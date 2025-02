Nouveautés + tendances 23 2

Nintendo met fin au programme de récompenses de la boutique en ligne Switch

Domagoj Belancic Traduction: traduction automatique 18/2/2025

Les très populaires "My Nintendo Gold Points" de l'eShop de la Switch ne seront bientôt plus. Le programme de récompenses est supprimé sans être remplacé.

Dans une news publiée sur "My Nintendo", la firme japonaise annonce que le système de récompenses par points d'or sera supprimé sur la Switch à partir du 25 mars.

Les points d'or sont un système de récompense très populaire sur l'eShop de Nintendo. Il a été introduit à l'origine pour motiver les utilisateurs de la Switch à acheter des jeux numériques. Vous recevez jusqu'à cinq pour cent du prix d'achat sous forme de points d'or. Si vous achetez un jeu en édition physique, vous ne recevez qu'un pour cent du prix d'achat. Un point équivaut à un centime ou à un cent.

Vous pouvez accumuler les points et les utiliser lors de vos prochains achats sur l'eShop. Ce système était particulièrement apprécié pour les petits titres indépendants et les achats en jeu. Moi aussi, grâce aux points, j'ai parfois téléchargé un jeu "gratuit".

Cette option sera bientôt supprimée.

Les détails de la fin des points d'or

A partir du 25 mars, vous ne recevrez plus de points or pour les titres numériques nouvellement achetés sur l'eShop. Les précommandes de jeux sortis après le 25 mars continueront à être récompensées par des points d'or jusqu'au 24 mars. Les jeux physiques continueront à donner des points or tant qu'ils seront lancés avant le 24 mars - les précommandes de jeux physiques lancés après cette date ne donneront plus de points.

La bonne nouvelle, c'est que même après la fin de la distribution des Gold Points, vous pourrez continuer à dépenser vos points déjà obtenus sur l'eShop. Selon Nintendo, ils sont toujours valables pendant douze mois à compter de la date d'obtention.

Préparation de la Switch 2?

Le timing de la fin des Gold Points laisse penser que ce changement est lié au lancement de la Switch 2. Nintendo présentera la console en détail le 2 avril et devrait la lancer au deuxième trimestre de l'année.

Au fur et à mesure de la transition vers une nouvelle génération de consoles, on peut supposer que l'infrastructure et la boutique en ligne de Nintendo subiront également un grand rafraîchissement. Ainsi, Nintendo a confirmé dans une FAQ que le système de bons d'achat de la Switch 1, également très populaire, ne fonctionnera pas sur la Switch 2. Celui-ci permet d'acheter deux jeux Switch à un prix réduit.

Nintendo n'a pas encore annoncé de nouveau programme de récompenses ou d'alternative aux Switch Gold Points, que ce soit pour la Switch 1 ou la Switch 2. Nous n'avons pas non plus d'information sur une alternative au programme Voucher pour la Switch 2.

