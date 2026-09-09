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Nintendo Direct (septembre 2026) : tous les jeux, toutes les bandes-annonces

Domagoj Belancic Traduction : traduction automatique 9/9/2026

Nintendo révèle dans une présentation « Direct » quels nouveaux jeux sortiront prochainement sur Switch et Switch 2.

Sur l'image de couverture, de gauche à droite : «Metroid Ravenous», «The Witcher 3 Remastered», «Kirby and the World Beyond», «Nintendo Switch Sports Resort».

Nintendo frappe un grand coup. Après le «The Legend of Zelda»-Direct, l'entreprise japonaise présente le lendemain, lors d'un «Nintendo Direct» général, de nouveaux jeux pour la Switch 2.

Tu trouveras ici un résumé de toutes les annonces.

«Metroid Ravenous»

Ouaaaaaais ! Le Metroid en 2D est de retour ! La chasseuse de primes Samus Aran semble avoir apporté une nouvelle attaque mortelle dans sa nouvelle aventure : elle draine l'énergie vitale de ses ennemis. Cela ressemble à une suite directe de l'excellent «Metroid Dread», développé par le studio espagnol Mercury Steam. Au lancement, il y aura deux figurines Amiibo et une superbe édition spéciale avec un boîtier en métal.

Date : 28 janvier 2027

Sortie sur : Switch 2

«Kirby and the World Beyond»

Et encore ouaaaaaais ! Kirby est de retour et il est plus beau que jamais. L'épisode Switch «Kirby and the Forgotten Land» était déjà grandiose, mais «Kirby and the World Beyond» semble aller encore plus loin. Les environnements sont encore plus vastes, plus colorés et plus beaux. Apparemment, la boule rose vit dans une simulation qui rappelle le «Truman Show». Que peut-il bien y avoir en dehors de sa prison apparemment idyllique ?

Nintendo annonce également que d'autres annonces concernant Kirby auront lieu l'année prochaine (une annonce d'une annonce, comme c'est charmant). Après tout, le petit chenapan va fêter ses 35 ans. Ah, ils grandissent si vite.

Date : Début 2027

Sortie sur : Switch 2

«Final Fantasy 7 Revelation»

Le troisième volet de la saga de remakes de Square Enix est magnifique, même sur Switch 2. Tu peux précommander le jeu sur l'eShop dès aujourd'hui.

Square Enix annonce également que le préquel «Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion» est disponible dès maintenant sur Switch 2. Une belle surprise !

Date : 8 avril 2027

Sortie sur : Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC

«Meccha Chameleon»

Et encore une surprise ! Le jeu indépendant ultra-viral «Meccha Chameleon» arrive sur Switch 2. Maintenant. Tout de suite. Shadowdrop !

Date : dès maintenant

Sortie sur : Switch 2, déjà disponible sur PC

«Kingdom Come Deliverance 2: Royal Edition»

Le RPG médiéval débarque sur Switch 2. Visuellement impressionnant, mais ce taux de rafraîchissement dans la bande-annonce... ouille ouille ouille. Heureusement, Warhorse Studios a encore un peu de temps avant la sortie.

Date : 2027

Sortie sur : Switch 2, déjà disponible sur PS5, Xbox Series X/S, PC

«The Witcher 3: Wild Hunt – Remastered & Songs of the Past»

Tu te souviens du portage de «Witcher 3» sur Switch 1 ? À l'époque, c'était une sensation que CD Projekt Red ait réussi à faire tourner le jeu sur un matériel mobile aussi faible. Et aujourd'hui, il va de soi que la nouvelle version «Remastered» (et le DLC «Songs of the Past») du classique sorte sur Switch 2 sans gros compromis visuels.

Date : 29 septembre

Sortie sur : Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC

«Persona 4 Revival»

Le classique du JRPG revient avec un nouveau look et une interface moderne. J'ai testé le jeu à la Gamescom et je l'ai inclus dans mes points forts du salon. Mais attends, ce n'est pas tout.

