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Nvidia contre Apple : le Surface Laptop Ultra de Microsoft est disponible à partir de 2599 dollars

Martin Jud Traduction : traduction automatique 8/10/2026

Microsoft a dévoilé les détails finaux du Surface Laptop Ultra. Le notebook de 15 pouces équipé de la Nvidia RTX Spark N1X est disponible en précommande à partir de 2599 dollars et devrait sortir le 16 octobre. Son concurrent le plus direct : le MacBook Pro d'Apple.

Lors d'un événement à San Francisco, Microsoft a dévoilé les détails finaux concernant le Surface Laptop Ultra. Le cœur de ce portable est le Nvidia RTX Spark N1X, disponible en deux niveaux de performance avec au choix 18 ou 20 cœurs CPU.

La puce puissante de Nvidia, les prix élevés de Microsoft

La nouvelle puce combine un CPU Grace avec un GPU Blackwell RTX. Le CPU repose sur une configuration hybride de cœurs de performance et d'efficacité, basée sur l'architecture Arm-v9.2. Dans la version haut de gamme, le CPU intègre dix cœurs de performance de type Cortex-X925 (jusqu'à 4,0 GHz) et dix cœurs d'efficacité de type Cortex-A725 (jusqu'à 3,9 GHz). La variante à 18 cœurs en compte neuf de chaque type. Les deux versions partagent 32 Mo de cache L3. Le GPU propose au choix 5120 ou 6144 cœurs de shader.

La mémoire vive est conçue comme une mémoire unifiée. Le CPU et le GPU partagent donc le même pool de mémoire. Dans la configuration maximale, 128 Go sont disponibles. Microsoft indique que le portable atteint jusqu'à 1 pétaflop de puissance IA et peut exécuter des modèles d'IA locaux avec plus de 120 milliards de paramètres.

À partir du 16 octobre, cette puce pourra montrer ce qu'elle a vraiment dans le ventre.

Source : Nvidia

Le Surface Laptop Ultra est disponible en précommande dès maintenant chez Microsoft et sera officiellement commercialisé le 16 octobre 2026. Aux États-Unis, la version de base avec CPU 18 cœurs et GPU 5120 cœurs coûte 2599 dollars. La configuration la plus chère, avec CPU 20 cœurs, 128 Go de RAM et 1 To de stockage, atteint 5899,99 dollars. En Europe, la version de base commence à 2899 euros (TVA incluse). La variante avec CPU 20 cœurs et GPU 6144 cœurs coûte à partir de 4239 euros (TVA incluse). Nous nous efforçons d'ajouter le Surface Laptop Ultra à notre assortiment le plus rapidement possible.

Un ordinateur portable qui se positionne face au MacBook Pro

Avec le Surface Laptop Ultra, Microsoft vise clairement le MacBook Pro d'Apple. Dans sa configuration de base, il est environ 400 dollars moins cher qu'un MacBook Pro 16 pouces comparable. Nvidia a comparé le temps de réponse des modèles d'IA locaux avec celui d'un MacBook Pro M5 et a affirmé que le portable commence à répondre jusqu'à 2,1 fois plus rapidement. Il s'agit de valeurs de test internes à Nvidia, et non de benchmarks indépendants. De tels tests n'existent pas encore.

Magnetic Connect et autres connectiques

L'une des nouveautés les plus marquantes est le port USB-C magnétique, que Microsoft appelle «Magnetic Connect». Il est situé sur le côté droit du portable. Selon l'entreprise, il s'agit du premier port de ce type au monde intégré dans un ordinateur portable. Le connecteur adhère magnétiquement au port, mais se détache en cas de secousse, évitant ainsi que le portable ne soit arraché de la table. La fonction magnétique est propriétaire et ne fonctionne qu'avec le câble Microsoft fourni.

Le Surface Laptop Ultra dispose d'un port USB-C magnétique.

Source : Microsoft

Le port reste un port USB-C complet. Quiconque branche un câble USB-C ordinaire peut continuer à l'utiliser pour l'alimentation, les données et la sortie vidéo. Comme les deux autres ports USB-C, il prend en charge l'USB4 à 40 Gbit/s, le DisplayPort 2.1 et une puissance de charge allant jusqu'à 140 watts.

Les ports à gauche et à droite.

Source : Microsoft

À cela s'ajoutent un port USB-A 3.1, un port HDMI 2.1b, un lecteur de carte SD complet et une prise casque 3,5 mm.

Autres caractéristiques techniques

Le Surface Laptop Ultra est doté d'un écran PixelSense Ultra de 15 pouces au format 3:2 avec une résolution de 3270 × 2180 pixels, un rétroéclairage Mini-LED et une dalle IPS. La luminosité maximale HDR est de 2000 nits et le taux de rafraîchissement est de 120 Hz. Microsoft annonce une autonomie allant jusqu'à 15 heures en lecture vidéo locale. L'appareil devrait mesurer moins de 18 millimètres d'épaisseur et peser moins de deux kilogrammes. Le SSD est également remplaçable par l'utilisateur. Il est disponible dans les coloris Platinum et Nightfall, c'est-à-dire avec une finition argentée ou sombre.

Que préférez-vous : Platinum ou Nightfall ?

Source : Microsoft

Photo d’en-tête : Microsoft

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