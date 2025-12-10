Nouveautés + tendances 16 10

Pebble présente une bague jetable pour les mémos vocaux

Samuel Buchmann Traduction : traduction automatique 10/12/2025

L'Index 01 enregistre des notes audio et les envoie au smartphone. C'est tout ce qu'il sait faire. La pile jetable permet 12 à 15 heures d'enregistrement. Ensuite, vous devez remplacer la bague, qui coûte 99 dollars US.

Pebble a présenté une bague pour les mémos vocaux. L'Index 01 est en acier inoxydable et se porte à l'index. Elle possède un bouton unique et un microphone. Les enregistrements ne sont effectués que tant que le bouton est enfoncé. La bague n'enregistre pas de données sur la santé. Elle n'est donc pas «smart» comme celles de Oura.

Par Bluetooth, la bague transmet le fichier audio crypté à l'application Pebble sur le smartphone, où il est converti en texte hors ligne et traité par un LLM local. L'application y ajoute des notes, crée des rappels ou définit des minuteries. L'enregistrement brut reste sur le téléphone. Le texte reconnu peut également être affiché sur les smartwatches Pebble.

Le design des modèles brillants est... passionnant.

Source : Pebble / Core Devices

L'Index 01 est conçu pour être utilisé d'une seule main : Le pouce active la bague sur l'index. Il n'y a pas de haut-parleur ou de retour haptique et l'Index 01 n'est étanche que jusqu'à un mètre de profondeur. Si le smartphone est hors de portée, vous pouvez y enregistrer un maximum de cinq minutes d'audio. L'application et les modèles d'IA sont open source, selon le fabricant. Une sauvegarde optionnelle et payante sur le cloud ainsi qu'une reconnaissance vocale basée sur le cloud avec un meilleur taux de reconnaissance sont prévues.

La batterie jetable suscite des critiques

Pour ce qui est de la batterie, Pebble adopte une approche inhabituelle : l'anneau contient une batterie à l'oxyde d'argent non rechargeable et non remplaçable. Selon le fabricant, son énergie est suffisante pour 12 à 15 heures d'enregistrement. A raison de 10 à 20 clips vocaux de 3 à 6 secondes par jour, cela correspondrait à environ deux ans d'utilisation. Si la pile est épuisée, la bague doit être entièrement remplacée. Pebble indique qu'une batterie rechargeable aurait rendu la bague plus grande et plus chère. La deuxième raison, plutôt étrange : «Vous auriez probablement perdu le chargeur avant que la batterie ne soit vide !»

Pebble annonce un programme de recyclage. Le concept de l'usage unique suscite néanmoins des critiques. Enfin, il génère des déchets électroniques potentiels ainsi que des coûts permanents liés à l'achat de nouveaux appareils. Dans l'UE, de tels appareils sont contraires à l'ordonnance sur les piles. Celle-ci exige que les produits portables équipés de batteries soient dotés d'une batterie facilement amovible et remplaçable par l'utilisateur final. Le règlement ne s'appliquera toutefois qu'à partir de 2027 et la question de savoir si les petits appareils résistants à l'eau sont considérés comme des exceptions est une question d'interprétation.

La Pebble Index 01 est disponible en différentes tailles et couleurs.

Source : Pebble / Core Devices

L'Index 01 est disponible dès à présent sur le site web du fabricant en argent, or ou noir mat. Le prix des précommandes est de 75 dollars, et le prix catalogue devrait être de 99 dollars par la suite. Les livraisons devraient avoir lieu en mars, selon Pebble.

Photo d’en-tête : Pebble / Core Devices