Date : 20 mai 2027

Sortie sur : Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC

«Persona 6»

Atlus confirme également que le dernier volet de la série, «Persona 6», est également en développement pour la Switch 2. Il est difficile d'en savoir plus à partir de l'énigmatique bande-annonce.

Date : ???

Sortie sur : Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC

«Tomb Raider: Legacy of Atlantis»

Lara Croft ne veut pas non plus manquer son apparition sur Switch 2. Le remake du classique fait très bonne figure sur le matériel mobile de Nintendo. Kevin a vu le jeu à la Gamescom et a été enthousiasmé.

Date : 12 février

Sortie sur : Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC

«Onyx: The Dark Grip»

Un jeu d'horreur exclusif à la Switch 2 du studio polonais Bloober Team («Cronos: The New Dawn», «Silent Hill 2 Remake»). La particularité : tu ne peux jouer au jeu qu'en mode portable. Intéressant...

Date : 2027

Sortie sur : Switch 2

«Eternal Anima»

Marvelous présente lors du Nintendo Direct un nouveau JRPG avec un twist de voyage dans le temps. Visuellement, le titre rappelle les jeux 2D-HD de Square Enix, même si Marvelous renonce aux sprites oldschool.

Date : 4 mars 2027

Sortie sur : Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC

«Nintendo Switch Sports Resort»

Mmmmh, nostalgie ! Après des années d'absence, Nintendo nous invite à nouveau sur la légendaire île Wuhu, où tu joueras à toutes sortes de sports avec la détection de mouvement. L'un de mes points forts de la Gamescom de cette année.

Date : 22 octobre

Sortie sur : Switch 2

«Fire Emblem: Fortune's Weave»

Ajoute ce jeu épique à ta liste de souhaits. Absolument. Je suis sérieux. Tu découvriras pourquoi dans mon aperçu détaillé :

En coulisse Aperçu : « Fire Emblem: Fortune's Weave » est absolument époustouflant Domagoj Belancic 52 likes 52 42 commentaires 42

Date : 17 septembre

Sortie sur : Switch 2

«Star Fox (Free Update)»

«Star Fox» reçoit une mise à jour gratuite. Il y a désormais une option locale pour quatre joueurs ainsi que trois nouveaux niveaux pour le mode bataille. Cool, mais je veux une mise à jour qui me permette de jouer à la campagne solo en coopération. Allez, Nintendo !

Date : 29 septembre

Sortie sur : Switch 2

«Star Fox Adventures»

Encore plus de «Star Fox» ! Le jeu d'action-aventure Gamecube sort dans le catalogue de jeux «Nintendo Switch Online». Génial, j'ai toujours voulu rattraper ce jeu. Et l'annonce confirme mon hypothèse selon laquelle Nintendo a encore beaucoup de projets pour «Star Fox» à l'avenir. Le renard de l'espace est de retour !

Date : dès maintenant

Sortie sur : Switch 2

«Mario Kart World (Free Update)»

Encore une mise à jour gratuite ? En pleine crise économique ? L'extension contient divers circuits rétro de l'original SNES ainsi que deux nouveaux circuits à élimination.

Date : dès maintenant

Sortie sur : Switch 2

«Pokémon Pokopia»

La deuxième partie du DLC payant arrive bientôt et te donne de nombreux accessoires pour tes Pokémon. De plus, il y a de nouveaux monstres de poche à découvrir. La troisième et pour l'instant dernière partie suivra en 2027. Prenez votre temps, je dois d'abord rattraper la première extension.

