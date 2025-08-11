Nouveautés + tendances 10 9

"One Piece" : Netflix présente la bande-annonce épique de la saison 2

Luca Fontana Traduction: traduction automatique 11/8/2025

Gum-gum-gatling pour les fans de pirates : Netflix montre la première bande-annonce de "One Piece" saison 2, confirme la saison 3 - et annonce un nouvel anime sur les héroïnes.

Ce week-end, c'était le officiel One Piece Day au Japon, la grande fête annuelle en l'honneur du manga record d'Eiichiro Oda. Pour l'occasion, Netflix a ouvert grand son coffre aux trésors et en a sorti plusieurs points forts : la première vraie bande-annonce de la saison 2 de la série live-action est arrivée, la saison 3 a été officiellement confirmée - et en bonus, un tout nouvel anime entièrement consacré aux femmes de l'univers «One Piece».

La prochaine aventure de Lully : Into the Grand Line

La nouvelle bande-annonce est sous-titrée «One Piece : Into the Grand Line» et montre où se rendra ensuite le gang au chapeau de paille. Luffy (Iñaki Godoy), Nami (Emily Rudd), Zoro (Mackenyu), Usopp (Jacob Romero Gibson) et Sanji (Taz Skylar) se dirigent vers la légendaire Grand Line - cette route maritime tristement célèbre où se cachent les pirates les plus dangereux et les créatures les plus féroces.

En plus des nombreuses scènes d'action en haute mer, le film présente de nouveaux personnages que les fans du manga et de l'anime reconnaîtront immédiatement : l'énorme Brogy (Brendan Sean Murray), la mystérieuse Miss All Sunday (Lera Abova), Miss Wednesday (Charithra Chandran) et le capitaine Smoker (Callum Kerr), qui ne se contente probablement pas de souffler sur les anneaux de fumée.

En plus, il y a les premiers aperçus de Little Garden, les retrouvailles avec Wal Laboon et plein d'easter eggs pour les fans qui naviguent en haute mer depuis des années.

Callum Kerr dans le rôle du capitaine Smoker : Je suis particulièrement impatient de le rencontrer.

Source : Netflix

À la fin de la bande-annonce, c'est le grand coup de théâtre : La saison 3 est officiellement en cours! Le tournage débutera cette année au Cap. Au niveau du contenu, il s'agit de la saga Alabasta - l'une des histoires les plus populaires qui soient. Luffy et son équipage sont plongés dans un conflit plein d'intrigues, de rébellion et de tempêtes du désert alors qu'ils aident une princesse perdue à sauver son pays.

C'est une évidence : Netflix veut continuer à attirer un public encore plus large vers son offre d'animation en constante augmentation grâce à des adaptations en live action.

Un spin-off pour les héroïnes

Egalement annoncé lors du One Piece Day, le spin-off de light novel «One Piece : Heroines» aura son propre anime.

Le roman de Jun Esaka, illustré par Suwa Sayaka, a été publié en deux volumes au Japon (2021 et 2024) et met en avant les personnages féminins. On ne sait pas encore exactement quelles héroïnes seront sous les feux de la rampe et s'il s'agira d'une série ou d'un film. Les fans peuvent cependant s'attendre à des aperçus plus profonds de personnages qui ont souvent trop peu de screenme dans l'histoire principale.

Photo d’en-tête : Netflix

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 10 personne(s)







