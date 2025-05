Nouveautés + tendances 14 25

Microsoft augmente les prix des consoles Xbox, des accessoires - les jeux bientôt concernés

Kim Muntinga Traduction: traduction automatique 2/5/2025

Sony ouvre la voie, Microsoft suit : les consoles Xbox, les manettes et les casques coûtent plus cher dans le monde entier. Les jeux devraient également bientôt coûter plus cher.

Microsoft a annoncé une hausse de prix pour son matériel Xbox et une sélection d'accessoires https://support.xbox.com/en-US/help/hardware-network/console/may-2025-pricing-updates. Les nouveaux prix concernent plusieurs modèles de la Xbox Series X|S ainsi que des périphériques officiels comme des manettes et des casques. Les jeux pourraient également être plus chers dans un avenir proche, selon les informations fournies par l'entreprise. Les changements s'appliqueront initialement à une sélection de marchés, dont l'Allemagne et la Suisse. Les prix indiqués en Suisse sont encore à prendre avec précaution.

Microsoft justifie cette mesure par «conditions de marché modifiées» et «coûts de production et de distribution accrus».

Nouveaux prix des consoles - augmentation parfois importante

En Suisse, le prix de la Xbox Series X avec un téraoctet de stockage passe d'environ 489 francs à environ 599,95 francs. En Allemagne, ce modèle passe de 499,99 euros à 599,99 euros. La version numérique coûtera désormais 549,90 francs et 549,99 euros respectivement.

La Xbox Series S, plus compacte, est également concernée : La version avec 512 gigaoctets de mémoire passe d'environ 289 francs à 349,95 francs en Suisse. En Allemagne, le prix passe de 299,99 euros à 349,99 euros. La version 1 téraoctet, plus performante, sera désormais proposée en Suisse au prix de 399,90 francs, et en Allemagne pour le même montant en euros - une augmentation d'environ 50 francs ou euros par rapport aux prix précédents dans les deux cas.

L'édition spéciale Xbox Series X Galaxy Black avec deux téraoctets de mémoire attire particulièrement l'attention. En Suisse, le prix de cette édition limitée passe d'environ 649 francs à l'origine à 699,95 francs maintenant. En Allemagne, le prix de la console passe d'environ 649 euros à 699,99 euros

Les accessoires seront également plus chers

Microsoft a également revu la structure des prix des accessoires officiels de la Xbox, mais pas dans tous les domaines. Le prix de la manette standard reste inchangé, tant en Suisse qu'en Allemagne.

La situation est différente pour les modèles plus haut de gamme. Les éditions spéciales de la manette sans fil augmentent chacune de dix francs ou euros pour atteindre 79,99. La manette sans fil Elite Wireless Controller Series 2 dans sa version Core sera désormais vendue en Suisse au prix de 149,95 francs (contre environ 139 francs auparavant). En Allemagne, le prix passe de 129,99 euros à 149,99 euros. La version complète de la même manette coûte désormais 199,95 francs et 199,99 euros respectivement - auparavant, les prix étaient d'environ 189 francs et 179,99 euros respectivement.

Le prix du casque sans fil Xbox augmente lui aussi : il passe de 99,95 francs et euros à environ 120,

Les jeux aussi bientôt concernés

Microsoft a également annoncé que les nouveaux jeux First-Party et AAA seront également plus chers à partir de la saison de Noël 2025. En Suisse, les nouveaux titres devraient coûter jusqu'à 89 francs, contre 79 francs en règle générale jusqu'à présent. En Allemagne, il est prévu que le prix passe de 69,99 à 79,99 euros. Cette adaptation des prix ne concerne toutefois que les nouvelles publications et non les titres déjà sortis.

Microsoft n'est pas le seul à prendre cette mesure. Il y a seulement un mois, Sony avait augmenté les prix de la Playstation 5 dans plusieurs régions, dont l'Allemagne et la Suisse. De même, Nintendo s'est récemment exprimé ouvertement sur de possibles changements de prix dans le domaine des accessoires et des services.

Photo d’en-tête : CryptoFX / Shutterstock