Ma critique du jeu de base :

Critique « Pokémon Pokopia » : gare à l’addiction Domagoj Belancic 36 likes 36 21 commentaires 21

Date : Fin 2026

Sortie sur : Switch 2

«Hyrule Warriors: Age of Calamity – Definitive Edition»

Le jeu Musou de la Switch 1 reçoit un portage sur Switch 2, incluant toutes les extensions. Le jeu d'action tourne maintenant à 60 FPS, offre plus d'ennemis simultanés et un niveau de difficulté plus élevé. Tout ça est bien beau, mais pourquoi diable Nintendo n'a-t-il pas montré ce titre lors du Direct «Zelda» d'hier ?

Date : 25 février 2027

Sortie sur : Switch 2

«Pikmin 4: Nintendo Switch 2 Edition + Dandori Academy»

Le jeu de stratégie ultra-mignon «Pikmin 4» reçoit une cure de jouvence sur Switch 2 avec de nouvelles fonctionnalités et une présentation retravaillée. Tu peux désormais contrôler le petit chien alien Otschin avec des commandes vocales, et le féliciter. Mignon ! Nintendo offre également à l'édition Switch 2 un nouveau mode de jeu basé sur les meilleurs scores : «Dandori Academy». La particularité : tu participes chaque week-end (vendredi, samedi, dimanche) pour enregistrer ta meilleure performance de niveau dans le classement mondial. Tu n'as qu'un seul essai par jour. Bonne idée. Et maintenant, s'il vous plaît, «Pikmin 5».

Tu peux lire ma critique de «Pikmin 4» ici :

Critique « Pimkin 4 » à l’essai : parfait pour s’entraîner au multitasking Domagoj Belancic 20 likes 20 0 commentaires 0

Date : 12 novembre

Sortie sur : Switch 2

«Xenoblade Chronicles 3: Nintendo Switch 2 Edition»

Et encore une édition Switch 2. Dans le nouveau mode de jeu roguelike «Heroes Vault», tu dois vaincre autant d'ennemis que possible. De plus, il y a un nouveau héros qui attaque avec des attaques ultra-rapides : Shimmer.

Date : 3 décembre

Sortie sur : Switch 2

«Monster Hunter Wilds»

Capcom montre pour la première fois du gameplay de la version Switch 2 de «Monster Hunter Wilds». Les premières images permettent d'espérer une solide adaptation. Le portage contient toutes les mises à jour précédentes. La prochaine grande extension «Ascendance» arrivera en 2027. Pour la Switch 2, il y a également un support pour un mode local à quatre joueurs.

Date : 4 décembre

Sortie sur : Switch 2, déjà disponible sur PS5, Xbox Series X/S, PC

«Mega Man Dual Override»

Dans la dernière bande-annonce de «Mega Man Dual Override», Capcom montre comment on joue avec Proto Man. Les fans peuvent également se réjouir de deux figurines Amiibo au lancement. Le jeu était l'un des points forts de mon collègue Kevin à la Gamescom de cette année.

Date : Début 2027

Sortie sur : Switch, Switch 2, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

«Resident Evil 2», «Resident Evil 3» et «Resident Evil 4»

Capcom adore la Switch 2 et soutient la console portable de Nintendo sans interruption avec de nouveaux jeux. L'entreprise japonaise propose maintenant trois classiques qui n'étaient pas encore sur la plateforme de Nintendo : les remakes de «Resident Evil 2», «Resident Evil 3» et «Resident Evil 4». Ainsi, tous les jeux «Resident Evil» importants devraient être jouables sur Switch 2.

Date : 16 octobre

Sortie sur : Switch 2, déjà disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

«Metal Slug Ultimate Collection»

En parlant de rattraper des classiques, dans la «Metal Slug Ultimate Collection», tu obtiens tous les jeux «Metal Slug» dans un seul paquet. Le développeur SNK confirme également qu'un tout nouveau «Metal Slug» est en développement.

Date : 2027

Sortie sur : Switch, Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC

«Professor Layton and the New World of Steam»

Le studio japonais Level 5 révèle pour la première fois une date de sortie concrète dans la dernière bande-annonce du jeu de réflexion «Professor Layton». Le dernier volet devrait être le plus grand de l'histoire de la série.

