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Nikon annonce l'appareil photo plein format d'entrée de gamme Z5II C

David Lee Traduction : traduction automatique 24/9/2026

Le Nikon Z5II C offre une entrée relativement abordable dans la photographie plein format. Cependant, il ne convient qu'aux personnes qui n'ont pas besoin de viseur.

La gamme et les noms des modèles Nikon deviennent peu à peu complexes. Le Z5 a été lancé en 2020 en tant qu'appareil photo hybride plein format le plus abordable de la gamme Nikon. En 2025, le modèle successeur Z5II est arrivé sur le marché. Et voici maintenant une sorte de variante : le Z5II C est, pour simplifier, un Z5II sans viseur. Cela le rend un peu plus compact.

Le nouveau Z5II C.

Source : Nikon

En théorie, il devrait être moins cher sans viseur, et c'est effectivement le cas. Nikon recommande un prix de vente de 1899 francs pour le Z5II et de 1549 francs pour le Z5II C. Cependant, le « prix de rue » réel du Z5II est nettement inférieur : vous pouvez obtenir cet appareil pour moins de 1400 francs. Comme le Z5II C n'est pas encore disponible et que seul le prix conseillé est connu, il semble plus cher pour le moment, mais cela va certainement se stabiliser rapidement.

Bonnes performances en basse lumière

Le capteur utilisé est le vétéran éprouvé de 24 MP, que l'on retrouve également dans le Z5II classique ou le Z f. Bien qu'il n'offre pas la résolution la plus élevée, il présente d'excellentes propriétés en basse lumière. L'autofocus est parfaitement adapté, fonctionnant selon Nikon même à une valeur de lumière de –10 EV. C'est une très bonne valeur, même en 2026, permettant d'utiliser l'autofocus sous un faible clair de lune. Le stabilisateur d'image intégré (IBIS) est également pratique en basse lumière. Selon Nikon, il compense jusqu'à 7,5 stops. Le Nikon Z5II C offre ainsi un bon ensemble pour les prises de vue en basse lumière.

Compact, mais sans viseur.

Source : Nikon

La vitesse de l'autofocus correspond également à celle du Z5II. La détection des sujets comprend dix catégories différentes – le Nikon reconnaît désormais aussi les poissons. Le concept du boîtier compact sans viseur conviendrait bien à la photographie sous-marine. Cependant, cela nécessite qu'un fabricant tiers propose un caisson étanche adapté.

Destiné aux débutants

Le Nikon Z5II C s'adresse aux débutants. Plus précisément aux plus jeunes, qui voient net de près – un viseur offrirait une correction dioptrique aux personnes presbytes. L'appareil dispose d'un bouton dédié pour sélectionner un style d'image, que Nikon appelle des « recettes ». Il y a 140 recettes disponibles dans le Nikon Cloud, et vous en avez dix à disposition directement sur l'appareil. Pour cet appareil, Nikon a également ressorti les bons vieux modes scène. Ils règlent l'appareil de manière judicieuse pour le sujet choisi et sont une aide précieuse pour ceux qui ne savent pas comment faire manuellement.

Les débutants n'auront probablement pas non plus besoin de deux emplacements pour cartes mémoire. Je trouve néanmoins surprenant que le Z5II C n'en ait qu'un seul, alors que le Z5 II en possède deux.

Le deuxième emplacement pour carte a probablement été sacrifié pour la compacité.

Source : Nikon

Pratique pour la vidéo

Ceux qui souhaitent se lancer en tant que YouTubeurs trouveront quelques petites aides sur le Nikon Z5II C. Un mode autofocus spécial fait automatiquement la mise au point sur un produit dès qu'on le présente devant l'objectif. L'écran est orientable à 180 degrés, ce qui vous permet de vous voir lorsque vous êtes devant l'appareil. Un voyant d'enregistrement sur la face avant signale également si l'enregistrement est en cours. Le Nikon Z5II C dispose de prises pour casque, microphone et câble micro-HDMI.

À l'avant gauche se trouve le voyant de contrôle d'enregistrement (Tally Light).

Source : Nikon

Comme le Z5II, le Z5II C peut enregistrer des vidéos en 4K avec une qualité en suréchantillonnage. L'inconvénient reste cependant que pour les fréquences d'images rapides à partir de 50 FPS, le plein cadre n'est pas disponible. L'image est recadrée d'un facteur 1,5. En contrepartie, l'appareil peut enregistrer en interne au format N-RAW, ce dont les débutants n'ont toutefois pas besoin.

Prix et disponibilité

Le Z5II C devrait être disponible à partir de la mi-octobre dans les coloris noir et noir-argent pour 1549 francs ou euros. Outre le boîtier nu, il est proposé en trois kits avec différents objectifs. Comme mentionné, les prix sont actuellement des prix conseillés et donc relativement élevés par rapport aux anciens modèles.

Photo d’en-tête : Nikon

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