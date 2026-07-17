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L'UE statue : Gemini ne peut pas avoir Android pour lui seul

Florian Bodoky Traduction : traduction automatique 17/7/2026

Si l'UE parvient à ses fins, Google devra accorder aux fournisseurs tiers de services d'IA – tels qu'Anthropic, OpenAI et autres – un accès complet à Android.

La Commission de l'UE a décidé : Google doit donc également ouvrir Android aux éditeurs tiers. Jusqu’à présent, le chatbot IA de Google, Gemini, faisait figure d’exception. Cette décision s'appuie une nouvelle fois sur le Digital Markets Act (DMA).

La Commission estime que le fait que certaines fonctionnalités ne soient accessibles qu’à Gemini confère à Google un avantage concurrentiel déloyal. Les assistants IA constituant une interface utilisateur de plus en plus centrale sur les smartphones, les conditions de départ doivent être identiques pour tous les fournisseurs. Même s’il est d’ores et déjà possible d’installer d’autres chatbots et de les utiliser à la place de Gemini, l’accès à certaines fonctionnalités est actuellement réservé exclusivement à l’IA de Google.

Google n’est pas satisfait de cette décision. L’entreprise craint que l’autorisation de fournisseurs tiers «ne compromette des mécanismes de protection essentiels en matière de vie privée et de sécurité (…).»

De quelles fonctionnalités l’UE parle-t-elle ?

Concrètement, cette décision signifie que si vous préférez ChatCPT, Claude ou d’autres chatbots à Gemini, vous devriez pouvoir les utiliser pour toutes les fonctionnalités. Et pas seulement comme une application supplémentaire. Ils s’activent à votre demande et peuvent même vous commander une pizza ou un taxi si vous leur en donnez l’ordre par commande vocale.

Actuellement, seul Gemini a accès aux données d’autres applications. Cela ne plaît pas non plus à l’UE. En effet, la fonction « «» (contexte à l’écran)» doit également fonctionner avec d’autres services d’IA. Ainsi, si vous lisez par exemple un e-mail mentionnant un produit Galaxus spécifique, l’IA peut, dans certaines circonstances, vous afficher un bouton «Vers le site web». Si vous appuyez dessus, vous accédez à Galaxus. Cette fonctionnalité est pour l’instant réservée à Gemini. Le mode « agent », qui vous demande si vous souhaitez accéder directement au site web, devrait également être disponible pour toutes les IA – à condition qu’il soit activé.

Les services doivent être sécurisés

Pour que Google accorde à un fournisseur un accès aussi approfondi au système, certaines conditions doivent être remplies. Parmi celles-ci figurent les réglementations de l’UE en matière de protection des données et de sécurité. «Il s’agit notamment du RGPD et de la loi sur la cyber-résilience», comme l’indique la Commission.

Google est également autorisé «à définir des conditions d’accès objectives au système». Celles-ci ne doivent toutefois pas «être de nature discriminatoire ou commerciale». Le respect de l’ensemble des critères de sécurité doit être évalué non seulement par Google, mais également par des organismes indépendants.

Google doit présenter, d’ici au 1er février 2027, un projet relatif aux conditions d’admission. Le processus de candidature proprement dit «» des fournisseurs tiers débutera le 1er mai. L’accès correspondant devra alors être garanti d’ici l’été 2027, c’est-à-dire d’ici le lancement d’Android 18.

Photo d’en-tête : Shutterstock

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