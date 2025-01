Nouveautés de Hue : Assistant IA et synchronisation des lampes avec les téléviseurs LG

Bientôt, les ampoules Hue se synchroniseront avec les téléviseurs LG et pourront ainsi éclairer votre home cinéma de toutes les couleurs visibles à l'écran. Un assistant IA pour l'application Hue a également été confirmé et devrait être disponible cette année.

Signify, la société derrière la marque Philips Hue, a annoncé quelques nouveautés pour Ent-hue-siasten. L'application Hue sera bientôt dotée d'un assistant IA qui pourra répondre à vos demandes d'éclairage. De plus, avec un téléviseur LG, vous pourrez bientôt synchroniser vos ampoules Hue et ainsi adapter l'éclairage à ce qui se passe à la télévision.

L'IA générative pour l'application Hue

L'annonce d'un assistant IA n'est pas une surprise : en octobre 2024 déjà, le bien informé blog Hue indiquait que Hue travaillait sur une IA. On y trouve également des commandes, comme par exemple : "Créer une scène pour un anniversaire d'enfant" ou "Créer une scène pour un petit déjeuner confortable".

Signify confirme que vous pourrez interagir avec l'assistant par la saisie de texte et de voix. Pour le reste, Signify reste très discret sur les performances de son IA. Dans le Hueblog, l'auteur a d'abord supposé que les fonctionnalités seraient limitées et que l'IA pourrait ne pas être en mesure de créer de nouvelles scènes dans un premier temps. Au lieu de cela, elle pourrait simplement proposer des suggestions appropriées à partir de scènes existantes.

Sur cette image, on peut voir que l'IA fournit des suggestions de scènes plutôt que de créer ses propres scènes.

Source : Philips Hue

Signify indique que "l'assistant fournit des scènes d'éclairage personnalisées", sans préciser de quoi il s'agit. Cependant, l'annonce de Signify parle d'une IA générative, c'est-à-dire une IA capable de créer du contenu. Cela suggère qu'elle ne se contente pas de fournir des suggestions. La nouvelle fonctionnalité devrait également être améliorée en permanence grâce aux retours d'information.

Signify ne communique pas de date précise pour l'arrivée de l'assistant IA, se contentant d'évoquer l'année 2025. Dans un premier temps, il ne sera par ailleurs disponible qu'en anglais et "sur une sélection de marchés".

Les téléviseurs LG pourront bientôt contrôler vos ampoules Hue

Signify a également annoncé un partenariat avec LG. Dès le début de l'année 2025, l'application Hue-Sync-TV sera disponible pour les téléviseurs LG, après l'avoir été pour Samsung.

L'application permet à votre téléviseur de synchroniser les ampoules connectées sans avoir besoin de matériel supplémentaire, comme la Hue Sync Box. Ainsi, l'éclairage s'adapte au contenu de l'écran lu, que vous regardiez des films et des séries ou que vous jouiez. Selon l'annonce, des formats tels que Dolby Vision et 8K sont également pris en charge.

Les téléviseurs LG compatibles ne sont pas seulement ceux qui sortent cette année, mais aussi certains modèles des années précédentes. Le téléviseur doit simplement être équipé du système d'exploitation WebOS24 (ou supérieur).

L'application est déjà disponible depuis deux ans pour les téléviseurs Samsung. Le contrôle dynamique de l'éclairage a toutefois un prix. L'application coûte environ 130 euros/francs en une seule fois ou environ trois euros/francs par mois.

Les caméras de sécurité détectent les alarmes des détecteurs de fumée

Il y a également des nouveautés pour les utilisateurs d'appareils Hue-Security. Les caméras filaires Hue-Secure pourront "à l'avenir" détecter les signaux d'alarme des détecteurs de fumée. Si une caméra identifie une alarme de détecteur de fumée, Hue vous enverra un message sur votre smartphone et allumera un éclairage rouge pour vous permettre de mieux voir en cas de fumée.

En outre, il sera bientôt possible de diffuser le flux en direct de vos caméras sur les écrans d'Amazon Alexa, de Google Nest et d'"autres appareils". Signify ne donne pas plus de détails sur les autres appareils.