Confirmé : Un Américain jouera Albus Dumbledore

Luca Fontana Traduction: traduction automatique 26/2/2025

Un nouveau Dumbledore a été trouvé - et il rompt une tradition de "Harry Potter" : John Lithgow, un Américain, reprend le rôle du directeur de l'école de Poudlard dans la nouvelle série de HBO. Les fans sont divisés.

La première décision de casting pour la nouvelle série "Harry Potter" sur Max a été prise : L'acteur américain John Lithgow se glissera dans le rôle emblématique d'Albus Dumbledore. Non seulement le nouveau directeur de l'école de Poudlard est désormais connu, mais cela marque également une rupture avec une tradition de longue date dans Harry Potter :

Pour la première fois, aucun Britannique ne joue l'un des rôles principaux.

John Lithgow en cardinal Tremblay dans «Conclave».

Le premier acteur officiellement confirmé

Alors que plusieurs noms circulaient ces derniers mois pour le rôle https://www.moviejones.de/news/news-harry-potter-serie-dumbledore-darsteller-bestaetigt-seine-rolle_48814.html, Lithgow a confirmé dans une interview au magazine spécialisé Screen Rant qu'il reprendrait le rôle. Bien qu'il n'y ait pas encore de déclaration officielle de HBO Max ou de Warner Bros, la déclaration de Lithgow ne laisse guère de place à la spéculation.

"La décision n'a pas été facile à prendre, car elle va me marquer dans le dernier chapitre de ma vie, je le crains. Mais je suis très excité", a déclaré Lithgow. En effet, le sextuple lauréat d'un Emmy aura environ 87 ans à la fin des sept saisons prévues.

HBO s'est en revanche montrée encore plus réservée sur la confirmation de Lithgow : "Nous comprenons qu'une série aussi prestigieuse entraîne beaucoup de rumeurs et de spéculations. Alors que nous avançons dans la pré-production, nous ne confirmerons les détails qu'une fois les contrats signés"

Un Dumbledore américain ? Les fans discutent

Lithgow, qui s'est notamment illustré dans le rôle du cardinal Joseph Tremblay dans "Conclave", du tueur de la Trinité dans "Dexter" et de Winston Churchill dans "The Crown", est connu pour sa polyvalence. Reste à savoir si son interprétation de Dumbledore sera aussi complexe. Ce qui est sûr, c'est qu'avec cette décision de casting, la série fait déjà parler d'elle, et pas pour la première fois.

Dans le cas présent, les discussions proviennent du fait que la série rompt avec une règle non écrite des adaptations précédentes : jusqu'à présent, les films "Harry Potter" n'ont fait appel qu'à des acteurs et actrices britanniques pour les rôles principaux. Lithgow, en revanche, est originaire des États-Unis. Certains saluent ce vent de fraîcheur, d'autres se demandent pourquoi un personnage britannique n'est pas incarné par un acteur britannique.

De plus, Lithgow n'était pas le premier choix. Auparavant, Mark Rylance et Mark Strong avaient été pressentis pour interpréter Dumbledore. Mais Rylance a refusé le rôle à cause d'un problème personnel, et aucun accord n'a été trouvé avec Strong.

Lancement du tournage et autres rumeurs de casting controversées

La série "Harry Potter" devrait être une adaptation plus fidèle des sept livres de J.K. Rowling, avec une saison par livre. Francesca Gardiner ("His Dark Materials") sera la showrunner. Le tournage devrait commencer à l'été 2025 et la sortie est prévue pour fin 2026 ou début 2027.

En plus de Lithgow, d'autres noms circulent pour des rôles centraux. Ainsi, Paapa Essiedu ("I May Destroy You") serait pressenti pour incarner Severus Rogue. Cela a également suscité de vives discussions : Alors que Rogue est décrit dans les livres comme pâle, maladif et au visage blafard - et que pour les fans, il est donc clair que Rogue doit être un homme blanc -, le possible casting d'Essiedu suscite des discussions sur le degré de fidélité de la série aux descriptions littéraires.

Le casting de Harry, Ron et Hermione reste en revanche ouvert.

Photo d’en-tête : Michael Gambon dans le rôle d'Albus Dumbledore / Warner Bros. Pictures

