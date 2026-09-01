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Pour les DJ et les fêtards : Sony lance de nouvelles enceintes ULT

Florian Bodoky Traduction : traduction automatique 1/9/2026

Sony lance trois nouvelles enceintes. L'ULT Tower 5 pour les déplacements, la Tower 7 pour les fêtes en intérieur et la Tower Max pour les grandes salles et les stades.

Sony enrichit sa gamme d'enceintes ULT avec trois nouveaux modèles : les ULT Towers 5, 7 et Max. Tous trois misent sur des basses profondes, des modes karaoké et des possibilités d'entrée DJ. Ils se distinguent toutefois nettement par leur taille, leur poids et leur puissance de sortie.

Trois catégories de poids pour différents usages

Le «bébé» de la nouvelle gamme ULT est l'ULT Tower 5. Il pèse tout de même 12,7 kilogrammes et mesure 35,8 × 53,4 × 28 centimètres. Il délivre jusqu'à 300 watts et son autonomie atteint 20 heures. L'enceinte intermédiaire est l'ULT Tower 7, avec des dimensions de 41,1 × 71 × 34,7 centimètres, un poids de 22,8 kilos et une puissance de sortie allant jusqu'à 420 watts.

Sony ULT Tower 5 pour le jardin.

Source : Sony

Le dernier de la bande est l'ULT Tower Max. Il mesure 53,8 × 106,2 × 47,2 centimètres et pèse pas moins de 56,3 kilos. La puissance maximale est de 2150 watts. Sony a fait le choix de ne pas intégrer de batterie. Les deux modèles les plus grands sont également équipés de roulettes pour le transport. Tous trois disposent par ailleurs de poignées de transport.

Dans les trois modèles, Sony a intégré le nouveau woofer baptisé ULT DUCT. Alors que les Towers 5 et 7 sont équipés d'un DUCT et d'un haut-parleur à rayonnement arrière (backfiring), Sony en a installé trois dans le modèle Max.

L'ULT Tower 7 suffit déjà pour une salle de bal.

Source : Sony

Écoutez de la musique, jouez les DJ ou chantez au karaoké

Les trois modèles proposent des profils sonores, également appelés modes ULT. Ils s'activent via un bouton bien visible. Deep Bass pour les fans de hip-hop, Attack Bass pour les amateurs d'électro et ULT Flat pour les auditeurs qui aiment un son «true to artist», c'est-à-dire fidèle et authentique. Sony a également intégré une fonction appelée «Sound-Field-Optimizer». Celle-ci est censée mesurer les distances par rapport aux murs ou le volume des bruits ambiants et adapter la lecture musicale en conséquence. Comme pour les anciens modèles ULT, l'éclairage des enceintes redessinées change également.

L'ULT Tower Max adopte un format concert.

Source : Sony

Les DJ ne sont pas en reste : les trois enceintes sont équipées d'entrées XLR/RCA ainsi que d'une interface USB-C. Les premières permettent également de connecter plusieurs exemplaires par câble. Cela est aussi possible sans fil : la fonction «Party Chain» de Sony prend en charge Auracast. Si les DJ ne sont pas sollicités, ces interfaces permettent également de brancher un microphone pour le karaoké. De plus, les trois modèles prennent en charge Fast Pair et permettent de recharger jusqu'à deux smartphones simultanément via USB-A et USB-C.

L'ULT Tower Max offre trois ULT DUCTs.

Source : Sony

Les ULT Tower 5 et 7 sont protégés contre les éclaboussures selon la norme IPX4. Toutefois, uniquement en position verticale, comme nous l'indique Sony. Le Tower Max dispose en outre d'un panneau tactile protégé contre les éclaboussures. En termes de météo, ils peuvent donc également être installés à l'extérieur.

Photo d’en-tête : Sony

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