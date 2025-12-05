Nouveautés + tendances 15 7

Netflix est sur le point de racheter Warner-Bros.

Luca Fontana Traduction : traduction automatique 5/12/2025

Netflix rachète Warner Bros. et HBO. Une bonne affaire de taille titanesque qui va bouleverser le marché mondial du streaming - et peut-être créer la plus grande puissance médiatique depuis les débuts d'Hollywood.

J'ai également écrit que le lancement de HBO-Max en Suisse ressemblait à un «Clusterfuck» extraordinairement organisé. Aujourd'hui, nous savons : Le clusterfuck est désormais mondial. Netflix aofficiellement annoncé le rachat de Warner Bros - y compris l'intégralité du catalogue de films et de cinéma de HBO et Warner. Prix d'achat : 82,7 milliards de dollars.

En d'autres termes, le marché mondial du streaming est sur le point de connaître la plus grande transformation jamais réalisée jusqu'à présent.

Ce que promet Netflix

Netflix souligne dans son communiqué officiel son intention de continuer à exploiter Warner Bros. «dans sa forme actuelle». Cela signifie que les studios Warner Bros. resteront en place, que des films de cinéma continueront d'être tournés et que toutes les productions prévues à ce jour se poursuivront. Parallèlement, l'un des catalogues les plus précieux de toute l'histoire du cinéma passera entre les mains du plus grand service de streaming au monde.

Il ne s'agit pas seulement de classiques comme «Casablanca», «Inception» ou «Citizen Kane». Il s'agit également des franchises milliardaires «Harry Potter», «The Lord of the Rings», de l'univers DC dans son ensemble et, surtout, de ce qui est peut-être le catalogue télévisuel le plus prestigieux de ces trois dernières décennies : HBO. «The Sopranos», «The Wire», «Game of Thrones», «Succession», «The Last of Us», «IT» - tout cela devrait appartenir à Netflix à l'avenir.

Netflix parle de «plus de choix», «plus de valeur» et «plus d'opportunités pour les créatifs». Derrière ces formules de relations publiques, il y a surtout une chose : la perspective d'un service de streaming qui aura à l'avenir presque tout ce qui compte dans l'image animée. Et des synergies de plusieurs milliards de dollars que Netflix intègre déjà dans ses prix.

Ce que dit Warner Bros. Discovery

David Zaslav, PDG de Warner, vend la bonne affaire comme une fusion entre deux géants du storytelling «» . En réalité, Warner a dû vendre. Le groupe était lourdement endetté, sans orientation stratégique et bloqué dans des restructurations depuis des années.

La scission en deux sociétés - «Discovery Global» pour les chaînes de télévision linéaires comme CNN, TNT Sports, Discovery et Eurosport, «Warner Bros.» pour son studio de cinéma et HBO - était déjà une tentative de rendre l'entreprise plus attrayante pour les investisseurs. Maintenant, l'acquisition par Netflix arrive comme un coup de grâce - ou comme la fin d'une ère qui fera de Netflix un monopole encore plus grand du divertissement.

Cela dépend de l'angle sous lequel vous regardez.

C'est le (plus gros) point d'achoppement

Avec cette bonne affaire, Netflix devient probablement le propriétaire de contenu le plus puissant du divertissement moderne. Aucun autre fournisseur ne réunit simultanément sous un même toit les séries de prestige les plus influentes du moment, les classiques les plus emblématiques de l'histoire du cinéma, des franchises de blockbusters valant des milliards et un écosystème de streaming extrêmement rentable avec des centaines de millions d'abonnés.

En d'autres termes, une telle concentration de la puissance des films et des séries n'a jamais eu lieu sous cette forme - et elle occupera les examinateurs antitrust aux Etats-Unis, en Europe et sur d'autres marchés importants dans le monde pendant des années. Et de toute façon, jusqu'à ce que l'acquisition soit effectivement réalisée, il faut en plus la scission des chaînes de télévision de Warner (prévue pour le troisième trimestre 2026) et l'accord des actionnaires de Warner.

Netflix lui-même estime que la procédure prendra environ 12 à 18 mois. L'acquisition sera donc finalisée au plus tôt fin 2026, voire mi-2027. Ce n'est qu'à ce moment-là que des titres comme «White Lotus» ou «Euphoria» seront officiellement transférés à Netflix. D'ici là, le statu quo sera maintenu - y compris HBO Max en Suisse.

Et qu'en est-il de tous les autres?

La situation semble inconfortable pour certains fournisseurs. Sky Europe perd sa principale marque de prestige avec HBO et va devoir se réinventer en tant qu'agrégateur. Paramount+ perd un partenaire de fusion potentiel et risque de descendre encore plus bas dans le marché.

Disney+, quant à lui, reste stable mais aussi quelque peu isolé grâce à son portefeuille unique (Disney, Pixar, Star Wars, Marvel). Amazon et Apple, en revanche, peuvent plutôt se reposer sur leurs lauriers : Les deux subventionnent de toute façon leur streaming via leurs activités principales - Apple via son matériel et le bundle de services «Apple One», Amazon via «Prime». Le streaming y est un produit d'appel, pas un centre de profit obligatoire.

La nouvelle réalité est donc que si Netflix ne l'était pas déjà, le géant du streaming deviendrait véritablement le titan du cinéma et du streaming après le rachat de Warner Bros. et de HBO, tandis que tous les autres devraient se repositionner - ou s'allier.

Un marché du streaming déjà chancelant est en train de subir un véritable glissement de terrain. Et nous sommes au milieu de tout cela.

