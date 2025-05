Nouveautés + tendances 36 58

Nouvelle série "Harry Potter" : ces trois enfants jouent Harry, Ron et Hermione

Luca Fontana Traduction: traduction automatique 28/5/2025

Trois nouveaux enfants, sept anciens livres et un plan sur dix ans : Warner Bros. met les bouchées doubles - et fait de "Harry Potter" peut-être le projet de série le plus ambitieux des années à venir.

Accio casting news ! Après des mois de spéculations, c'est enfin officiel : La nouvelle série «Harry Potter» a trouvé son trio magique. Il est donc clair que les choses sérieuses commencent - les caméras sont dans les starting-blocks, car le tournage commencera dès cet été.

Qui sont les nouveaux visages de Poudlard?

Les rôles de Harry, Ron et Hermione reviennent à trois nouveaux talents qui devraient bientôt devenir des stars mondiales :

Dominic McLaughlin joue Harry Potter, le garçon qui vit.

joue Harry Potter, le garçon qui vit. Alastair Stout joue le rôle du fidèle Ron Weasley.

joue le rôle du fidèle Ron Weasley. Arabella Stanton apporte la touche d'intelligence nécessaire au trio dans le rôle de la sage Hermione Granger.

Le nouveau trio d'or pour la série «Harry Potter» est connu.

Source : HBO / Warner Bros.

Tous trois étaient âgés de 9 à 11 ans au moment du casting, soit exactement le même âge que leur livre d'origine au début de la saga. Un choix délibéré, semble-t-il : la série veut prendre plus de temps pour accompagner le passage à l'âge adulte de ses personnages sur dix ans ( !) selon le plan auszuschlachten .

De quoi s'agit-il - et comment cela est-il raconté?

La nouvelle série «Harry Potter», qui sera lancée fin 2026 (ou peut-être début 2027) sur HBO, sera une adaptation fidèle des sept livres et pas un remake des films. Cela signifie plus de place pour les personnages secondaires, les intrigues et tous les petits détails magiques qui ont été réduits dans les films. Par exemple, l'emblématique fête d'anniversaire de la mort à laquelle Harry assiste dans le premier volume en compagnie de Nick, presque sans tête.

Chaque volume devrait s'étendre sur au moins une saison - et les créateurs ont de grandes ambitions. La direction créative sera assurée par Francesca Gardiner, connue comme productrice de «Succession» et «His Dark Materials». La réalisation sera assurée, entre autres, par Mark Mylod, qui a également travaillé sur «Succession» et «Game of Thrones». Plus récemment, Mylod a réalisé pour «The Last of Us», avec le deuxième épisode de la deuxième saison, l'un des épisodes les mieux notés de la série de zombies à ce jour.

La série «Harry Potter» devrait donc être créée entre les mains de personnes qui savent comment raconter des personnages complexes et des tensions dramatiques. Derrière la caméra également : la costumière oscarisée Holly Waddington («Poor Things») sera de la partie, et les effets spéciaux devraient, comme pour les films, être parfois réalisés par Framestore. Le studio britannique, en collaboration avec ILM et d'autres studios, a déjà créé des effets spéciaux magiques dans les huit films originaux.

Qui verrons-nous encore à Poudlard ?

Dès le début de l'année, l'Américain John Lithgow a été révélé comme le nouvel Albus Dumbledore. Lithgow, qui s'est notamment illustré dans le rôle du cardinal Joseph Tremblay dans «Conclave», du tueur de la Trinité dans «Dexter» et de Winston Churchill dans «The Crown», est connu pour sa polyvalence.

Il reste à voir si son interprétation de Dumbledore sera aussi complexe. Ce qui est sûr, c'est que le choix du casting de Severus Rogue fera beaucoup plus parler de lui .

Paapa Essiedu («I May Destroy You») aurait déjà été engagé. Cela suscite de vives discussions : Alors que Rogue est décrit dans les livres comme pâle, maladif et au visage blafard - et qu'il est donc clair pour les fans que Rogue doit être un homme blanc -, le possible casting d'Essiedu suscite des discussions sur le degré de fidélité de la série aux descriptions littéraires.

Les castings suivants ont été accueillis avec beaucoup plus de bienveillance :

Nick Frost dans le rôle de Rubeus Hagrid, le garde-chasse

dans le rôle de Rubeus Hagrid, le garde-chasse Janet McTeer en professeur McGonagall sévère mais juste

en professeur McGonagall sévère mais juste Luke Thallon en professeur de Défense contre les Arts Noirs Quirinus Quirrell

en professeur de Défense contre les Arts Noirs Quirinus Quirrell Paul Whitehouse dans le rôle du concierge malicieux Argus Filch

Et que dit-on de J.K. Rowling?

L'auteure de «Harry Potter» est impliquée en tant que productrice et serait, selon Warner Bros, étroitement impliquée dans les processus créatifs. Cela aussi, sans surprise, fait parler de lui. En effet, Rowling est critiquée depuis des années pour ses déclarations controversées sur la communauté transgenre.

Si cela représente un risque pour la série ? Casey Bloys, le directeur des contenus de HBO, est plutôt serein. Dans le podcast «The Town» il a dit:

«Nous avons déjà une série d'elle sur HBO, 'C.B. Strike', que nous faisons avec la BBC. Il est assez clair que ce sont ses opinions personnelles et politiques. Elle a le droit de le faire. Harry Potter n'est pas chargé en secret de quoi que ce soit. Et si vous voulez discuter avec elle, vous pouvez le faire sur X.»

Que l'on partage ou non la position de Bloys, du point de vue du studio, il est clair que rien ne peut se faire dans ce monde sans Rowling. Les droits lui appartiennent, donc la clé magique du monde de Poudlard reste entre ses mains.

Un risque - ou un coup de baguette magique?

Warner Bros. a besoin de magie - et de toute urgence. Après des années plutôt mitigées (mot-clé : «Fantastic Beasts»), «Harry Potter» doit devenir la bouée de sauvetage dans la course au streaming.» Le PDG David Zaslav parle ouvertement d'une marque «sous-utilisée - et veut la réactiver avec force. Pour cela, on mise sur la nostalgie, mais aussi sur le vent de fraîcheur d'un nouveau casting.

Les attentes sont donc astronomiques. La série marche sur les traces d'une franchise de plusieurs milliards de dollars avec une base de fans fidèles mais aussi critiques. Après tout, le mélange de nouveaux talents, de créateurs de haut niveau et la promesse de prendre vraiment au sérieux chaque chapitre du livre semblent plus prometteurs que bien des préquelles ou des spin-offs de ces dernières années.

On verra bien en 2026 si ce nouveau départ ressemble à une bière au beurre chaud pour l'Avent au «Trois balais» ou plutôt à un sort raté de Gilderoy Lockhart. Mais une chose est sûre : les lettres ont été envoyées. Le voyage à Poudlard recommence.

Photo d’en-tête : Warner Bros.

