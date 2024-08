Thumby Color : clone GBA avec écran couleur de 0,85 pouce

Il ressemble à un minuscule Game Boy Advance de Nintendo. Mais le Thumby Color de TinyCircuits ne peut pas émuler les jeux Nintendo. L'ordinateur de poche alimenté par Raspberry Pi joue à des jeux programmés en MicroPython.

Depuis 2016, il existe le Thumby. Il s'agit d'une minuscule console de poche qui ressemble à une Game Boy et offre une expérience de jeu monochrome. Aujourd'hui, TinyCircuits a présenté son successeur. Cependant, contrairement à ce que son apparence pourrait laisser penser en raison de sa ressemblance avec le Game Boy Advance, il ne s'appelle pas Thumby Advance, mais Thumby Color.

La Thumby Color offre un écran couleur IPS de 0,85 pouce avec une résolution de 128 × 128 pixels.

Source : TinyCircuits

Pour que vous puissiez vraiment jouer, si vous frappez les touches, le Thumby Color est équipé d'un Raspberry Pi RP2350 CPU (150MHz Dual Cortex-M33). Il dispose de 520 kilo-octets de mémoire vive et de 16 mégaoctets de mémoire flash

La carte de développement du Thumby Color.

Source : TinyCircuits

Vous disposez également d'un écran couleur IPS de 0,85 pouce (16 bits) avec 128 × 128 pixels, d'un D-pad, de touches A/B, d'une touche de menu, de touches d'épaule et d'un moteur de rumble. Un haut-parleur et un port USB-C sont également inclus. Il permet d'alimenter la batterie (110 mAh) et la mémoire avec le logiciel. Une charge de la batterie devrait suffire pour deux heures de jeu.

Mesure seulement 5,16 × 3 × 1,16 centimètres.

Source : TinyCircuits

Si vous voulez des jeux pour cela, vous pouvez les chercher sur Internet. Il existe même ici la possibilité de jouer à des jeux Thumby dans un navigateur sans ordinateur de poche. Ou bien vous pouvez programmer les vôtres. C'est possible avec MicroPython dans le libre Browser Code Editor.

La Thumby Color est rétrocompatible avec les jeux de son prédécesseur monochrome.

Source : TinyCircuits

Pour l'instant, le nain est "disponible" à partir de 49 dollars US en quatre couleurs, exclusivement sur Kickstarter. L'année prochaine, l'ordinateur de poche devrait également être disponible en dehors de la plate-forme de crowdfunding, mais sans la version noire - elle est disponible exclusivement pendant la campagne Kickstarter au prix exorbitant de 75 dollars US. N'oubliez pas que, même si le fabricant a mené des campagnes réussies par le passé, il y a un risque avec Kickstarter.

La version Puple coûte 49 dollars américains. L'édition spéciale noire est une exclusivité Kickstarter et coûte 75 dollars US.

Source : TinyCircuits

Si vous préférez acheter le jeu précédent, vous pouvez le faire en dehors de Kickstarter. Mais vous devrez alors renoncer aux touches d'épaule et à l'écran couleur.

Le Thumby ne propose pas de couleurs.

Source : TinyCircuits

Au fait, TinyCircuits propose aussi des petits téléviseurs.

La TinyTV 2 n'offre pas de prise HDMI et est donc moins adaptée au jeu.

Source : TinyCircuits

Si vous préférez jouer à des jeux rétro de Nintendo et autres sur une minuscule console portable, c'est par ici :