Nintendo obtient gain de cause : "Palworld" doit adapter les mécanismes du jeu

Debora Pape Traduction: traduction automatique 9/5/2025

Pocketpair, le studio de développement de "Palworld", est engagé dans un long procès intenté par Nintendo en raison de certaines similitudes entre le jeu et "Pokémon". Apparemment avec succès. Pocketpair s'exprime maintenant à ce sujet.

Quiconque vole doit s'attendre à des conséquences. Le studio de développement japonais Pocketpair en fait les frais, tout comme ceux qui jouent à son jeu «Palworld». Suite à une plainte de Nintendo et du studio The Pokémon Company, à l'origine de la série «Pokémon», Pocketpair a dû adapter certains mécanismes de jeu. C'est ce que vient d'annoncer le studio. «Palworld» a fait sensation dans le monde du jeu en janvier 2024. A un moment donné, le jeu avait séduit plus de deux millions de joueurs en même temps.

«Palworld» a-t-il copié «Pokémon»?

Mon collègue Phil qualifie «Palworld» dans son Test que «Pokémon avec des armes à feu». Et c'est là que réside le problème. Bien que «Palword» soit un jeu de survie en monde ouvert et de construction de base, dans un genre très différent de «Pokémon», certains éléments du jeu semblent avoir été volés à la célèbre série de Nintendo.

Par exemple, le design et les capacités des animaux sauvages, appelés Pals, que vous pouvez apprivoiser lors de vos pérégrinations dans le monde. Le père spirituel du jeu se manifeste encore plus clairement lors de la capture et de la libération des Pals à l'aide d'une sphère appelée «Sphère Pal». Ce mécanisme semble être un clone du mécanisme de la Pokéball de Nintendo. Les avocats y voient une violation de brevet.

Les développeurs de Pokémon sont notamment gênés par l'invocation des animaux au moyen d'une sphère.

Dès novembre 2024, Pocketpair a retiré du jeu l'invocation des fals par orbe. Les Pals apparaissent désormais directement à côté de l'utilisateur lorsqu'ils sont invoqués, au lieu d'être libérés d'une sphère de Pal. Jusqu'à présent, Pocketpair n'a pas expliqué la raison de ces changements

Ajustements liés au procès en cours

Dans une déclaration, Pocketpair admet désormais que ces ajustements, ainsi que d'autres récents, ont été nécessaires en raison de l'action en justice en cours. L'équipe a accepté ce compromis parce que l'alternative «, qui n'a pas été précisée, aurait dégradé encore plus l'expérience de jeu».

Le prochain patch 0.5.5 mettra en œuvre un autre changement de gameplay résultant du litige : vous ne pourrez plus utiliser vos pals de vol pour voler. Jusqu'à présent, vous pouviez vous accrocher à des Pals volants pour découvrir le monde d'en haut. Avec le nouveau patch, vous aurez besoin d'un planeur pour voler. Cependant, les pals volants continueront à vous donner un buff passif lorsque vous planez.

Pocketpair insiste sur «brevets non valides»

Le communiqué du studio laisse entendre que la poursuite de la bataille juridique pèse sur le moral. L'équipe regrette les changements et s'excuse auprès des joueurs pour la frustration occasionnée.

Pour autant, Pocketpair ne fait pas preuve de discernement. On peut lire dans le communiqué : «Nous sommes actuellement impliqués dans de longues procédures juridiques concernant des allégations de violation de brevets. Nous continuons à contester ces revendications et à affirmer que les brevets concernés ne sont pas valides.» Le studio ne nie donc pas s'être inspiré de «Pokémon», mais se défend en affirmant que les brevets «ne sont pas valides». Cela ressemble à un long débat juridique.

Il sera intéressant de voir si d'autres mécanismes seront retirés du jeu et comment les deux parties finiront par se mettre d'accord.

