"Pickmon" vole encore plus effrontément Pokémon que "Palworld".

Debora Pape Traduction : traduction automatique 11/3/2026

Alors que Nintendo est toujours en conflit juridique avec les développeurs de "Palworld", le mystérieux studio Pocketgame en rajoute dans l'audace avec le titre "Pickmon". La bande-annonce ressemble à un best-of d'idées de jeux volées.

Au sein de Nintendo, certains avocats doivent se demander s'ils doivent rire, se frotter les yeux ou rougir. En fait, ils sont encore occupés à faire le tri dans les dossiers judiciaires de Pocketpair, le studio derrière «Palworld», qui doit se défendre pour sa ressemblance avec «Pokémon»- et les jeux Zelda. Nous y reviendrons plus loin. Voici maintenant la bande-annonce de «Pickmon», un nouveau jeu de survival crafting en monde ouvert pouvant accueillir jusqu'à 32 joueurs en mode coopératif.

Avec «Pickmon», un nouveau protagoniste fait son entrée sur la scène des litiges en matière de droits d'auteur et devrait, en raison de son audace époustouflante, donner des sueurs froides aux personnes en conflit. Le jeu n'a rien à envier à «Palworld» en matière de vol d'inspiration, et reprend en outre avec plaisir des mécaniques de jeu essentielles de «Palworld» dans son propre gameplay.

«Pickmon» se vante de scènes volées

La bande-annonce de «Pickmon» est, dès les deux premières secondes, une déclaration de guerre contre le «The Legend of Zelda : Breath of the Wild» de Nintendo et la série de jeux Pokémon» « . Un personnage du jeu, qui ressemble au frère jumeau de Link, traverse un plateau herbeux en direction d'une falaise au son d'un piano, tandis qu'un vaste monde fantastique s'ouvre devant lui.

Les fans de Zelda connaissent cette scène depuis les premières minutes de jeu de «Breath of the Wild». L'utiliser de manière proéminente comme séquence d'ouverture dans la bande-annonce de «Pickmon» est si audacieux qu'il faut le prendre comme une provocation à l'égard de Nintendo.

La scène d'ouverture de «Breath of the Wild»: Link sort de sa grotte pour la première fois sur le plateau. En bas : «Pickmon».

Source : Nintendo, Pocketgame

A côté du personnage «Pickmon» sautille un petit animal qui ressemble de manière frappante au plus célèbre des Pokémon, Pikachu. Ensuite, Klon-Link ouvre son planeur et vogue dans le monde à côté d'un grand dragon serpentin, ce qui rappelle aussi fortement «Breath of the Wild» et le Pokémon dragon Rayquaza.

D'autres scènes montrent encore plus de soi-disant Pickmons (appelés Pals en anglais) qui vous accompagnent dans vos aventures comme dans «Palworld» et «Pokémon». Ils ressemblent beaucoup aux Pokémon d'origine, tels que Capilz et Azugladis, et sont montrés dans la bande-annonce en train de travailler dans la base des joueurs. La construction d'une base et l'emploi de Pickmon comme artisan et jardinier est un élément essentiel du gameplay de «Palworld» et l'une des rares grandes caractéristiques qui le différencie de «Pokémon».

Pickmon arrosant et jardinant sur le modèle de «Palworld».

Source : Pocketgame

Les créateurs de «Pickmon» n'ont apparemment pas pu s'empêcher non plus d'ajouter une couronne à tout ce pillage : Le nom du studio de développement est Pocketgame. Difficile de ne pas faire le parallèle avec Pocketpair.

Nintendo vs. Pocketpair

Le studio japonais Pocketpair, avec son «Palworld», a été si fort dans l'apparence des Pals et dans certaines mécaniques de jeu qu'il est devenu le premier studio japonais à proposer un Pocketpair. «Pokémon» que les avocats de Nintendo l'ont traîné quelques mois plus tard devant les tribunaux pour violation de brevet . Avec succès : Pocketpair a dû adapter certainséléments de gameplay parce qu'ils ressemblaient trop au modèle.

« En mai dernier, Pocketpair a indiqué qu'il était toujours en train de suivre une longue procédure juridique» avec Nintendo, mais ne reconnaît pas avoir commis de violation du droit d'auteur. Au contraire, «Pokémon» semble continuer à servir d'inspiration au studio. Ce n'est qu'en janvier 2026 que le studio a annoncé, comme «Pokémon», la sortie d'un jeu de cartes à collectionner sur «Palworld». Un spin-off Cozy dans le style de «Pokémon Pokopia» et «Animal Crossing» devrait également suivre : «Palfarm».

Nintendo, Pocketpair, Blizzard & divers créateurs de contenu vs. Pocketgame?

«Pickmon» va maintenant encore plus loin. Les concepteurs, apparemment peu créatifs, n'ont pas seulement copié Nintendo et «Palworld», mais ils ont aussi fait pipi à la jambe de Blizzard et de divers artistes de fan art. C'est ainsi qu'apparaît dans la bande-annonce un pickmon qui rappelle fortement le Roadhog de Blizzard «Overwatch». Certains créateurs de fan-art Pokémon se plaignent que leurs créations soient presque reproduites à l'identique dans la bande-annonce.

Est-ce le Roadhog de «Overwatch»?

Source : Pocketgame

Le site «Pickmon» est-il vraiment un jeu?

Sur Steam, «Pickmon» est déjà listé. Aucune date de sortie n'est indiquée. Mais la bande-annonce semble globalement très générique : sur Reddit, certains utilisateurs supposent qu'il s'agit d'une vidéo générée par l'IA et non d'un vrai jeu. À la fin de la bande-annonce de deux minutes, il est indiqué qu'une future sortie sur Nintendo Switch est prévue. On peut en tout cas douter que Nintendo signe ainsi.

Actuellement, «Pickmon» n'existe que sur YouTube, Steam et dans la controverse qu'il a suscitée par sa bande-annonce. Sur Internet, il est impossible de trouver quoi que ce soit sur le studio Pocketgame ou sur l'éditeur Networkgo indiqué sur Steam. Il ne semble pas non plus que «Pickmon» ait son propre site web. Il reste donc à voir si «Pickmon» existera vraiment.

Photo d’en-tête : Jeu de poche

