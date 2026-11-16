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Officiel : Robert Pattinson est le nouveau James Bond

Luca Fontana Traduction : traduction automatique 16/11/2026

Cinq ans après le départ de Daniel Craig, son successeur est connu : Robert Pattinson reprend le rôle de l'agent secret le plus célèbre au monde. Accompagné du réalisateur Denis Villeneuve, il inaugure une nouvelle ère pour Bond.

Pattinson. Robert Pattinson.

Après des années de spéculations, Amazon MGM Studios a officiellement confirmé aujourd'hui qui détiendrait désormais le permis de tuer. L'acteur britannique de 40 ans devient ainsi le septième interprète officiel de Bond dans l'histoire du cinéma, après Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan et Daniel Craig.

«Il possède l'âme intemporelle de 007 tout en apportant quelque chose de totalement nouveau», déclare le réalisateur Denis Villeneuve dans le communiqué officiel. Pattinson lui-même parle de l'honneur de sa vie.

De l'idole des jeunes à l'icône du cinéma

Cette décision met fin à un marathon de casting de plusieurs mois, au cours duquel Callum Turner, Jack Lowden, Nicholas Hoult et Josh O’Connor auraient également été en lice, comme l'a rapporté le média spécialisé américain «Deadline». Désormais, c'est l'homme qui était autrefois devenu une idole des adolescents en tant que vampire scintillant dans «Twilight» qui incarnera simultanément deux figures emblématiques de la culture pop : Batman et James Bond.

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Ceux qui ont suivi la carrière de Pattinson au cours des dix dernières années trouveront toutefois ce choix moins surprenant. Avec des films comme «Mickey 17», «The Lighthouse» ou «Tenet» de Christopher Nolan, le Britannique s'est depuis longtemps imposé comme un acteur de composition polyvalent. Son Bruce Wayne dans «The Batman» a également prouvé qu'il pouvait apporter de nouvelles facettes à un personnage que l'on croyait épuisé.

Villeneuve connaît d'ailleurs les qualités de Pattinson de première main : dans «Dune: Part Three», qui sortira en salles en décembre, l'acteur britannique incarne le métamorphe Scytale.

Amazon envoie les bons signaux

Le 26e film de la saga Bond est le premier à être entièrement produit sous le contrôle créatif d'Amazon. Lorsque les producteurs historiques de Bond, Barbara Broccoli et Michael G. Wilson, ont pris du recul en février 2025, je craignais encore la vente à la découpe d'une institution cinématographique. Un univers cinématographique James Bond. Plus de quantité au détriment de la qualité.

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Quelques mois plus tard, l'engagement de Denis Villeneuve a apporté la première lueur d'espoir. À cela s'ajoutent d'autres forces renommées derrière la caméra, comme le créateur de «Peaky Blinders», Steven Knight, au scénario, et le producteur de «Harry Potter», David Heyman.

Et maintenant, Robert Pattinson. Un acteur qui, après sa percée avec une franchise milliardaire, s'est consciemment réinventé pendant des années en dehors du cinéma à grand spectacle. C'est précisément la combinaison de son aura imprévisible, parfois difficile à cerner, et du flair de Villeneuve pour les personnages complexes qui attise ma curiosité. Peut-être nous attend-il un Bond qui en impose autant par sa présence que par son Walther PPK.

Déjà dans «Tenet» de Christopher Nolan, Robert Pattinson faisait très bonne figure en agent secret britannique.

Source : Warner Bros.

Bien sûr, nous ne savons toujours pas ce qu'Amazon prévoit à long terme pour la marque. Le titre, l'intrigue et la date de sortie du prochain film restent également à définir. Mais si quelqu'un m'avait dit en février 2025 que le premier Bond sous l'ère Amazon serait réalisé par Denis Villeneuve, écrit par Steven Knight et interprété par Robert Pattinson...

J'aurais signé tout de suite.

Photo d’en-tête : Amazon MGM Studios

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