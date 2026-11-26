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Mio Click : bouton fidget et animal de compagnie virtuel en ligne

Martin Jud Traduction : traduction automatique 26/11/2026

Oubliez le Tamagotchi tel que vous le connaissez. Avec le Mio Click, pas besoin de nourrir, de nettoyer ou de laisser mourir qui que ce soit. C'est un fidget toy qui synchronise vos clics en ligne et anime un petit compagnon en pixels sur l'écran.

Il existe des gadgets qui veulent vous éduquer. Ils émettent des bips si vous les négligez ou laissent mourir de faim leurs animaux virtuels. Le Mio Click veut tout le contraire. Il veut simplement que vous cliquiez.

Generative Goods

L'appareil a été développé par Generative Goods, plus précisément par Erick Calderon. L'idée est venue de son enfant de dix ans, qui souhaitait avoir un compteur de clics. Calderon a rapidement combiné un processeur, un écran et un gros bouton dans un boîtier imprimé en 3D. Après deux prototypes ratés, le design était au point. Et maintenant, le Mio Click est assemblé à la main au Texas et lancé dans le monde entier.

Un bouton, un ami en pixels

Le boîtier mesure 63 × 63 × 20 millimètres et ne pèse que 62 grammes. Il est disponible en cinq couleurs (orange, jaune, bleu, blanc et magenta) et ressemble à un clicker coloré qui peut également séduire les adultes. Sur la face avant, un gros bouton rond domine. Si vous appuyez dessus, votre Mio prend vie sur le petit écran couleur.

Generative Goods

Un Mio est une petite créature en pixels. Au premier démarrage, elle éclot d'un œuf. La figurine que vous obtenez est une surprise. Différentes familles sont disponibles, comme Squig, Goober ou Meatball. Chaque Mio est unique. Et contrairement au Tamagotchi, il n'y a pas d'entretien. Vous ne le nourrissez pas, vous ne le nettoyez pas. Vous appuyez simplement sur le bouton et regardez votre Mio sauter, danser ou bouger. Selon le fabricant, le bouton mécanique est conçu pour 50 millions de clics. Un câble USB pour recharger la batterie intégrée est inclus.

Classement en ligne et blockchain

Vos clics ne restent pas enfermés dans l'appareil. Si vous maintenez le bouton enfoncé pendant cinq secondes, le Mio Click se connecte au portail en ligne via le Wi-Fi 2,4 GHz. Vous y verrez vos statistiques et pourrez vous comparer à vos amis. Dans le classement public « The Yard », vous affrontez d'autres joueurs – et avec un peu de chance et beaucoup de clics, vous grimpez dans le classement.

Generative Goods

Et puis, il y a la question de la blockchain. Chaque Mio est enregistré en tant que NFT. À chaque synchronisation, le nombre actuel de clics est mis à jour dans le NFT. Mais vous n'avez pas besoin de configurer un portefeuille crypto pour cela. La partie technique se déroule automatiquement en arrière-plan. Heureusement, le Mio Click fonctionne aussi sans Internet. Si vous êtes hors ligne, l'appareil continue de compter et transfère simplement les données lors de la prochaine connexion.

Prix et disponibilité

Le Mio Click coûte 45 dollars américains. Il ne peut être commandé pour l'instant que via la boutique officielle de Generative Goods sur mioclick.com. L'expédition aux États-Unis est gratuite. Ceux qui commandent l'appareil pour un autre pays doivent penser, en plus des frais d'expédition, à la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation et aux droits de douane. Le fabricant recommande l'appareil à partir de sept ans.

Photo d’en-tête : Biens génératifs

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