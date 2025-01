Planètes gazeuses, océans profonds et bien plus encore : "No Man's Sky" reçoit une nouvelle mise à jour

"No Man's Sky" n'est toujours pas terminé : la mise à jour 5.5 apporte beaucoup de nouveautés. Les joueurs expérimentés, en particulier, pourraient être ravis de découvrir un nouveau contenu de fin de partie.

Hello Games a récidivé en offrant à son jeu "No Man's Sky" une énorme mise à jour gratuite. Elle s'appelle "Worlds Part II" et apporte, selon le directeur du studio Sean Murray, "des milliards de nouveaux systèmes solaires avec des trillions de nouvelles planètes". Les voyageurs de l'espace peuvent désormais explorer les profondeurs de l'océan et visiter des géants gazeux pour la première fois. L'équipe de développement du studio anglais a également mis à disposition une nouvelle grande quête scénaristique.

Ce qu'apporte "Worlds Part II"

C'est un Sean Murray visiblement enthousiaste qui présente les nouveautés de cette mise à jour dans une vidéo de six minutes. Comme son nom l'indique, il s'agit de la deuxième partie de la mise à jour "Worlds". La première partie est sortie en juillet 2024 et a apporté entre autres de nouveaux biomes, créatures, nuages et effets de brouillard.

La mise à jour 5.5 contient de nombreuses nouveautés qui résultent du travail de l'équipe sur son jeu "Light no Fire", qui n'est pas encore sorti. Selon Murray, les progrès et les améliorations du moteur qui y ont été apportés ont également été intégrés à "No Man's Sky". Par exemple, le jeu aura des surfaces planétaires plus détaillées ainsi que "de hautes montagnes et des paysages dramatiques". Cela pourrait rendre le paysage parfois assez uniforme un peu plus excitant à explorer.

Les planètes gazeuses, un nouveau type de planète, sont dix fois plus grandes que les plus grandes planètes rocheuses, selon Murray. Les joueurs devront faire face à des conditions chaotiques et dangereuses à la surface de la planète. C'est pourquoi ces planètes sont plutôt destinées aux joueurs avancés. Elles se trouvent exclusivement dans le nouveau système stellaire classé violet.

Il se passe beaucoup de choses sur la surface solide des planètes gazeuses.

Source : Hello Games

Les mers des planètes aquatiques peuvent désormais atteindre plusieurs kilomètres de profondeur. Dans les eaux peu profondes, le mouvement des vagues projette de jolis effets de lumière sur le fond. Plus vous plongez, plus votre environnement devient sombre. Des plantes lumineuses sont censées apporter de la lumière. Murray rapporte une expérience qu'il juge "incroyable" : alors qu'il explorait les profondeurs, une créature géante est apparue dans l'obscurité. Il est déjà possible de construire des bases sous-marines depuis un certain temps - il pourrait donc y avoir encore plus de sensations "Subnautica" maintenant.

Obscur, mais pas sans lumière pour autant : les profondeurs de l'océan.

Source : Hello Games

L'ensemble du système d'éclairage a également été revu pour offrir des effets de lumière plus beaux et plus immersifs. Ainsi, il y a désormais des reflets d'eau et les nuages et les étoiles devraient se refléter sur les océans. La nouvelle mise à jour permet également à l'eau de mieux réagir aux forces qui s'exercent sur elle : les gouttes de pluie laissent de petits anneaux à la surface de l'eau et votre vaisseau spatial peut créer des vagues sur l'océan.

Des reflets apparaissent désormais à la surface de l'eau.

Source : Hello Games

De nouvelles créatures sont à découvrir dans les océans et sur terre, de nouvelles récompenses sont disponibles et une nouvelle quête réunit plusieurs fils de l'histoire de fond.

Apparemment, Hello Games a également corrigé les petites saccades qui se produisaient lors du passage de l'atmosphère à l'espace. Ce ne sont là que quelques aspects de la longue liste de notes de correctifs de la mise à jour 5.5.

Nouvelles mises à jour : les développeurs ne se lassent pas

Depuis sa sortie catastrophique en août 2016, "No Man's Sky" s'est transformé en un jeu à la maintenance exemplaire. En novembre 2024, Murray se réjouissait encore d'avoir atteint le jalon "très positif" dans les évaluations Steam. Pour en savoir plus sur l'histoire cahoteuse de "No Man's Sky", cliquez ici:

Les critiques des utilisateurs ont d'abord semblé stimuler les développeurs, puis les louanges des joueurs. Quoi qu'il en soit, le jeu vieux de plus de huit ans continue de recevoir du nouveau contenu, et ce gratuitement. Il n'y a pas de DLC payant, ni de passes de contenu ou d'abonnement.

Que pensez-vous de cette mise à jour ? Les nouveautés sont-elles pour vous une raison de revenir sur No Man's Sky?