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LineageOS 24.0 : l'installation devient plus simple grâce à de nouveaux outils de navigation

Jan Johannsen Traduction : traduction automatique 12/10/2026

Peu avant son dixième anniversaire, la version d'Android sans Google, LineageOS, simplifie son installation grâce à un installateur web dans le navigateur.

En décembre 2026, LineageOS fêtera ses dix ans et, pour l'occasion, simplifiera son installation. Cette variante d'Android sans services Google est également mise à jour vers Android 17 et bénéficie de plusieurs correctifs de sécurité.

Installer le nouveau système d'exploitation via le navigateur

Par le passé, il fallait installer des programmes spécifiques et parfois même utiliser des lignes de commande pour installer LineageOS. Cela reste possible, mais plusieurs nouveaux « WebUSB Flash Tools » permettent désormais de réaliser l'installation directement dans le navigateur. Le terme « flasher » désigne l'installation du nouveau système d'exploitation.

Il suffit de connecter le smartphone via USB et de se rendre sur flash.lineageos.org. Quatre outils de flash y sont proposés. Cela ne fonctionne toutefois qu'avec Chrome ou un autre navigateur basé sur Chromium. Cela ne fonctionne pas avec Firefox.

Il est important de noter que l'installation diffère pour chaque smartphone. Par conséquent, ces nouveaux outils ne vous dispensent pas de consulter les instructions spécifiques à chaque appareil sur wiki.lineageos.org/devices.

LineageOS 24.0 est basé sur Android 17

Avec LineageOS 24.0, le projet porte Android 17 sur de nombreux smartphones, à peine quatre mois après sa sortie en juin. La liste complète se trouve à la fin de cet article de blog. Comme les applications Google sont absentes de LineageOS, il n'y a ni Android Auto ni Gemini. À la place, on trouve principalement des améliorations en arrière-plan et quelques ajustements de design.

De plus, LineageOS intègre les mises à jour de sécurité jusqu'en octobre 2026. Celles-ci devraient également être disponibles sur les appareils fonctionnant jusqu'à LineageOS 18.1. Avec « Canvas », le système d'exploitation se dote d'une nouvelle application de retouche d'image. D'autres applications comme le navigateur « Jelly » ou le lecteur de musique « Twelve » bénéficient de légères améliorations.

Photo d’en-tête : Jan Johannsen

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