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Momentum 5 True Wireless : Sennheiser mise sur le remplacement de la batterie

Florian Bodoky Traduction : traduction automatique 20/8/2026

Après plus de deux ans, Sennheiser présente ses nouveaux écouteurs intra-auriculaires haute résolution. La batterie longue durée est remplaçable et le son est sans perte.

C'est lors du CES 2024 que Sennheiser a mentionné pour la dernière fois le «Momentum True Wireless». Après deux ans et demi, le fabricant audio allemand lance maintenant son successeur, le Momentum 5 True Wireless. Outre les nouveautés techniques, le design attire l'attention au premier coup d'œil : des écouteurs redessinés et plus petits, un boîtier plus fin et une protection contre les projections d'eau (IP54) sont censés rendre ces écouteurs intra-auriculaires plus adaptés à une utilisation en extérieur. Ils seront disponibles à partir du 3 septembre.

Codec Lossless, puce Hi-Res

Pour le transducteur, Sennheiser mise sur le système TrueResponse de 7 mm qui a fait ses preuves. Un seul transducteur est donc utilisé, mais sa membrane couvre tout le spectre de fréquences. Mais c'est tout pour les technologies précédentes. Sennheiser mise désormais sur le Bluetooth 6.0 pour une meilleure reconnexion et une latence réduite. De plus, l'appareil prend en charge Google Fast Pair, MS Swift Pair et le multipoint. La puce Snapdragon intégrée assure une profondeur de bit allant jusqu'à 24 bits et un taux d'échantillonnage de 96 kHz, soit une qualité Hi-Res. Le codec aptX Lossless et le Dolby Atmos sont également de la partie. La fonction de suivi des mouvements de la tête (head-tracking) devrait permettre d'obtenir une plus grande profondeur spatiale.

Vous pouvez retirer la batterie aussi bien du boîtier que des écouteurs.

Source : Sennheiser

La réduction active du bruit a également été retravaillée. Il existe notamment un mode anti-vent, spécialement conçu pour supprimer les bruits parasites en cas de vent fort, par exemple lors d'un appel téléphonique. Avec un total de six microphones, deux capteurs à conduction osseuse et un filtrage vocal assisté par IA, votre propre voix devrait être isolée des bruits ambiants lors des appels.

Une batterie longue durée et remplaçable

Le changement le plus frappant concerne les batteries intégrées. Vous pourrez retirer et remplacer les batteries des écouteurs ainsi que celle du boîtier de charge à l'aide d'un tournevis standard. Sennheiser annonce une autonomie allant jusqu'à 40 heures : douze heures dans les écouteurs et environ trois charges supplémentaires dans le boîtier. De plus, une fonction de charge rapide est disponible : huit minutes de charge offrent une heure d'écoute supplémentaire. Vous pouvez recharger le boîtier via USB-C ou sans fil selon la norme Qi.

Sur le papier, cette mise à jour semble solide. La batterie remplaçable, en particulier, est un atout, à condition qu'une batterie de rechange soit relativement abordable. Concernant les fonctions Hi-Res et Lossless, n'oubliez pas que votre smartphone ainsi que le format de fichier de votre musique doivent prendre en charge ces standards.

Photo d’en-tête : Sennheiser

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