ghibli à être entièrement retravaillé pour l’IMAX. C’est le fruit d'une coopération entre Digitec Galaxus, The Ones We Love et Pathé Suisse.

Ce format garantit des images d’une grande netteté, une taille d’écran époustouflante et des mouvements d'une intensité à ravir les plus grands fans du film, du bruissement des feuilles aux émotions sur les visages d’Ashitaka et San.

Pour l’instant, il n'y a malheureusement pas de date pour la Suisse alémanique, mais une diffusion y est prévue. En attendant, Genève reste le seul endroit en Suisse où les forces de la nature de Miyazaki se déchaînent en taille IMAX. Et qui sait, peut-être direz-vous ensuite : « Maintenant, j’ai enfin vraiment vu Princess Mononoke. »

L’anime s'envole et « Princess Mononoke » suit

L’arrivée du chef-d’œuvre de Miyazaki en IMAX à ce moment précis tombe à point nommé. L’anime connaît un essor sans précédent dans le monde entier, y compris au cinéma.

Aux États-Unis, les nouveautés Ghibli battent des records, Le Garçon et le Héron a remporté l’Oscar du meilleur film d’animation en 2024, et des films comme Demon Slayer : Le Train de l'Infini ou Jujutsu Kaisen 0 remplissent des salles autrefois réservées à Pixar et Marvel. Ce qui a longtemps été considéré comme un cinéma de niche fait désormais partie intégrante du calendrier cinématographique mondial.

Photo d’en-tête : Studio Ghibli