Date : 10 décembre

Sortie sur : Switch, Switch 2, PS5, PC

«Yo-Kai Watch 2: Haunted Domain»

Et encore Level 5. Le studio confirme qu'il travaille sur un remake du deuxième jeu «Yo-Kai Watch». En plus de graphismes frais, il y a des éléments d'histoire et des monstres supplémentaires.

Date : ???

Sortie sur : Switch 2

«Danganronpa 2x2»

Tu veux encore plus de remakes ? Alors avec «Danganronpa 2x2», tu as la réédition d'un classique. La nouvelle version du visual novel japonais offre une histoire retravaillée et un scénario complètement nouveau.

Date : 14 janvier 2027

Sortie sur : Switch, Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC

«Yu-Gi-Oh! Tag Force GX»

Qu'est-ce que tu dis ? Encore plus de remakes ? Tu peux les avoir. «Yu-Gi-Oh! Tag Force GX» est une réédition du jeu PSP «Yu-Gi-Oh! GX Tag Force 3». Mon Dieu, quels noms confus.

Date : 16 février 2027

Sortie sur : Switch, Switch 2, PC

«Romancing Saga 3: Destinies United»

Quoi, tu n'en as toujours pas assez ? Très bien, encore un remake, parce que c'est toi. «Romancing Saga 3: Destinies United» est une réédition du classique du JRPG «Romancing Saga 3» de 1995.

Date : 16 février 2027

Sortie sur : Switch, Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC

«Stagefright»

Le studio de développement de «Overcooked» t'invite à une aventure effrayante et sucrée. Tu joues à cette aventure inspirée des Escape Rooms avec un partenaire. Cool, les jeux en coopération sur canapé sont toujours les bienvenus.

Date : 2027

Sortie sur : Switch, Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC

«Ondeh Ondeh Kaya's Tasty Tale»

Définitivement le meilleur nom du Direct. Une aventure de puzzle colorée dans laquelle tu résous des énigmes musicales. Visuellement, le titre est inspiré par la nature et la culture de l'Asie du Sud-Est.

Date : 2027

Sortie sur : Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC

«Lego Batman: Legacy of the Dark Knight»

Mieux vaut tard que jamais. L'homme chauve-souris en Lego fait le saut sur Switch 2. Mon collègue Philipp l'appelle «le meilleur jeu Batman depuis Arkham City».

Critique Le meilleur jeu «Batman» depuis «Arkham City» : «Lego Batman : Legacy of the Dark Knight» à l'essai Philipp Rüegg 12 likes 12 4 commentaires 4

Date : 18 septembre

Sortie sur : Switch 2, déjà disponible sur PS5, Xbox Series X/S, PC

«Cairn»

En parlant de jeux que Phil adore : «Cairn».

Critique « Cairn » maîtrise l’ascension comme aucun autre jeu Philipp Rüegg 29 likes 29 6 commentaires 6

Date : Début 2027

Sortie sur : Switch 2, déjà disponible sur PS5, PC

Ces jeux ont également été présentés

Dans un Sizzle Reel, Nintendo présente à une vitesse record d'autres jeux pour Switch 1 et 2. Tu trouveras ici tous les titres dans un aperçu alphabétique

«007: First Light» (Été 2026 / Switch 2, déjà disponible sur PS5, Xbox Series X/S, PC)

«Bluey's Happy Snaps» (15 octobre / Switch, Switch 2, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC)

«Disney Dreamlight Valley: The Keepsake Sea» (Novembre / Switch, Switch 2, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC)

«Dragon Quest Monsters: The Withered World» (3 décembre / Switch, Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC)

«Eriksholm: The Stolen Dream» (3 décembre / Switch 2, déjà disponible sur PS5, Xbox Series X/S, PC)

