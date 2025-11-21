Nouveautés + tendances 6 0

Mise à jour de Matter : la version 1.5 apporte la prise en charge des caméras et plus encore

21/11/2025

Matter 1.5 apporte de nombreuses nouveautés pour la maison intelligente. Outre l'intégration de caméras, Matter propose désormais de nouvelles fonctions pour les systèmes de verrouillage, les portes de garage et la gestion de l'énergie. Des catégories d'appareils comme les capteurs de sol et les systèmes d'irrigation pourront également être intégrés à l'avenir.

Quelques jours seulement après l'annonce de la mise à jour Zigbee vers la version 4.0, la Connectivity Standards Alliance (CSA) apporte déjà la bonne nouvelle suivante : Le standard smarthome Matter est désormais disponible dans sa version 1.5. Elle permet désormais d'intégrer des caméras et des systèmes d'irrigation dans la maison intelligente via Matter. Il s'agit de la plus grande avancée en termes de fonctionnalités depuis le lancement de Matter. Les premiers appareils pourraient être certifiés dans les mois à venir.

Matter n'est officiellement disponible que depuis trois ans. Dans le domaine de l'éclairage intelligent, de plus en plus d'ampoules compatibles avec Matter apparaissent déjà. Avec la version 1.5, la CSA comble les principales lacunes et encourage l'établissement de Matter comme standard universel pour la maison intelligente.

Quelle est la différence entre Zigbee et Matter? Les deux normes sont gérées par l'ASC. Il ne s'agit pas de systèmes concurrents, car ils diffèrent par leur niveau de fonctionnalité. Zigbee est un protocole radio qui permet de créer un réseau maillé à faible consommation d'énergie pour les dispositifs de l'Internet des objets. Matter, quant à lui, permet aux ampoules, interrupteurs et capteurs qui y sont connectés de comprendre ce qu'ils doivent faire. Cela fonctionne pour tous les fabricants, de sorte que, dans le meilleur des cas, une application - comme Google Home, Alexa, Apple Home ou Home Assistant - suffit pour contrôler les différents appareils smarthome.

Les caméras, une nouvelle catégorie d'appareils

La nouveauté la plus importante est sans doute la prise en charge native des caméras. Cela permet d'intégrer des caméras intérieures et extérieures ainsi que des sonnettes de porte vidéo via Matter. Les premières caméras compatibles avec Matter devraient être commercialisées dans les mois à venir.

Matter prend désormais en charge nativement les flux en direct pour l'image et le son via WebRTC (Real-Time-Communication, une technologie Web qui permet également la communication bidirectionnelle), plusieurs flux vidéo simultanés sont également possibles. Matter permet également d'effectuer un panoramique, une inclinaison et un zoom, ainsi que de définir des zones dans le champ de la caméra.

Des fonctionnalités plus avancées, telles que la gestion des enregistrements vidéo et les fonctions d'intelligence artificielle, restent toutefois liées à la plateforme du fabricant.

Systèmes de fermeture, gestion de l'énergie et arrosage des plantes

Matter 1.5 apporte de nouvelles commandes de contrôle pour les serrures électroniques, les portes de garage, les stores et autres systèmes similaires. Ils peuvent désormais être commandés de manière uniforme et envoyer des messages d'état plus précis.

Dans le domaine de la gestion de l'énergie, Matter prend désormais en charge les tarifs d'électricité dynamiques, basés sur les charges actuelles du réseau. Les données en temps réel de votre fournisseur d'électricité sont également utilisées et vous pouvez, par exemple, choisir de ne faire fonctionner les appareils à forte consommation d'énergie qu'aux heures où la charge du réseau est faible. En outre, l'intégration des compteurs d'énergie a été améliorée. Globalement, la mise à jour permet donc de réduire les coûts d'électricité.

L'ASC a également pensé à vos plantes : avec la nouvelle version, des capteurs de sol et des systèmes d'irrigation sont intégrés dans la norme. Ainsi, vous pouvez mettre en œuvre l'arrosage automatique des plantes via Matter.

