Playstation State of Play Septembre 2024 : tous les jeux et bandes-annonces du spectacle

Sony présente de nouveaux jeux pour la PS5 lors d'une présentation "State of Play". Outre de nombreux remasters et rééditions, une grande surprise est annoncée.

Il y a environ deux semaines, Sony a présenté un nouveau matériel, la PS5 Pro. Lors du "State of Play", l'entreprise présente de nouveaux jeux pour ses consoles.

J'ai résumé ci-dessous tous les points forts et les jeux présentés.

"Ghost of Yōtei" : le retour de l'épopée des samouraïs

Les fans de "Ghost of Tsushima" ont dû patienter longtemps avant de voir une suite à l'épopée des samouraïs de Sony. Lors du State of Play, le studio de développement Sucker Punch montre maintenant ce sur quoi il a travaillé ces dernières années.

Le nouveau jeu ne se déroule plus sur l'île de Tsushima, mais dans le sud-ouest de la péninsule de Hokkaido, près du volcan Yōtei. Ce dernier est d'ailleurs bien représenté dans la bande-annonce. Le rôle principal n'est plus tenu par le samouraï Jin Sakai, mais par l'épéiste Atsu. Nouveau lieu, nouvel "esprit".

Les images présentées sont magnifiques. Des prairies verdoyantes pleines de chevaux sauvages, des forêts marquées par des feuilles rouges et des paysages enneigés avec des mètres de neige. Ajoutez à cela de courts extraits de combats à l'épée sanglants et, nouveauté, des armes à feu. Mais il vous faudra encore patienter un peu avant la sortie du jeu.

Date: 2025

Lancement sur: PS5

"Horizon Zero Dawn Remastered" : le premier jeu "Horizon" devient encore plus beau

La première aventure d'Aloys va bénéficier d'un remaster qui devrait la mettre au même niveau graphique que "Horizon : Forbidden West". Selon Sony, les graphismes ont été entièrement revus. Plus de dix heures de conversations ont été réenregistrées pour les cut-scenes. Si vous possédez le jeu original, vous pouvez le mettre à niveau pour 10 francs ou euros.

Date: 31 octobre

Lancement sur : PS5, PC

"Lego Horizon Adventures" : c'est pour bientôt

Le spin-off Lego de "Horizon", déjà annoncé, s'offre une nouvelle bande-annonce avec toutes sortes de costumes amusants et de bonus pour les précommandes. Une date de sortie est également annoncée pour la première fois. Dès novembre, vous pourrez construire des blocs avec Aloy. Non seulement sur PS5, mais aussi, pour la première fois dans l'histoire de Playstation, sur Switch.

Date: 14 novembre

Lancement sur : PS5, Switch, PC

"Hell Is Us" - "Death Stranding" vous salue

Le sombre jeu d'action-aventure s'offre une première bande-annonce de gameplay. Avec sa tenue et ses gadgets, le personnage jouable me rappelle beaucoup Sam Porter de "Death Stranding". Le jeu semble également très inspiré de l'œuvre de Kojima.

Date: 2025

Publication sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

"Alan Wake 2 : The Lake House" - l'histoire continue

Après l'excellent DLC "Night Springs" sorti cet été, l'histoire d'"Alan Wake 2" se poursuivra dès le mois d'octobre avec "The Lake House". Au centre, une station de recherche du "Federal Bureau of Control" à BrightFalls - c'est-à-dire la ville où se sont déroulés les étranges événements liés à l'écrivain barbu. On a l'impression que ce DLC est le lien entre Alan Wake 2 et Control 2, qui a déjà été annoncé

Date: octobre

Lancement sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

"Palworld" - désormais disponible sur Playstation

Nintendo vient de poursuivre en justice le studio japonais derrière "Palworld". Le jeu ressemblerait trop à "Pokémon". Cela n'empêche pas les responsables de sortir ce hit surprise sur d'autres plates-formes. Alors que les fans de PC et de Xbox peuvent déjà capturer et exploiter de jolies créatures depuis le début de l'année, les utilisateurs de Playstation peuvent dès à présent profiter de l'esclavage virtuel des monstres.

