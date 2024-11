Présentation du Raspberry Pi Pico 2 W avec WLAN et Bluetooth

Le Raspberry Pi Pico 2 W est commercialisé au prix conseillé de 7 dollars. Le W signifie WLAN et Bluetooth.

La série Pico du Raspberry Pi convient parfaitement aux projets liés à l'Internet des objets en raison de ses petites dimensions (5,1 x 2,1 cm). En outre, les ordinateurs monocarte sont optimaux pour débuter dans le monde du bricolage électronique en raison de leur faible prix.

Le Raspberry Pi Pico 2 W coûte deux dollars de plus.

Source : Raspberry Pi Foundation

La Pico originale est apparue en 2021, suivie en 2022 d'une version avec WLAN et Bluetooth. La deuxième version - sans module radio, mais avec un processeur plus puissant et plus de RAM - a suivi cet été. Et maintenant, le Pico 2 W arrive sur le marché avec le même module WLAN et Bluetooth que le premier modèle, mais sinon avec les specs du second. Il devrait coûter deux dollars de plus, soit 7 dollars

Le nouveau Pi Pico 2 W est équipé du même système sur puce (SoC) que le clone GBA Thumby Color, en dehors du Wi-Fi 4 (802.11n - 2,4 GHz) et du Bluetooth 5.2. Il s'agit d'un RP2350A avec un bras à double cœur Cortex-M33 et une fréquence d'horloge allant jusqu'à 150 mégahertz. Il dispose également de 520 kilobytes de SRAM, de 4 mégaoctets de mémoire flash et de diverses interfaces. Un bémol cependant : le port USB 1.1 est remplacé par un port micro-USB.

