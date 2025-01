Nintendo présente la Switch 2

Nintendo a présenté la console qui succédera à la Switch dans une courte vidéo. Vous trouverez ici toutes les informations sur la Switch 2.

Hurra, la Switch 2 est arrivée ! Avec un post sur X et une vidéo sur Youtube, Nintendo annonce officiellement sa nouvelle console :

Ce que vous devez savoir sur le nouveau matériel

Voici un résumé de toutes les informations importantes concernant la Switch 2 :

Qu'est-ce qui a changé fondamentalement?

Rien. La Switch 2 est, comme son prédécesseur, un hybride console/ordinateur de poche. Vous pouvez l'utiliser en déplacement et dans son nouveau dock élégant sur votre téléviseur.

Le nouveau dock avec le logo Switch 2 et avec les accessoires de la manette Switch.

Source : Nintendo

Quelle est la taille de la console ?

La Switch 2 est considérablement plus grande que la première Switch. La bande-annonce ne précise pas de combien elle est plus grande. Les initiés estiment qu'il s'agit d'environ 8 pouces - à titre de comparaison, la Switch avait un écran de 6,2 pouces et le modèle OLED plus récent un écran de 7 pouces.

C'est la taille de l'ancienne Switch.

Source : Nintendo

Et voilà la taille de la nouvelle Switch.

Source : Nintendo

À quoi ressemblent les nouveaux Joy-Con ?

Les Joy-Cons sont également beaucoup plus grands que les anciennes versions. Mais la nouvelle version ne semble pas plus ergonomique - les manettes sont plates à l'arrière. Elles se fixent désormais magnétiquement à la console et aux accessoires.

La comparaison de taille des Joy-Cons

Source : Nintendo

Vous recevrez une peinture chic avec des touches discrètes.

De belles combinaisons de couleurs.

Source : Nintendo

Dans cette courte vidéo teaser, Nintendo semble faire allusion à la nouvelle fonctionnalité de souris des Joy-Con. Les petites manettes intègrent un capteur optique de souris entre les boutons magnétiques SL et SR.

Dans la bande-annonce, les Joy-Con glissent sur une surface plane - comment le capteur de la souris sera-t-il utilisé dans les jeux ?

Source : Nintendo

Quels jeux ont été annoncés?

Officiellement, aucun. On voit juste un court extrait d'un nouveau titre Mario Kart avec un nouveau circuit. Pour plus d'informations, il vous faudra patienter encore un peu (voir plus bas).

Yesss ! Enfin un nouveau Mario Kart.

Source : Nintendo

La console sera-t-elle compatible avec les jeux Switch 1?

Oui, la Switch 2 jouera à la fois aux jeux Switch 1 physiques et numériques.

Hourra, la Switch 2 est entièrement rétrocompatible.

Source : Nintendo

Quand sortira la nouvelle console?

Nintendo ne donne que 2025 comme date de lancement. Les initiés prévoient un lancement en mai ou juin 2025.

Plus de détails?

Le Switch 2 dispose d'un port USB-C supplémentaire sur le dessus de l'appareil. L'utilisation de ce port n'est pas encore claire. La console dispose d'un large kickstand, réglable de manière aussi flexible que celui du modèle OLED.

Le kickstand semble stable.

Source : Nintendo

Qu'est-ce qui n'a pas encore été confirmé?

Nous savons maintenant que l'écran est définitivement plus grand que celui de la Switch 1 - mais si Nintendo utilise un écran LCD ou OLED, cela reste un mystère pour le moment.

On ne sait pas non plus à quoi ressemblera la nouvelle manette Pro. La fonction du mystérieux bouton C sur les Joy-Con (sous le bouton Home) reste également un mystère. Les rumeurs sur l'implémentation de joysticks à effet Hall restent également non confirmées.

Que fait le bouton C (le plus à droite) ?

Source : Nintendo

Nintendo ne donne pas non plus d'indications sur le prix de la console. De même, aucun détail n'a été donné sur le fonctionnement interne de la Switch.

Que va-t-il se passer maintenant ?

Aucun jeu n'a été présenté dans cette courte bande-annonce, à l'exception d'un bref aperçu d'un nouveau "Mario Kart". Nintendo a déjà annoncé une présentation "Nintendo Direct" pour le 2 avril. Lors de cette présentation, plus de détails sur le matériel ainsi que le line-up de jeux devraient être présentés.

Pour la fin du mois d'avril, Nintendo a déjà annoncé diverses possibilités de jouer à la Switch 2. La console devrait notamment être jouable par le grand public du 25 avril au 27 avril à Berlin.

Un regard en arrière

Le voyage a été long pour les fans de Nintendo avant l'annonce de la Switch 2. La Switch a maintenant presque huit ans. C'est deux fois plus vieux que la dernière console de Nintendo, la Wii U. Avec près de 150 millions d'unités vendues, la Switch est la troisième console la plus populaire de tous les temps, derrière la Nintendo DS (154 millions) et la PS2 (160 millions).

Les rumeurs concernant le successeur de la Switch ont commencé à circuler pour la première fois en octobre 2021, lors du lancement du modèle OLED de la Switch. Selon des rapports d'initiés, Nintendo avait initialement prévu de lancer un modèle "Pro" de la Switch - avec des performances nettement supérieures. En raison de problèmes d'approvisionnement en produits semi-conducteurs, l'entreprise aurait opté "seulement" pour une mise à jour de l'écran OLED.

Depuis, les rumeurs de nouveau matériel Nintendo plus puissant se sont multipliées. Les rumeurs Pro se sont transformées au fil du temps en rumeurs Switch 2. Au cours des dernières semaines et des derniers mois, on a assisté à une véritable avancée de leaks sur le matériel de la nouvelle console. Nintendo ne s'est pas laissé impressionner et est resté en grande partie muet.

Après des années de mystère et de spéculations, les fans de Nintendo peuvent désormais envisager l'avenir avec confiance et anticipation. Mon corps est prêt.