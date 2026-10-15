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Netflix supprime 1000 postes, malgré des bénéfices records

Debora Pape Traduction : traduction automatique 15/10/2026

Netflix est le leader du marché et continue de réaliser des bénéfices se chiffrant en milliards. Cependant, le public se tourne de plus en plus vers des plateformes comme YouTube et TikTok. Avec un changement de stratégie, le fournisseur de streaming souhaite inverser la tendance.

Le géant du streaming Netflix serre la vis : 1000 employés doivent partir, ce qui représente environ six pour cent des effectifs. Les directeurs Ted Sarandos et Greg Peters en ont informé leurs collaborateurs dans un e-mail mercredi. Plusieurs médias américains ont pu consulter ce document, que vous pouvez notamment lire dans le magazine Variety ici. Selon ces informations, ce sont principalement les employés des départements produit, technique, juridique et ressources humaines qui sont concernés.

Le service de streaming lance ainsi sa plus grande vague de licenciements à ce jour. Elle dépasse même les licenciements massifs de 2022, qui avaient eu lieu peu après la première baisse nette du nombre d'abonnés depuis plus d'une décennie.

Netflix est-il donc en crise ? Non. Le modèle économique est solide et Netflix est toujours en bonne voie pour atteindre ses objectifs annuels, indiquent Sarandos et Peters dans leur mémo. L'entreprise continuera d'investir massivement et de miser sur la croissance. Pour cela, des décisions ciblées sont toutefois nécessaires. Du langage d'entreprise, tout simplement.

Où en est Netflix actuellement ?

Netflix a fait du streaming un modèle à succès et profite encore aujourd'hui de ce rôle de pionnier. Après la croissance explosive initiale, qui s'est encore accélérée pendant la pandémie de coronavirus, le marché a désormais atteint une certaine saturation. L'arrivée d'autres services comme Disney+, Prime Video et HBO Max dispute également des parts de marché à Netflix. Mais jusqu'à présent, personne n'a réussi à détrôner le leader du marché.

Au contraire : Netflix gagne plus d'argent que jamais. Au cours de l'exercice 2025, l'entreprise a réalisé un bénéfice d'environ 11 milliards de dollars américains, soit une hausse de 26 pour cent par rapport à l'année précédente. Le chiffre d'affaires annuel a grimpé à environ 45 milliards de dollars. Pour l'ensemble de l'année 2026, Netflix prévoit même un chiffre d'affaires d'environ 51 milliards de dollars. Selon Netflix, plus de 97 milliards d'heures de contenu ont été visionnées dans le monde au premier semestre 2026. Par rapport à la même période de l'année précédente, cela correspond à une hausse de deux pour cent.

Néanmoins, Netflix ne peut plus afficher des taux de croissance comme par le passé depuis longtemps.

L'inquiétude concernant la croissance future pourrait également être responsable de la faiblesse du cours de l'action. La valeur des actions Netflix a chuté de 40 pour cent depuis son sommet historique de juillet 2025. Netflix a déjà utilisé ces dernières années des leviers évidents pour augmenter les bénéfices via les abonnements, comme les hausses de prix et la limitation du partage de compte.

Une croissance difficile dans un environnement en constante mutation

L'époque où davantage de contenus menaient presque automatiquement à une forte croissance semble révolue. Les données d'utilisation récentes montrent en outre combien il est devenu difficile de fidéliser les spectateurs sur le long terme à de nouvelles séries : même les séries populaires perdent souvent une grande partie de leur public après la première saison. Mon collègue Luca analyse ce problème plus en détail dans son article.

En coulisse Netflix a un vrai problème avec les saisons 2 Luca Fontana 220 likes 220 194 commentaires 194

Dans la lutte pour l'attention des utilisateurs, Netflix ne doit désormais plus seulement rivaliser avec d'autres services de streaming. Des plateformes comme YouTube et TikTok passent au premier plan. Certes, les spectateurs n'y regardent pas des séries haut de gamme, mais on y trouve quotidiennement des contenus nouveaux et extrêmement variés, en quantité quasi illimitée. Des courts sketchs comiques aux livestreams de jeux vidéo et podcasts, en passant par de longues analyses et reportages de divers créateurs de contenu, tout y est.

Un programme large est donc important pour que Netflix puisse résister face à YouTube, TikTok et Instagram – des plateformes qui, pour la plupart, n'ont même pas à payer pour les contenus qui y sont présentés. Netflix, en revanche, produit lui-même des émissions coûteuses comme Stranger Things et Squid Game . C'est chronophage et coûteux.

Une offre plus large face à la concurrence de YouTube

L'entreprise expérimente donc de nouveaux contenus tels que la retransmission de sports en direct, des offres de jeux et l'intégration de programmes TV linéaires. Ainsi, les utilisateurs en France pourront bientôt également streamer des chaînes de télévision linéaires et des contenus de médiathèque de la chaîne française TF1 sur Netflix. Tout cela a pour but de garder les utilisateurs plus longtemps sur la plateforme.

Le méga-accord prévu pour le rachat de Warner Bros., incluant la prestigieuse marque HBO et l'univers des comics DC, a cependant échoué au début de l'année. Il aurait toutefois été financièrement si risqué pour Netflix que les investisseurs sont devenus nerveux à la simple perspective d'un rachat : l'action Netflix a perdu entre-temps environ un quart de sa valeur et ne s'en est pas encore totalement remise à ce jour. En contrepartie, avec les vastes droits de films et de séries de Warner Bros., Netflix serait devenu d'un seul coup le fournisseur de contenu le plus puissant au monde.

Photo d’en-tête : Shutterstock/pixinoo

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