Microsoft arrête Skype

Martin Jud Traduction: traduction automatique 5/5/2025

Après presque 22 ans, c'est la fin de Skype. Microsoft mettra officiellement fin au service le 5 mai 2025.

Comme Microsoft l'avait annoncé en février 2025 https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/blog/2025/02/28/the-next-chapter-moving-from-skype-to-microsoft-teams/, c'en est fini de «Skypen». Et ce, bien que le service de messagerie instantanée ait conquis le monde sous plusieurs propriétaires à partir d'août 2003. A son apogée - au début des années 2010 - il comptait plus de 300 millions d'utilisateurs mensuels.

Des bonnes affaires à plusieurs milliards qui ont fait la fortune de certains

Le service a été créé par une équipe de programmeurs estoniens pour le compte d'un développeur danois et d'un développeur suédois. Plus précisément par les fondateurs de Skype Technologies, Janus Friis et Niklas Zennström.

En 2005, les deux hommes se sont enrichis d'un seul coup en vendant Skype à eBay pour 2,6 milliards de dollars. Quatre ans plus tard, 65 pour cent des parts de l'entreprise, d'une valeur de 1,9 milliard de dollars, ont été cédées au groupe d'investisseurs Silver Lake Partners. Deux ans plus tard, début 2011, Facebook, Google et Microsoft ont manifesté leur intérêt pour une acquisition. Microsoft a finalement remporté la mise, en déboursant la coquette somme de 8,5 milliards de dollars US.

Le déclin de Skype est aussi la montée de Teams

En plus d'avoir rendu Skype extrêmement riche pour un petit nombre de personnes, les appels vidéo gratuits en particulier ont été une grande révolution pour les masses. Mais après le rachat par Microsoft, le vent a tourné et Skype a peu à peu perdu des plumes. D'une part, des parts de marché ont été perdues au profit de concurrents externes comme FaceTime, GoogleMeet et Zoom. À partir de 2017, la concurrence interne - Microsoft Teams - a également coupé l'herbe sous le pied de Skype. Avant sa fermeture, Skype comptait encore environ 8,6 millions d'utilisateurs actifs par mois. Microsoft Teams en est aujourd'hui à 320 millions.

Rétrospectivement, Skype devait probablement mourir pour que Teams devienne grand.

Requiescat in pace, Skype.

Photo d’en-tête : Shutterstock

