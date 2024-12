LG présente un écran OLED flexible de 45 pouces avec une résolution 5K2K

Au CES 2025, LG présentera l'UltraGear 45GX990A. Il dispose d'un panneau WOLED de 45 pouces, d'une densité de pixels de 125 pixels par pouce et peut être incurvé de manière flexible.

2024 a été l'année des moniteurs de jeu de 32 pouces avec une résolution 4K. Aujourd'hui, les dalles OLED à haute densité de pixels font leur entrée dans des modèles plus grands. C'est LG qui ouvre le bal avec sa nouvelle série GX9. Son produit phare est l'UltraGear 45GX990A. Il est basé sur un panneau WOLED de 45 pouces au format 21:9 avec une résolution de 5120 × 2160 pixels ("5K2K").

Cela donne une densité de pixels de 125 pixels par pouce (ppi) - un peu moins que le 4K sur 32 pouces (140 ppi), mais une très bonne valeur pour cette taille d'écran. Grâce au motif de sous-pixels RGWB, l'affichage du texte ne devrait pas présenter de franges de couleur. Le 45GX990A devrait donc être parfaitement adapté aux jeux haut de gamme, mais aussi à la navigation web ou aux travaux de bureau occasionnels.

Le 45GX990A peut être utilisé avec des courbures comprises entre 0 et 900R.

Source : LG Electronics

Une autre particularité du nouveau flagship de LG : vous pouvez vous-même ajuster sa courbure de plate à 900R. Le communiqué de presse ne permet pas de savoir si cela se fait manuellement comme pour le Corsair Xenon Flex, ou motorisé comme le LG OLED Flex. Comme ce dernier était complètement hors de prix à cause de la complexité du mécanisme, j'espère vivement la solution manuelle.

La fréquence d'image maximale n'est pas non plus claire à l'heure actuelle, mais elle devrait être d'au moins 120 Hertz. LG annonce un temps de réponse de 0,03 milliseconde et précise que le moniteur est compatible avec Nvidia G-Sync et AMD FreeSync Premium Pro. Pour le signal d'image, il est possible de choisir entre DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 et USB-C avec une alimentation de 90 watts.

Deux autres modèles : 45GX950A et 39GX90SA

En plus du 45GX990A à la courbure flexible, il y aura également un modèle avec une dalle identique mais une courbure 800R fixe - le 45GX950A. Il sera probablement moins cher, mais aucun prix concret n'a encore été annoncé.

Le 45GX950A a exactement la même apparence que son frère flexible.

Source : LG Electronics

Il y a peu de spécifications concernant le troisième nouvel écran de jeu de LG, le 39GX90SA. Il a également un format 21:9 et une courbure fixe de 800R, mais une diagonale légèrement plus petite de 39 pouces. L'appareil fonctionne avec le système d'exploitation webOS pour téléviseurs intelligents, qui est plutôt un inconvénient pour beaucoup en raison de son utilisation compliquée. Les informations sur la résolution et la fréquence d'images manquent encore.

De plus amples détails sur les nouveaux moniteurs de LG devraient suivre au cours du CES de Las Vegas et seront ajoutés ici dès que possible.