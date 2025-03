Nouveautés + tendances 14 4

Pebble continue de vivre : Core Devices présente deux nouvelles smartwatches avec écran e-paper

Kim Muntinga Traduction: traduction automatique 19/3/2025

Alors que les smartwatches modernes sont équipées d'un nombre croissant de capteurs et d'écrans haute résolution, Core Devices adopte une approche différente. Leurs deux nouvelles montres misent sur la simplicité, la facilité d'utilisation et une autonomie qui se mesure en semaines plutôt qu'en jours.

Lorsque le code source de PebbleOS a été officiellement publié en janvier 2025, ce fut comme un cadeau de Noël en retard pour de nombreux fans de la marque légendaire de smartwatches. L'ancien créateur Eric Migicovsky a également annoncé qu'il travaillait déjà sur les modèles suivants. Et maintenant, quelques mois plus tard, il est clair que Pebble n'est pas de retour - mais son esprit est toujours vivant.

Avec Core Devices, Migicovsky relance le concept éprouvé d'une smartwatch minimaliste, extrêmement durable et dotée d'un écran à papier électronique. La Core 2 Duo et la Core Time 2 devraient perpétuer l'héritage de Pebble. Il l'a annoncé sur son Blog.

Les deux montres seront vendues sur la boutique rePebble en nombre limité, la disponibilité dépendant en grande partie du nombre d'écrans disponibles. Selon Migicovsky, le nombre de personnes intéressées qui se sont inscrites pour recevoir les mises à jour de la relance de Pebble dépasse déjà la quantité de montres pouvant effectivement être produites. En conséquence, nous sommes plus susceptibles de ne pas voir les appareils en magasin.

Core 2 Duo : la smartwatch minimaliste avec boutons et écran e-paper

La Core 2 Duo est la plus simple des deux nouvelles smartwatches et reprend l'essence même de ce qui a fait la popularité de Pebble : un écran E-Paper monochrome facile à lire et peu gourmand en énergie, des boutons physiques pour l'utiliser et une autonomie qui fait passer les autres smartwatches au second plan.

L'écran de 1,26 pouce avec une résolution de 144 × 168 pixels est toujours allumé, mais ne consomme presque pas d'énergie grâce à la technologie E-Ink. L'écran reste lisible même en plein soleil, un avantage que les écrans OLED ou LCD ne peuvent pas offrir. Au lieu de recourir à des commandes tactiles, vous naviguez à l'aide de quatre boutons physiques qui devraient permettre un contrôle simple et haptique - même avec des doigts mouillés ou en sueur.

Le boîtier de la montre est en polycarbonate léger et robuste et est disponible en noir ou en blanc. Alors que de nombreuses smartwatches modernes sont surchargées de capteurs, la Core 2 Duo se concentre sur l'essentiel. Elle dispose d'une IMU 6 axes pour le suivi des pas et du sommeil, d'une boussole et d'un baromètre, mais renonce au GPS ou au capteur de fréquence cardiaque.

La Core 2 Duo s'inspire de la Pebble 2 en termes de design.

La connexion au smartphone se fait par Bluetooth, ce qui permet d'afficher les notifications d'appels, de messages et d'applications directement sur la montre. Un microphone et un haut-parleur intégrés permettent également de faire des enregistrements vocaux ou de passer des appels, mais uniquement en association avec un smartphone couplé.

La fonctionnalité qui m'a le plus impressionné est l'autonomie de la batterie : grâce à la combinaison d'un écran e-paper et d'un matériel à faible consommation d'énergie, la Core 2 Duo peut tenir jusqu'à 30 jours avec une seule charge. La montre se recharge à l'aide d'un chargeur magnétique.

La Core 2 Duo s'adresse aux utilisateurs qui recherchent une smartwatch simple, fiable et durable. Elle coûte 149 dollars et devrait être commercialisée en juillet 2025.

Core Time 2 : une touche de couleur et une touche de confort supplémentaire

Alors que la Core 2 Duo reprend presque telle quelle la philosophie classique de Pebble, la Core Time 2 apporte quelques éléments de modernité. La caractéristique la plus frappante est l'écran e-paper de 1,5 pouce qui, contrairement à la Core 2 Duo, peut afficher 64 couleurs. Avec une résolution de 200 × 228 pixels, il est également un peu plus net et permet une conception plus agréable des cadrans et des notifications.

En plus des quatre boutons physiques, la Core Time 2 propose également un écran tactile qui permet un contrôle plus flexible. Le boîtier est en métal de haute qualité, ce qui donne à la montre une apparence plus raffinée. Les couleurs exactes ne sont pas encore connues, mais on peut s'attendre à ce que plusieurs options soient disponibles.

La Core Time 2 propose également un écran couleur et un écran tactile.

L'une des principales différences avec la Core 2 Duo est le capteur de fréquence cardiaque intégré, qui permet de surveiller le pouls en continu. Cela rend la montre plus intéressante pour les sportives et les utilisateurs soucieux de leur santé, même si elle ne remplace pas une smartwatch de fitness complète.

La Core Time 2 offre les mêmes fonctionnalités Bluetooth que sa petite sœur, y compris les notifications, le contrôle de la musique et l'intégration microphone/haut-parleur. Malgré l'écran couleur et les fonctions avancées, l'autonomie de la batterie devrait également atteindre 30 jours.

Le prix de la Core Time 2 est de 225 dollars US et sa commercialisation est prévue pour décembre 2025.

Logiciel & Compatibilité : PebbleOS vit toujours

Les deux montres sont basées sur PebbleOS, un système d'exploitation open source compatible avec plus de 10 000 applications et watchfaces Pebble existantes. Une nouvelle application compagnon pour Android et iOS est en cours de développement pour permettre la connexion au smartphone.

