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(Pas) un poisson d'avril : le clavier à tapis roulant de Google

Debora Pape Traduction : traduction automatique 2/10/2026

Au lieu de déplacer vos doigts sur le clavier, les lettres roulent simplement vers vous : Google Japon présente un clavier à tapis roulant complètement fou.

Quelques touches de plus ou de moins : la disposition bien connue du clavier n'a pas beaucoup changé au cours des dernières décennies. L'équipe de développement japonaise du clavier virtuel Gboard de Google considère cela comme un défi et présente régulièrement des inventions de claviers haarsträubende innovantes. La dernière percée en date : un clavier à tapis roulant sur lequel les rangées de touches tournent en continu. L'idée est simple : les touches viennent à vos doigts, au lieu que vos doigts aillent aux touches.

Le clavier est placé verticalement et contient quatre bandes mobiles sur lesquelles sont disposées 29 touches chacune. Les bandes transportent les touches vers le bas en une boucle infinie et il vous suffit d'appuyer dessus au bon moment. Dans l'article de blog correspondant, Google qualifie ce concept de « révolution copernicienne » où vous êtes au centre. Aucune lettre n'est plus rejetée, déclare une employée enthousiaste dans la vidéo de présentation, se réjouissant de l'« esprit ouvert » du clavier.

Une version du clavier avec une vitesse de tapis roulant nettement plus élevée pour encore plus de productivité lors de la saisie pourrait suivre. Google envisage également une variante plus petite pour les téléphones portables ainsi qu'une synthèse vocale où les touches qui défilent sont lues à haute voix.

Ce clavier est censé révolutionner la saisie de texte.

Source : Google

Le clavier à tapis roulant n'est pas disponible à l'achat. Pour tous ceux qui sont assez fous pour essayer, Google met toutefois à disposition des instructions gratuites pour le reproduire sur Github.

Poisson d'avril le 1er octobre

La présentation du clavier a eu lieu le 1er octobre et ce n'est pas un hasard : dans le format de date anglo-saxon 10/1, ce jour est une référence au clavier à 101 touches. Ce clavier dit MF2 est considéré comme la disposition standard dans le monde anglophone depuis 1985. Et c'est peut-être une pure coïncidence, mais le 1er octobre est aussi le jour le plus éloigné du 1er avril : rien ne pourrait mieux souligner le sérieux d'un projet que cette date. Google Japon est un petit plaisantin.

Le clavier à tapis roulant n'est bien sûr pas sérieux. L'idée rejoint d'autres concepts de claviers audacieux de l'équipe Gboard, comme un clavier à cadran rotatif, un clavier avec plus de 1000 touches disposées sur une batterie, et un clavier à une seule touche pour l'alphabet morse. Beaucoup d'entre eux sont présentés un 1er octobre.

Photo d’en-tête : Google

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