Date: à partir de maintenant

Lancement sur : PS5

Déjà disponible sur : Xbox Series X/S, PC

"Dragon Age : The Veilguard" : des combats épiques contre des dragons géants

Le jeu d'action-RPG de Bioware se dévoile dans une nouvelle bande-annonce. La vidéo montre un combat de boss épique contre un dragon de glace enragé. Puis un dragon de feu encore plus furieux s'ajoute à la liste. Cela semble très prometteur. La sortie n'est plus très loin non plus.

Date : 31 octobre 2024

Publication sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

"Legacy of Kain : Soul Reaver 1 & 2 Remastered" - un remaster pour son anniversaire

Pour célébrer son 25e anniversaire, le classique de la Playstation revient dans un double remaster aux graphismes améliorés.

Date: 10 décembre

Lancement sur : PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, PC

"Lunar Remastered Collection" - et encore un remaster

Deux JRPG secrets de l'ère PS1 sont réédités pour les plateformes modernes. Outre des graphismes retravaillés, des améliorations sont apportées à l'audio ainsi que divers ajustements de la qualité de vie.

Date: Printemps 2025

Lancement sur : PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, PC

"Monster Hunter Wilds" - désormais avec une date de sortie précise

Le jeu de chasse aux monstres de Capcom est à l'honneur au "State of Play" avec un trailer d'histoire détaillé. On y voit de nombreuses nouvelles zones de jeu et des monstres géants - y compris une bête à l'air particulièrement méchant qui jouera apparemment un rôle central dans l'histoire du jeu. Une date de sortie est également disponible. Plus d'informations sur "Monster Hunter Wilds" devraient être données lors du Tokyo Game Show, qui débute demain.

Date : 28 février 2025

Paraît sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

"Dynasty Warriors Origins" : l'action sur papier glacé débute l'année prochaine

Le reboot du blockbuster hack-n-slash de Koei Tecmo a lui aussi droit à une nouvelle bande-annonce pleine d'action et à une date de sortie précise. Les batailles gigantesques ont l'air beaucoup plus élaborées et impressionnantes graphiquement par rapport aux précédents opus. Le jeu devrait marquer un nouveau départ pour cette série de longue date.

Date : 17 janvier 2025

Publication sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

"The Midnight Walk" - Une douce horreur en pâte à modeler

Le studio de développement derrière "Lost in Random" est de retour avec un jeu d'horreur mignon. La particularité de ce jeu est que les environnements et les personnages ont été fabriqués en pâte à modeler. "The Midnight Walk" se présente donc dans une optique unique de stop motion. Il devrait également être entièrement jouable en VR.

Date: 2025

Publication sur : PS5, PS VR2, PC

"ArcheAge : Chronicles" - jeu de rôle en ligne coréen

Ce RPG d'action en ligne coréen vous propose un cadre fantastique sombre ainsi que des combats de mêlée massifs avec des armes gigantesques et des attaques magiques spectaculaires. L'histoire du jeu se déroule environ 50 ans après la fin de l'histoire de son prédécesseur ("ArchAge", 2013).

Date: 2025

Lancement sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

DLC gratuit pour "Astro Bot"

"Astro Bot" vient tout juste de sortir et le studio de développement Team Asobi annonce déjà une extension gratuite. Cinq nouveaux niveaux de speedrun et dix nouveaux bots VIP - notamment issus de "Stellar Blade" et "Helldivers 2" - vous attendent dans le jeu à partir de fin 2024.

Date : fin 2024

La sortie est prévue pour : PS5

Ces jeux ont également été présentés

En plus des gros titres phares, des titres plus petits, des mises à jour et des ports ont également été présentés. Vous trouverez tous les autres jeux ici, dans l'ordre alphabétique :

Nouvelles couleurs pour les manettes et faceplates

En plus de nouveaux jeux, Sony a également présenté de nouvelles couleurs pour la PS5 et les contrôleurs : Indigo, Pearl et Teal.

Une nouvelle manette "Fortnite" sera également bientôt disponible :

