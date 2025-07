Nouveautés + tendances 8 5

Plus de "j'ai 18 ans" : l'UE veut imposer le blocage de la pornographie par eID

Florian Bodoky Traduction: traduction automatique 15/7/2025

L'UE lance un projet pilote de vérification anonyme de l'âge en ligne - sans stockage de données. L'objectif est de mieux protéger les enfants contre les contenus préjudiciables aux mineurs, comme la pornographie, tout en préservant la protection des données.

L'Union européenne franchit une nouvelle étape dans la protection numérique des mineurs : elle met désormais à disposition une solution technique de vérification de l'âge qui permet aux portails de vérifier l'âge des utilisateurs de manière anonyme. Et ce, sans enregistrer de données personnelles. Cette vérification vise à empêcher les enfants et les adolescents de l'UE d'accéder à des contenus non adaptés à leur âge, comme la pornographie.

La vérification de l'âge numérique sera initialement testée dans cinq pays : Danemark, France, Espagne, Grèce et Italie.

La phase pilote vise à optimiser la technologie et à s'assurer qu'elle fonctionne de manière fiable. Cette mesure est nécessaire selon la chargée de la sécurité numérique, Henna Virkunnen. La Commission européenne a en effet constaté que les portails concernés ne respectaient pas suffisamment les dispositions du Digital Services Act (DSA). Cela a déjà donné lieu à une enquête sur ces portails au printemps dernier.

Comment l'UE procède-t-elle ?

Au cours de la phase de test, l'UE souhaite trouver en permanence d'autres applications possibles. Pour le test, la Commission européenne a donc invité des plateformes en ligne proposant des contenus pour adultes à collaborer. La vérification de l'âge doit également être intégrée dans la carte d'identité numérique de l'UE (eID). Celle-ci devrait être disponible dans tous les États membres de l'UE à partir de fin 2026. Néanmoins, dans la mesure du possible, la vérification de l'âge devrait également fonctionner comme une application indépendante.

Henna Virkunnen se bat pour la protection des mineurs et de la vie privée en ligne.

Source : martenscentre.eu

En France, une vérification fiable de l'âge est déjà obligatoire depuis le 7 juin - un simple clic sur «Oui, j'ai 18 ans» ne suffit plus. Alors que la plupart des portails ont mis en œuvre cette exigence, Pornhub s'est montré réticent. Le site était temporairement inaccessible depuis la France. Finalement, les opérateurs ont cédé.

Comment cela fonctionne-t-il techniquement ?

La nouvelle technologie utilise un protocole dit de "connaissance zéro", qui permet aux plateformes de confirmer l'âge d'un utilisateur sans en déduire son identité. Concrètement, cela signifie que ni le nom, ni la date de naissance, ni aucune autre information ne peuvent être enregistrés ou partagés. Une procédure qui vise à protéger la vie privée des utilisateurs. L'information sur l'âge doit par exemple être fournie via ladite carte d'identité électronique ou via les applications bancaires - la connexion est ensuite directement coupée. Cela devrait également empêcher les portails d'établir des profils de comportement sur leur site Web.

Que va-t-il se passer ensuite ?

Après la première phase d'essai, le projet pilote sera testé dans d'autres États membres. Le concept sous-jacent sera publié en open source, de sorte que des fournisseurs privés pourraient également proposer des solutions potentielles. En outre, les États devraient pouvoir intégrer la technologie dans leurs propres portefeuilles numériques. Cela peut toutefois prendre du temps.

