Pour plus de modularité : Intel veut diviser les cartes mères

Intel veut rendre les ordinateurs portables et les PC plus modulaires. Pour ce faire, le fabricant de puces propose une nouvelle norme pour les cartes mères, qui devrait au final profiter aux fabricants de PC, aux clients et à la nature.

La modularité des ordinateurs portables est devenue une réalité depuis le Framework Laptop. D'autres fabricants, comme Lenovo, vont dans le même sens avec des batteries, des claviers et des mémoires faciles à changer. Intel veut maintenant donner un coup de pouce supplémentaire à ce thème en modifiant la structure de ses cartes mères. Une chose qu'aucun fabricant ne peut faire seul.

Deux cartes d'E/S pour soulager la carte mère

Dans un blog, Intel propose aux industriels du PC un nouveau standard pour les cartes mères. Il s'agit d'abord de celles pour les ordinateurs portables et les mini-PC. La carte mère doit perdre des tâches au profit de deux cartes E/S. Celles-ci devraient pouvoir être utilisées sur différentes plates-formes et différents segments de marché. Les fabricants bénéficieraient d'une réduction des coûts en allongeant la durée du cycle de conception et en minimisant les investissements techniques.

La proposition d'Intel s'inspire de l'industrie automobile, où certains composants sont déjà utilisés pour différents modèles. Par exemple, un châssis de base avec différents châssis et moteurs est utilisé pour différents modèles.

C'est ainsi qu'Intel imagine l'utilisation des cartes d'E/S dans différents ordinateurs portables.

Source : Intel

Les cartes d'E/S d'Intel pour PC haut de gamme devraient par exemple s'intégrer dans des ordinateurs portables avec deux ventilateurs, un seul ou pas de ventilateur du tout. Les utilisateurs devraient pouvoir étendre leur mémoire grâce à des modules standardisés tels que les disques SSD M.2 et les cartes Core, ou mettre facilement à niveau un système sur puce (SoC) de nouvelle génération. De plus, en cas de dommage, il n'est pas nécessaire de remplacer toute la carte mère, ce qui rend la réparation plus facile et moins coûteuse.

Pour les ordinateurs portables d'entrée de gamme et grand public équipés d'un ou deux ventilateurs, Intel prévoit des cartes d'E/S légèrement différentes. Mais celles-ci devraient également s'adapter à différentes tailles d'écran et permettre de remplacer facilement le cœur, la mémoire et le Wi-Fi. Pour les PC de bureau d'un volume de cinq litres, Intel parle de remplacer le GPU ainsi que la mémoire remplaçable à chaud - c'est-à-dire remplaçable à chaud.

Un exemple de PC de bureau avec les cartes d'E/S.

Source : Intel

La modularité, un avantage pour les fabricants, les utilisateurs et l'environnement

Intel divise la modularité des PC en trois domaines : Usine, sur site et chez l'utilisateur. Les cartes d'E/S proposées relèvent du domaine de la modularité en usine. C'est là que les fabricants doivent intervenir. La modularité sur site désigne les adaptations qu'un revendeur ou un atelier peut effectuer sur place pour le client. Intel n'a toutefois qu'un seul exemple à proposer dans le domaine automobile : le montage d'un nouveau jeu de pneus. Par modularité de l'utilisateur, Intel entend des interventions que l'on peut effectuer à tout moment chez soi.

Les différents domaines de la modularité selon Intel.

Source : Intel

Avec sa conception de PC modulaire, Intel poursuit six objectifs :

Réduire l'impact environnemental en minimisant l'empreinte CO₂

Créer des systèmes évolutifs qui peuvent évoluer avec les besoins et les intérêts changeants des utilisateurs

Faciliter les réparations avec des composants remplaçables sur place

Permettre des mises à niveau transparentes des systèmes afin d'éviter des achats complets de neuf équipements

Optimiser les coûts des produits en rationalisant les processus de conception de la fabrication (réutilisation des modules)

Faciliter la gestion des SKU des produits et réduire les délais de mise sur le marché

En plus des avantages pour les fabricants et les utilisateurs, Intel a identifié les déchets électroniques comme un problème majeur. 70 pour cent d'entre eux proviennent des ordinateurs. Avec ses cartes d'E/S modulaires, le fabricant de puces espère réduire la production de déchets électroniques et augmenter le taux de recyclage actuellement misérable de 12 pour cent. On estime que plus de 65 milliards de dollars de matériaux et de minéraux sont actuellement enfouis dans les décharges du monde entier.

Pour que les cartes d'E/S deviennent une réalité, les fabricants de PC doivent accepter la proposition d'Intel ou du moins en discuter et l'améliorer si nécessaire. Il n'y a pas de calendrier. Il est impossible de dire avec certitude combien de temps il faudra attendre avant que les nouvelles cartes d'E/S ne soient intégrées dans des ordinateurs portables disponibles à la vente.