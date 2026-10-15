Nouveautés + tendances 14 2

Manette Xbox Nano : la plus petite manette de jeu Microsoft de tous les temps

Martin Jud Traduction : traduction automatique 15/10/2026

La manette Xbox Nano est la manette de jeu la plus petite et la plus légère de Microsoft. Elle mesure environ 13 centimètres de long, pèse 99 grammes et dispose des 18 entrées standard. Elle sera commercialisée à partir du 4 novembre.

Microsoft a annoncé la manette Xbox Nano. Elle est conçue pour tenir «dans presque toutes les poches et tous les budgets». Avec une longueur d'environ 13 centimètres et un poids de 99 grammes, c'est la manette Xbox la plus petite, la plus légère et la plus courte jamais conçue. Malgré cela, Microsoft a intégré les 18 entrées standard, conservant ainsi la disposition familière que vous connaissez.

Tient dans toutes les poches.

Source : Microsoft

À qui s'adresse la Nano

Pour Microsoft, la Nano n'est pas seulement une petite manette. Elle se veut être une manette parfaitement adaptée au cloud gaming. Elle s'adresse également aux jeunes joueurs, aux petites mains et à tous ceux qui recherchent quelque chose de portable pour leurs déplacements.

La manette Xbox Nano en comparaison de taille avec une manette Xbox classique.

Source : Microsoft

La manette dispose d'une batterie rechargeable intégrée et d'un bouton d'action programmable. Vous pouvez l'assigner à votre guise pour effectuer des captures d'écran, des enregistrements de gameplay ou d'autres raccourcis fréquemment utilisés. La Nano se connecte via Xbox Wireless ou Bluetooth. Elle fonctionne avec les consoles, les PC, les appareils mobiles et les téléviseurs connectés.

Ce qui manque à la Nano

Un câble USB-C n'est pas inclus dans la livraison ; vous devrez l'acheter séparément ou en utiliser un que vous possédez déjà. De plus, la Nano n'est pas compatible avec les stations de charge existantes pour manettes Xbox en raison de sa forme différente.

Le port USB-C se trouve sur le dessus de la manette Xbox Nano. Cependant, aucun câble n'est inclus dans la livraison.

Source : Microsoft

Par ailleurs, comme c'est l'habitude chez Xbox, la Nano ne dispose pas de joysticks à effet Hall ou TMR. Ces derniers seraient plus résistants à l'usure et permettraient d'éviter le redouté problème de dérive des sticks (stick drift). Microsoft continue de miser sur des potentiomètres classiques.

Prix et disponibilité

Les précommandes sont possibles dès maintenant chez Microsoft. Nous nous efforçons d'ajouter la manette à notre assortiment le plus rapidement possible. La Nano devrait être livrée à partir du 4 novembre au prix de 49,99 dollars américains. Elle est disponible en blanc.

Photo d’en-tête : Microsoft

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 14 personne(s)







