La smartwatch Pebble sur le point de faire son retour : Google ouvre le code source

Une nouvelle smartwatch dotée d'un écran E-Ink, d'une longue durée de vie de la batterie et d'une interface utilisateur simple mais attrayante est à l'étude. Eric Migicovsky, fondateur de la Pebble originale, travaille sur un nouvel appareil basé sur Pebble OS, récemment libéré.

La smartwatch Pebble, autrefois pionnière sur le marché des wearables, est sur le point de faire un retour en force. Cette nouvelle intervient peu après que Google a publié le code source du système d'exploitation associé, Pebble OS, en Open Source.

La smartwatch Pebble s'est fait connaître en 2012 grâce à une campagne Kickstarter très réussie. Avec son design minimaliste, sa longue durée de vie de la batterie et son écran à papier électronique, elle a rapidement gagné des adeptes fidèles. En 2016, Pebble a été racheté par Fitbit, ce qui a finalement conduit à l'arrêt de la production et du développement de nouveaux appareils. Plus tard, Google a racheté Fitbit à son tour.

Une nouvelle vie grâce à l'open source

Le fondateur de Pebble, Eric Migicovsky, vient d'annoncer qu'il allait travailler avec une petite équipe sur une nouvelle smartwatch de type Pebble. Celle-ci sera basée sur l'OS Pebble récemment libéré. Migicovsky a expliqué que la libération du code source par Google était une étape cruciale pour restaurer les fonctionnalités des montres Pebble et développer de nouveaux appareils.

L'année dernière, Migicovsky a vendu sa plus récente start-up, une application de messagerie appelée Beeper à Automattic pour environ 125 millions de dollars et a quitté la société à l'automne. La marque Pebble continuera d'appartenir à Google. Migicovsky devra donc trouver un nouveau nom. Actuellement, vous pouvez vous inscrire sur une liste d'attente sur le site Repebble.com et recevoir les dernières informations sur le projet.

Fonctions prévues et philosophie de conception

La nouvelle smartwatch devrait conserver les caractéristiques principales des appareils Pebble d'origine, notamment un écran à papier électronique toujours allumé, une longue durée de vie de la batterie et une interface utilisateur simple mais attrayante. De plus, de nouvelles fonctionnalités seront intégrées, mais Migicovsky n'en a pas encore révélé les détails.

Une attention particulière est portée à la possibilité pour les développeurs et les utilisateurs de créer facilement leurs propres personnalisations et applications. Selon Migicovsky, l'App Store de Pebble proposait à l'époque plus de 16 000 cadrans différents à télécharger.