«Fading Echo» (17 septembre / Switch 2, déjà disponible sur PC, plus tard aussi PS5, Xbox Series X/S)

«Far Cry 3: Classic Edition» (Printemps 2027 / Switch 2)

«Far Cry 3: Blood Dragon Classic Edition» (Printemps 2027 / Switch 2)

«Fatal Fury: City of Wolves» (22 octobre / Switch 2, déjà disponible sur PS5, Xbox Series X/S, PC)

«Guardians of the Galaxy: Encore Edition» (5 novembre / Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC)

«Hela» (1er décembre / Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC)

«Hell Is Us» (7 octobre / Switch 2, déjà disponible sur PS5, Xbox Series X/S, PC)

«House Flipper 2» (15 octobre / Switch 2, déjà disponible sur PS5, Xbox Series X/S, PC)

«Hot Wheels: Infinite Rush» (10 septembre / Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC)

«It Takes Two» (15 octobre / Switch 2, déjà disponible sur Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC)

«Palia» (Décembre / Switch 2, déjà disponible sur Switch, PS5, Xbox Series X/S, PC)

«Stellar Blade: Complete Edition» (5 novembre / Switch 2, déjà disponible sur PS5, PC)

«Sonic Pico Park» (12 novembre / Switch, Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC)

«The Apothecary Diaries: The False Imperial Brother» (Début 2027 / Switch, Switch 2, PS5, PC)

«The Ascent Ultimate Edition» (Décembre / Switch 2, déjà disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC)

«The Crew Motorfest» (8 octobre / Switch 2, déjà disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC)

«Torneko's Mystery Dungeon Classic HD» (dès maintenant / Switch, Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC)

Nintendo Direct Quels sont les jeux que vous attendez le plus ? Metroid Ravenous Kirby and the World Beyond Final Fantasy 7 Revelation Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion Meccha Chameleon Kingdom Come Deliverance 2 : Édition Royale The Witcher 3: Wild Hunt – Remastered & Songs of the Past Persona 4 Revival Persona 6 Tomb Raider: Legacy of Atlantis Onyx: The Dark Grip Eternal Anima Nintendo Switch Sports Resort Fire Emblem : Tissage de la Fortune Star Fox (Mise à jour gratuite) Star Fox Adventures Mario Kart World (Mise à jour gratuite) Pokémon Pokopia Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau – Édition Définitive Pikmin 4 : Édition Nintendo Switch 2 + Académie Dandori Xenoblade Chronicles 3 : Édition Nintendo Switch 2 Monster Hunter Wilds Mega Man Dual Override Resident Evil 2 Resident Evil 3 Resident Evil 4 Metal Slug Ultimate Collection Professor Layton and the New World of Steam Yo-Kai Watch 2 : Domaine hanté Danganronpa 2x2 Yu-Gi-Oh! Tag Force GX Romancing Saga 3 : Destins unis Stagefright Ondeh Ondeh Kaya's Tasty Tale Lego Batman : L'héritage du Chevalier Noir Cairn 007 : First Light Bluey : Joyeux clichés Disney Dreamlight Valley : La mer des souvenirs Dragon Quest Monsters: The Withered World Eriksholm: The Stolen Dream Fading Echo Far Cry 3: Classic Edition Far Cry 3: Blood Dragon Classic Edition Fatal Fury: City of Wolves Les Gardiens de la Galaxie : Édition Encore Hela L'enfer est à nous Maison Flipper 2 Hot Wheels : Infinite Rush It Takes Two Palia Stellar Blade : Édition complète Parc Sonic Pico Les Carnets de l'apothicaire : Le faux frère impérial The Ascent Ultimate Edition The Crew Motorfest Torneko's Mystery Dungeon Classic HD Voter

Sur l'image de couverture, de gauche à droite : «Metroid Ravenous», «The Witcher 3 Remastered», «Kirby and the World Beyond», «Nintendo Switch Sports Resort».

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