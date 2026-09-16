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Plus d'IA, plus de fonctionnalités : Meta présente un nouveau forfait d'abonnement pour les particuliers

Debora Pape Traduction : traduction automatique 16/9/2026

Le groupe de Mark Zuckerberg renforce ses fonctionnalités payantes. Le nouvel abonnement « Meta One » regroupe trois abonnements distincts et étend l'accès à l'IA de Meta.

Il y a seulement quelques mois, le groupe Meta a introduit des abonnements payants pour WhatsApp, Instagram et Facebook destinés aux particuliers. Ces abonnements « Plus » sont facultatifs et disponibles pour un prix relativement modique, allant d'environ trois à cinq euros ou francs chacun. Ils vous offrent, pour la plateforme choisie, principalement davantage d'options de personnalisation et de fonctionnalités de confort, ainsi que des extras comme des autocollants supplémentaires.

Aujourd'hui, l'entreprise annonce un nouveau modèle baptisé «Meta One». Il regroupe les trois abonnements individuels et vous offre en outre un accès étendu à l'IA maison et à ses fonctionnalités. Vous pouvez ainsi générer et modifier des images et des vidéos, ainsi qu'utiliser des effets vocaux et sonores.

La génération de contenu est, selon Meta, particulièrement gourmande en ressources informatiques, ou pour le dire autrement : extrêmement coûteuse. C'est pourquoi les fonctionnalités d'IA ne sont disponibles que de manière limitée pour les utilisateurs sans abonnement payant. «Meta One» vous offre un quota d'utilisation plus élevé pour les fonctionnalités d'IA.

Deux niveaux pour les utilisateurs privés

«Meta One» sera disponible en deux niveaux : pour «Meta One Core», l'entreprise de Zuckerberg demande 7,99 dollars US par mois. Ceux qui utilisent plusieurs services Meta et accordent de l'importance à la personnalisation y gagnent financièrement par rapport aux abonnements séparés. «Meta One Premium» mise sur une « utilisation étendue de l'IA. Encore plus de vidéos » et coûte 19,99 dollars US par mois.

«Meta One» offre « plus de possibilités de vous exprimer » et surtout plus d'IA.

Selon Meta, le nouveau modèle offre plus de 50 fonctionnalités supplémentaires par rapport à l'utilisation gratuite des services. D'autres fonctionnalités, par exemple pour les lunettes IA, devraient suivre. Les abonnements individuels restent disponibles séparément.

Pour les créateurs et les entreprises, il existe d'autres niveaux d'abonnement, facturés entre 15 et 500 dollars US par mois. Ils offrent, entre autres, un badge de vérification bleu pour plus de crédibilité, des outils de gestion et d'analyse supplémentaires, ainsi que des possibilités d'augmenter la visibilité des publications.

Actuellement, le nouveau modèle d'abonnement n'est pas encore disponible en Europe. «Meta One» est, selon le support, encore en phase de test et sera déployé progressivement. Il est probable qu'il soit bientôt disponible dans notre pays.

Quelle est la stratégie derrière les nombreux modèles d'abonnement ?

Avec les abonnements payants, Meta souhaite ouvrir de nouvelles sources de revenus. Pendant longtemps, l'entreprise s'est principalement financée par les revenus publicitaires. En Europe notamment, l'activité publicitaire de Meta est sous pression réglementaire, car les publicités efficaces, c'est-à-dire personnalisées, entrent en conflit avec le droit européen de la protection des données. En 2025, Meta a déjà dû payer 200 millions de dollars US d'amende. Grâce aux abonnements payants, Meta est moins dépendant du suivi et des revenus publicitaires.

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D'un autre côté, il y a les coûts énormes des services d'IA, qui peuvent être amortis par des abonnements payants. Avec les abonnements pour les particuliers, les indépendants et les entreprises, Meta propose à l'ensemble de sa base d'utilisateurs des offres pour des fonctionnalités supplémentaires. Grâce aux différents modèles avec une large gamme de prix, Meta peut enfin tester la volonté de payer des gens et découvrir qui dépense de l'argent pour quelles fonctionnalités.

Photo d’en-tête : Shutterstock/FotoField

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