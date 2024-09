Nintendo poursuit le studio Palworld en justice

Le jeu "Pokémon avec des flingues" Palworld aurait violé des brevets. Nintendo s'associe à The Pokémon Company pour intenter une action en justice.

Enfin, c'est le cas. Nintendo, en collaboration avec The Pokémon Company, porte plainte contre Pocketpairein. Le studio japonais derrière "Palworld" a déjà été confronté à des accusations de copie lors du lancement du hit surprise. Le jeu de survie multijoueur, dans lequel vous pouvez capturer des créatures imaginaires, les chevaucher et même les équiper d'armes, est décrit par beaucoup comme un "Pokémon avec des flingues". En y regardant de plus près, les deux jeux ont peu en commun sur le fond, mais l'inspiration semble claire sur la forme.

Un tribunal de Tokyo, où la plainte a été déposée, doit maintenant décider si Pocketpair a enfreint le droit des brevets ou si tout cela se situe dans le cadre légal. Au début de l'année, The Pokémon Company s'est montrée réservée quant à une éventuelle violation de brevet par "un jeu d'une autre société". Nintendo est copropriétaire de The Pokémon Company avec Creatures et Game-Freak. De son côté, Pocketpair a déclaré dans une interview en juin qu'ils n'avaient jamais entendu parler de Nintendo et compagnie.

Cela a maintenant changé. Nintendo et "The Pokémon Company" demandent dans un communiqué une injonction pour violation de la loi ainsi que des dommages et intérêts. Pocketpair a depuis répondu à la plainte. Sur le blog de l'entreprise, on peut lire qu'on ne sait pas quels brevets ont été violés. L'entreprise prendra les mesures juridiques appropriées pour contrer la plainte.

"Palworld" est sorti en janvier de cette année sur PC, Xbox Series X/S et dans le Game Pass. Depuis, le jeu a enregistré plus de 25 millions de téléchargements. Avec un pic de 2,1 millions de joueurs simultanés, il occupe la troisième place sur Steam derrière "PUBG" et "Black Myth Wukong".

Mise à jour : texte complété par la déclaration de Pocketpair