Nouveaux OLED 4K d'Alienware et Asus

Deux marques populaires en Suisse utilisent la nouvelle dalle QD-OLED de Samsung à haute densité de pixels. Alienware présente à cette occasion un nouveau design et Asus intègre pour la première fois le DisplayPort 2.1.

Les départements gaming de Dell et Asus présentent des moniteurs OLED très similaires au CES. L'Alienware AW2725Q et l'Asus ROG Swift PG27UCDM sont tous deux basés sur la nouvelle dalle QD OLED de Samsung. Il a une diagonale de 27 pouces et une résolution UHD (3840 × 2160 pixels). Cela donne une densité de pixels de 165 pixels par pouce (ppi) - une première pour les écrans OLED.

Nouveautés + tendances Les moniteurs de Samsung pour le CES 2025 par Samuel Buchmann

Ces modèles vous conviennent si vous préférez une plus grande netteté d'image à la plus grande surface d'affichage des OLED 4K de 32 pouces. Pour le reste, il n'y a guère de différences entre les deux types de moniteurs. La fréquence d'image est également de 240 Hertz sur les 27 pouces, le temps de réponse est de 0,03 milliseconde, la luminosité maximale plein écran est de 250 Nits et l'espace colorimétrique DCI-P3 est couvert à 99 pour cent.

Alienware AW2725Q : nouveau langage de design

Si vous connaissez les précédents moniteurs d'Alienware, vous remarquerez le nouveau design de l'AW2725Q. Il n'est pas tout à fait noir, mais "Interstellar Indigo" - ou, en bon allemand, bleu foncé. Le fabricant appelle ce nouveau langage de design "AW30", en référence au 30e anniversaire d'Alienware. Il vise à combiner l'esthétique sci-fi et la fonctionnalité.

Le nouveau moniteur Alienware a l'air différent des quelques derniers modèles.

Source : Dell Alienware

Le boîtier de l'AW2725Q est en plastique, la colonne a une petite empreinte au sol et est censée être stable malgré tout. La colonne relativement épaisse peut accueillir des câbles. L'interface utilisateur à l'écran (OSD) pour le fonctionnement du moniteur, qui avait pris un coup de vieux, a également été revue.

La connectique est standard : un DisplayPort 1.4, deux HDMI 2.1, trois USB-A et un USB-C pour les accessoires. Ce dernier fournit 15 watts, mais ne supporte pas le mode DP Alt. Vous ne pouvez donc pas transférer le signal d'image via USB-C. L'un des ports HDMI prend en charge l'eARC et peut donc transmettre le Dolby Atmos aux haut-parleurs. Comme un moniteur 27 pouces est rarement utilisé pour des configurations purement console, cela semble un peu superflu.

A l'arrière, vous pouvez faire passer des câbles à travers la colonne.

Source : Dell Alienware

Pour prévenir le burn-in, Alienware intègre une plaque de graphite entre les différentes couches de la dalle qui dissipent la chaleur. "Des algorithmes d'intelligence artificielle" doivent aider à identifier les éléments problématiques et à ajuster l'image localement. Ce que cela signifie exactement n'est pas clair. On peut supposer qu'il s'agit de quelque chose de similaire à l'actuelle détection de logo, qui assombrit les menus et les logos statiques. Alienware offre également une garantie burn-in de trois ans.

Le prix de vente conseillé de l'AW2725Q est de 899 dollars américains. Il sera disponible en Europe à partir d'avril 2025, selon le communiqué de presse.

Asus PG27UCDM : DisplayPort 2.1

L'Asus PG27UCDM ressemble exactement à son grand frère, le PG32UCDM (à l'essai). Mais il diffère en termes de connectivité : Alors que le 32 pouces n'intègre que le DisplayPort 1.4 en plus du HDMI 2.1 et de l'USB-C, le nouveau 27 pouces est équipé du DisplayPort 2.1 - dans sa version la plus puissante avec une bande passante de 80 Gbps ("UHBR20").

Le PG27UCDM est le premier modèle d'Asus à offrir la dernière norme DisplayPort.

Source : Asus

Cela permet de transmettre la résolution UHD en 240 Hertz sans perte. Cependant, vous avez besoin de DisplayPort 2.1 avec le standard le plus élevé sur votre carte graphique. UHBR20 ne sera disponible que sur la nouvelle série RTX-50 de Nvidia ./a> et probablement aussi surla série Radeon 9000 d'AMD. Les Radeon RX 7900 XT et XTX ont également DisplayPort 2.1, mais seulement UHBR13.5 à 54 Mbps. Le nouveau port n'est cependant pas obligatoire (voir infobox).

Est-il nécessaire d'utiliser DisplayPort 2.1 ? DisplayPort 2.1 supporte des débits de données plus élevés que la version 1.4 - la quantité exacte dépend du standard : UHBR10 atteint 40 Gbps, UHBR13.5 54 Gbps et UHBR20 80 Gbps. Les cartes graphiques AMD actuelles prennent en charge DisplayPort 2.1 avec UHBR13.5. Les débits de données élevés ne sont pas absolument nécessaires. En effet, le signal d'image peut être réduit par Display Stream Compression (DSC) - sans perte de qualité visible selon la plupart des experts. Avec DSC 3.0, même pour la 4K à 240 Hertz, la bande passante de DisplayPort 1.4 suffit. Non compressé, ce signal aurait obligatoirement besoin de UHBR20. Les débits nécessaires d'un signal de 10 bits avec différents algorithmes de compression.

Source : Screenshot YouTube / TFTCentral

Comme Alienware, Asus propose une garantie burn-in de trois ans et diverses mesures de prévention. Par exemple, le pixel shift, le dimming global en cas d'inactivité, l'assombrissement local des logos et un cycle de nettoyage automatique. Un capteur de proximité est également nouveau. Il peut être réglé sur différentes distances et détecte si vous êtes assis devant l'écran. Si ce n'est pas le cas, il éteint les pixels et devient noir.

Aucune indication sur le prix et la disponibilité de l'Asus PG27UCDM n'a encore été donnée.

En plus d'Alienware et d'Asus, d'autres fabricants ont présenté des moniteurs équipés de la même dalle QD OLED, notamment MSI et Gigabyte. Un aperçu de toutes les nouveautés suivra après le CES 2025.